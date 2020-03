Limtronik setzt Corona-Notfallplan um und plädiert für “Made in Germany” für mehr Unabhängigkeit in globalisierter Welt

Hochmoderne Smart Electronic Factory arbeitet während Corona-Krise mit Pandemieplan störungsfrei und sicher in mehrzonigem Schichtbetrieb

Limburg, 30. März 2020 – Die Elektronikfabrik Limtronik ( www.limtronik.de) reagiert auf die Corona-Krise mit einem Pandemieplan zur Sicherheit der Mitarbeiter und Aufrechterhaltung des reibungslosen Betriebs. Der Experte für Electronic Manufacturing Services (EMS) und Joint Development Manufacturing (JDM)-Partner betreibt eine hochmoderne Smart Electronic Factory. Limtronik unterstreicht außerdem im Zuge der Corona-Krise, wie wichtig “Made in Germany” ist: Trotz der für den Wirtschaftsstandort Deutschland wichtigen Globalisierung müssen die bisherigen Kostenfaktoren wie Sicherheitsbestände, Personalkosten und deutscher Produktionsstandort von den verantwortlichen Stellen neu bewertet werden.

Mit Ausbruch des Coronavirus in Deutschland hat Limtronik ein Krisenteam gebildet und einen Pandemieplan erstellt. Dieser basiert auf den Empfehlungen des Deutscher Industrie- und Handelskammertag (DIHK) und wird konsequent umgesetzt.

Gerd Ohl, Geschäftsführer der Limtronik GmbH, erklärt: “Wir sehen uns in der Verantwortung, die Verbreitung des Virus zu verzögern. Auch um den Geschäftsbetrieb soweit wie möglich aufrecht zu erhalten, folgen wir den Ratschlägen von Experten und haben zahlreiche innerbetriebliche Festlegungen getroffen, die ab sofort umgesetzt werden.”

Notfallplan erhöht Sicherheit und ermöglicht störungsfreien Geschäftsbetrieb

Zu den Vorsichtsmaßnahmen gehören u.a. Hygieneanweisungen, gesundheitliche Vorsorgen, Zonen- und Schichteneinteilungen, Homeoffice sowie Verhaltenskodexe bei Meetings, Kundenbesuchen und während der Pausen.

Gerd Ohl sagt: “Die umfangreichen Vorsichtsmaßnahmen dienen dem Schutz aller Beteiligten. Sie bestimmen bis auf Weiteres den Geschäftsalltag. Darüber hinaus setzen wir auf ein ausgereiftes betriebliches Business Continuity Management. Die neuen Regeln werden von unseren Mitarbeitern sehr gut angenommen und diszipliniert umgesetzt. Unser Betriebsablauf funktioniert daher weiterhin einwandfrei.”

Der Notfallplan setzt auf eine strikte Unterteilung des Unternehmens in einzelne Zonen. Die Arbeit erfolgt im Schichtbetrieb. Gerd Ohl erklärt: “Die Aufteilung in Zonen sowie die Trennung der Schichten helfen uns im Falle einer Kontaminierung, den Produktionsbetrieb in kürzester Zeit mit einer Notbesetzung weiterzuführen. In jeder Zone halten sich nur die Mitarbeiter auf, deren Anwesenheit gemäß Arbeitsauftrag erforderlich ist.”

Der Schichtbetrieb bei Limtronik ist aktuell in Früh- und Spätschicht unterteilt. Persönliche Schichtübergaben werden nicht mehr praktiziert, da Mitarbeiter beider Schichten möglichst nicht in persönlichen Kontakt zueinander treten sollen.

Höhere wirtschaftliche Unabhängigkeit mit “Made in Germany”

Gerd Ohl plädiert im Zuge der Entwicklung für mehr Regionalität: “Die Wirtschaft und auch das Gesundheitswesen haben in den vergangenen Jahren in hohem Maße von der Globalisierung profitiert. Und doch zeigt die Lage im Medikamentensektor exemplarisch ein Dilemma auf. Die globale Wirkstoffproduktion konzentriert sich heute auf ein paar Unternehmen in Asien, was zu Abhängigkeiten und aktuell zu Lieferengpässen in Europa führt. Werfen wir einen Blick in die Elektronikindustrie, aber auch in vielen anderen Bereichen sehen wir ein sehr ähnliches Bild.”

Gerd Ohl ergänzt: “Viele einheimische Unternehmen sind derzeit an weltweite Lieferketten gebunden. Die EU-Staaten sollten wieder autarker werden. Wir sollten uns auf eigene innovative Produkte, intelligente Fertigungsstrukturen sowie besser vernetzte und kürzere Lieferketten konzentrieren, um auch in Krisenzeiten handlungsfähig zu bleiben. Dass man damit einheimische Produktionsarbeitsplätze erhält bzw. schaffen kann hilft allen sehr, besonders wenn wir nach der Pandemie deren wirtschaftlichen Folgen in vollem Umfang erleben werden.”

Limtronik mit Sitz in Limburg an der Lahn ist Joint Development Manufacturing (JDM)-Partner und Experte für Electronic Manufacturing Services (EMS). Das Unternehmen begleitet seine Kunden von der Produktentwicklung bis zum serienreifen Endprodukt. Der Fokus des Unternehmens liegt auf der Entwicklung und Fertigung von elektronischen Baugruppen sowie maßgeschneiderten Systemen für die Kunden. Der Spezialist ist bereits seit dem Jahr 1970 in der Herstellung von elektronischen Baugruppen und Geräten tätig und nach der IATF 16949 zertifiziert. Im Jahr 2010 wurde die Limtronik GmbH gegründet. Die gelebte Philosophie des Unternehmens ist es, flexibel, zuverlässig und individuell sämtliche Kundenanforderungen zu erfüllen. Weitere Informationen unter www.limtronik.de

