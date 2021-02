LINDA Apotheken feiern 17. Geburtstag!

Deutschlands beliebteste Apotheken-Kooperation schneidet Geburtstagskuchen an.

Die LINDA Apotheken prägen seit 17 Jahren das Stadtbild in ganz Deutschland. Heute zählen rund 650 Apotheken zu dem Qualitätsverbund, der eine Mission hat: gemeinsam für die Gesundheit der Kunden zu sorgen. LINDA steht nicht nur für hohe pharmazeutische Kompetenz, sondern erfreut Kunden jedes Jahr mit tollen Aktionen und Angeboten. Gerade jetzt, wo Corona ganz Deutschland herausfordert, sind die LINDA Apotheken für ihre Kunden da – kontaktreduziert und mit angebundener Botendienstmöglichkeit kann bequem digital per LINDA App alles rund ums Rezept, apothekenpflichtigen und freiverkäuflichen Medikamenten bis zur FFP2-Maske vorbestellt werden. Und weil LINDA für eine besondere Herzlichkeit und Nähe steht, mobilisiert der Apothekenverbund seine Kräfte und startet einen Spendenmarathon, bei dem aus den Einnahmen des Maskengeschäfts Spenden an den Bundesver-band Kinderhospiz e. V. für schwerstkranke Kinder getätigt werden.

Egal, ob präventiv oder therapiebegleitend, LINDA ist für alle da: die Kleinsten, die sich jeden Monat über kleine Geschenke des Kindermaskottchens LINDANI freuen. Stark eingebundene Familienmanager, die mit der LINDA Apotheken App schnell nach der Arbeit oder während eines vollgepackten Tagesablaufs Medikamente für ihre Familie oder zu betreuende Eltern vorbestellen. Selbstoptimierer und Achtsame, die mit LINDA ihren Körper gesund und leistungsfähig halten. Oder Senioren, die in ihrer Apotheke vor Ort eine intensive Begleitung, beste Beratung und ein offenes Ohr für die Herausforderungen des Alltags finden.

> Ausgezeichnet, digital, kundenfreundlich

LINDA ist “made in Germany” und bei Kunden landesweit sehr beliebt. Die Marke wurde mehrfach ausgezeichnet für überdurchschnittliche Kundenzufriedenheit und herausragenden Service, beispielsweise von den Zeitungen BILD und HANDELS-BLATT. Die ebenfalls preisgekrönte LINDA Apotheken App ist nicht nur in Pandemie-Zeiten hilfreich. Sie spart Zeit, Anfahrtswege und macht vielbeschäftigte Kunden unabhängig von den Öffnungszeiten ihrer lokalen Apotheke. Über die LINDA Apotheken App können Kunden ihre Medikamente jederzeit bequem und einfach vorbestellen. Die meisten LINDA Apotheken bieten dazu einen Botendienst an und liefern den Kunden die Ware bis an die Haustür. Das ist die beste Möglichkeit, Kontakte zu reduzieren, ohne auf den umfassenden Service der Apotheke vor Ort verzichten zu müssen.

> Extrapunkte von PAYBACK, Gewinnspiele und mehr

Mit LINDA können sich Kunden Extrapunkte von PAYBACK sichern, wodurch sie ihrer Wunschprämie ein großes Stück näherkommen oder sogar mit ihren Punkten Einkäufe bezahlen können. Im Rahmen der bundesweiten LINDA Gesundheitsaktionen zu saisonalen Themen wie Erkältung, Allergie und Immunsystem gibt es außerdem regelmäßig attraktive Gewinnspiele und Angebote. Jeden Monat können Kunden bares Geld sparen. Zum Nasenspray eine kleine Handcreme gratis? Mit dem Produkt des Monats ist das keine Seltenheit. Und die Mitgabeartikel im unaufdringlichen LINDA Design sind praktische Begleiter für den Alltag. Darüber hinaus achtet LINDA auf Nachhaltigkeit und arbeitet zusammen mit anderen Unternehmen an innovativen Projekten. Dazu gehört zum Beispiel die Teilnahme der LINDA Apotheken an der Initiative “Zeichen setzen.”, mit der sich die Apotheken klimaneutral stellen, sowie die Unterstützung der Aufforstung Deutscher Wälder durch die Beteiligung am Climate Partner Programm im Rahmen der LINDA Tragetaschenbeschaffung. Auch im digitalen Gesundheitsbereich leistet LINDA Pionierarbeit durch das Angebot der digitalen Gesundheitsakte DoctorBox, eine App, mit der Kunden nach höchsten deutschen Datensicherheitsstandards Gesundheitsdaten eigenständig und krankenkassenunabhängig verwalten können. Die LINDA Apotheken bedanken sich für die Treue ihrer Kunden und freuen sich auf ein weiteres Jahr mit ihnen.

Die LINDA Apotheken sind ein qualitätsorientierter Zusammenschluss eigenständiger Apotheker, die den kommunikativen Vorteil der Dachmarke LINDA Apotheken im Dialog mit der Öffentlichkeit und den Kunden nutzen. LINDA ist die deutschlandweit bekanntes-te Premium-Apothekendachmarke selbstständiger Apotheker und Marktführer in ihrem Segment.1 Die LINDA Apotheken verfügen über die beste Beratung2 und eine ausge-zeichnete Service-Qualität3. Der starke Markenauftritt, die beste verbraucherorientierte Marketingunterstützung und das führende Category Management wurde LINDA in den Coop Studien 2019 bzw. 2020 bestätigt.4 Ebenso erhält die Dachmarke Platz Eins für ihre “Innovationskraft” und das Prädikat “Special Mention” für das Zukunftsprojekt “greenLINDA”.5 Die Apothekenkooperation steht für eine besondere Kundennähe und höchs-tes Kundenvertrauen.6 Das HANDELSBLATT vergab den 1. Platz im Branchenvergleich “Deutschlands beste Händler” 2020 an die LINDA Apotheken.7 Beim Deutschen Kunden-Award 2019 überzeugt LINDA zudem durch “Herausragende Kundenzufriedenheit”.8 Der 1. Platz beim App Award 2020 beweist, dass LINDA Apotheken auch digital sehr gut aufgestellt sind.9 Die LINDA AG ist Eigentümerin der Apothekendachmarke LINDA Apotheken. Sie setzt sich für eine zukunftsorientierte Positionierung der selbstständigen inhabergeführten Apotheken, unter besonderer Wahrung deren Eigenständigkeit und Unabhängigkeit, ein. Sitz der LINDA AG ist Köln.

