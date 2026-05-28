Limtronik und Galaverse bündeln Kompetenzen für Europas nächste Generation satellitengestützter Kommunikation

Strategische Partnerschaft adressiert steigenden Bedarf an RF-, Satcom- und Aerospace-Technologien

Limburg, 28. Mai 2026 – Der Elektronikfertiger Limtronik und das RF- und Halbleiterunternehmen Galaverse haben eine strategische Partnerschaft geschlossen. Ziel der Zusammenarbeit ist es, moderne satellitengestützte Kommunikationssysteme und Hochfrequenztechnologien künftig aus Hessen heraus für den deutschen und europäischen Markt zu industrialisieren und zu fertigen.

Angesichts geopolitischer Spannungen und wachsender Anforderungen an sichere Kommunikationsinfrastrukturen gewinnt europäische Technologie- und Fertigungskompetenz im Bereich satellitengestützter Kommunikation zunehmend an strategischer Bedeutung.

„Europa muss bei Schlüsseltechnologien wie Satellitenkommunikation und Hochfrequenzsystemen deutlich unabhängiger werden. Genau hier entstehen derzeit strategisch wichtige Zukunftsmärkte“, erklärt Gerd Ohl, Geschäftsführer der Limtronik GmbH. „Gemeinsam mit Galaverse wollen wir moderne Kommunikationssysteme schneller in industrielle Anwendungen überführen und gleichzeitig den Technologie- und Fertigungsstandort Deutschland stärken.“

Industrialisierung moderner Satcom-Systeme startet

Im ersten Schritt fokussieren sich die Partner auf die Fertigung eines modernen satellitengestützten Kommunikationssystems. Perspektivisch soll die Zusammenarbeit auf weitere RF-, Kommunikations- und Aerospace-Technologien ausgeweitet werden – darunter intelligente Kommunikationslösungen für autonome Systeme, AI-gestützte Hochfrequenztechnologien sowie zukünftige Non-Terrestrial-Network-(NTN)-Anwendungen im Umfeld kommender 6G-Infrastrukturen.

Galaverse entwickelt RF- und Kommunikationslösungen für satellitengestützte Anwendungen, autonome Systeme und Aerospace-Technologien. Das Unternehmen ist insbesondere auf AI-basierte Hochfrequenztechnologien und intelligente Beamforming-Systeme spezialisiert, die drahtlose Kommunikationsnetze leistungsfähiger und effizienter machen.

Limtronik bringt seine Expertise in der Industrialisierung und Fertigung komplexer elektronischer Systeme in die Partnerschaft ein. Das Unternehmen mit Hauptsitz im hessischen Limburg an der Lahn gilt als Leuchtturm moderner Smart-Factory-Konzepte. Es stellt die Forschungs- und Entwicklungsumgebung für den SEF Smart Electronic Factory e.V. zur Verfügung. Limtronik verfügt über umfassende Erfahrung in der skalierbaren Elektronikfertigung für anspruchsvolle Hightech-Anwendungen.

Beitrag zu mehr technologischer Unabhängigkeit für Europa

Die Partnerschaft unterstreicht das wachsende Engagement Europas beim Aufbau eigener Kompetenzen in den Bereichen Satellitenkommunikation, Halbleitertechnologien und resiliente digitale Infrastrukturen. Ziel ist es, zentrale Teile der technologischen Wertschöpfungskette – von Entwicklung über Industrialisierung bis zur Fertigung – langfristig in Europa zu stärken.

Perspektivisch soll die Zusammenarbeit zudem als Plattform für weitere Industrie-, Forschungs- und Technologieprojekte dienen. Im Fokus stehen insbesondere Anwendungen, bei denen satellitengestützte und terrestrische Kommunikationsnetze zunehmend zusammenwachsen – z. B. in autonomen Systemen, sicherheitskritischen Infrastrukturen oder zukünftigen 6G-Architekturen.

„Die Anforderungen an moderne Kommunikationsinfrastrukturen steigen weltweit deutlich – technologisch, industriell und geopolitisch“, sagt Joseph Chueh, Gründer und CEO bei Galaverse. „Gerade bei satellitengestützter Kommunikation wird künftig entscheidend sein, neue Technologien schnell in leistungsfähige und skalierbare Anwendungen zu überführen.“

Unterstützung erhält die Initiative auch aus dem regionalen Umfeld. Limtronik steht hierzu im Austausch mit Akteuren aus Politik, Wirtschaft und Forschung in Hessen.

Die Limtronik GmbH mit Sitz in Limburg an der Lahn ist auf die Entwicklung und Fertigung von Elektroniklösungen spezialisiert. Das Unternehmen, dessen Historie bis 1970 zurückreicht, bietet Dienstleistungen im Bereich Joint Development Manufacturing (JDM) sowie Electronic Manufacturing Services (EMS) an und begleitet Kunden von der Produktentwicklung bis zur Serienproduktion. Schwerpunkte liegen auf Elektronikbaugruppen und kundenspezifischen Systemlösungen. Limtronik ist nach IATF 16949 zertifiziert. Das Unternehmen arbeitet unter anderem für die Automobilindustrie, die Industrieelektronik und den Bereich erneuerbare Energien.

Seit 2025 gehört Limtronik zur VIDEOTON Group, die über 11 Standorte in Europa und Übersee verfügt, und neben der Elektronikfertigung und Box-Build-Montage auch vielfältige Fertigungslösungen anbietet. Im Jahr 2024 erzielte die Gruppe einen Umsatz von 775 Millionen Euro und beschäftigte 8.500 Mitarbeiter. Zusammen decken Limtronik und VIDEOTON ein breites Fertigungsspektrum ab und sind international präsent.

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