Limtronik ist „Hessen Champion 2023“ und Jobmotor

Elektronikfabrik in Limburg trägt zum Wachstum des Wirtschaftsstandortes Hessen bei und ist Leuchtturmbeispiel bei der Fachkräfteentwicklung

Limburg, 3. November 2023 – Die Elektronikfabrik Limtronik GmbH ( www.limtronik.de) in Limburg an der Lahn ist „Jobmotor für Hessen“. Dies bestätigen das Wirtschaftsministerium und die Vereinigung der hessischen Unternehmerverbände und zeichneten Limtronik als „Hessen Champion 2023“ aus. Das Unternehmen überzeugte unter anderem mit einer Auszubildenden-Zahl von 10 Prozent bei nahezu 100 Prozent Übernahme-Quote sowie einem starken Zuwachs an Mitarbeitenden – und dies in Zeiten des Fachkräftemangels.

Elektronik fließt in immer mehr Bereiche ein – gleichzeitig werden elektronische Geräte zunehmend komplexer. Die steigende Nachfrage und Komplexität erfordern entsprechende Arbeitskräfte. Doch Fachkräfte fehlen und gute Mitarbeitende sind hart umworben. Limtronik investiert daher seit vielen Jahren stark in die Ausbildung von Nachwuchstalenten und Förderung von Mitarbeitenden.

Das Unternehmen konnte auf Grund der Personalstrategie allein in Deutschland im vergangenen Jahr 50 neue Mitarbeitende für sich gewinnen – und das zahlte sich aus: Unter anderem trugen die neuen Arbeitskräfte dazu bei, dass der Umsatz des Unternehmens nahezu verdoppelt werden konnte. Der Mitarbeiterzuwachs ist einer der Gründe, weshalb Limtronik die Auszeichnung „Hessen-Champion“ erhielt.

„Hessen-Champions“ ist ein Wettbewerb des Hessischen Wirtschaftsministeriums, der VhU und der Mittelständischen Beteiligungsgesellschaft Hessen, durchgeführt von der Hessen Trade & Invest GmbH (HTAI). Der Preis wird in drei Kategorien verliehen. Die Kategorie „Jobmotor“, in der Limtronik als Sieger hervorging, zeichnet sich unter anderem dadurch aus, dass überdurchschnittlich viele Arbeitsplätze geschaffen wurden.

Auch bietet das Unternehmen jährlich neue Ausbildungsplätze und Praktikumsstellen. Seit 1970 bildet Limtronik am Standort Limburg aus und hat bereits einige Bundes- und Landessieger hervorgebracht.

Fachkräfte und Automatisierung geschickt vereint

Limtronik ist nicht nur ein Leuchtturmbeispiel für Fachkräfteentwicklung und -förderung, sondern auch ein technologischer Vorreiter. Das Unternehmen produziert in seiner Elektronikfabrik bereits seit einigen Jahren nach Industrie 4.0-Maßstäben und setzt dabei zum Beispiel auch auf KI-Unterstützung. Neben Prozessoptimierung konzentriert sich Limtronik dabei auf Datenerhebung, -sortierung und -analyse sowie die Weiterverarbeitung für wertschöpfende Geschäftsmodelle.

Als Gründungsmitglied der Industrie 4.0-Initiative SEF Smart Electronic Factory e.V. engagiert sich Limtronik aktiv in der Förderung von Projekten zur digitalen Transformation in Unternehmen und testet Lösungen für verschiedene Anwendungsfälle in der eigenen Fabrik. So entstehen Best-Practices für den Mittelstand.

Limtronik setzt somit auf gezielte Automatisierungsmaßnahmen, um schneller und besser fertigen zu können, aber auch die bestehende Fachkräftelücke zu schließen. „Unsere Mitarbeitenden müssen nicht den Fachkräftemangel ausgleichen, sondern können sich auf Tätigkeiten konzentrieren, die individuelle Entscheidungen und Fähigkeiten erfordern. Jede Routineaufgabe, die von Software übernommen wird, entlastet bestehende Fachkräfte“, sagt Gerd Ohl, Geschäftsführer bei Limtronik.

Dr. Anjou Appelt, Geschäftsführer bei Limtronik, erklärt: „Der Innovations- und Wachstumspreis des Landes Hessen, der uns im Rahmen des 31. Hessischen Unternehmertages in Wiesbaden verliehen wurde, zeigt, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Unser Ziel war es immer, wettbewerbsfähig und innovationsstark zu bleiben und gleichzeitig ein attraktiver Arbeitgeber zu sein. Denn die Herausforderungen von heute und morgen können wir nur mit fachlich gut ausgebildeten und motivierten Mitarbeitenden erreichen.“

Limtronik mit Sitz in Limburg an der Lahn ist Joint Development Manufacturing (JDM)-Partner und Experte für Electronic Manufacturing Services (EMS). Das Unternehmen begleitet seine Kunden von der Produktentwicklung bis zum serienreifen Endprodukt. Der Fokus des Unternehmens liegt auf der Entwicklung und Fertigung von elektronischen Baugruppen sowie maßgeschneiderten Systemen für die Kunden. Der Spezialist ist bereits seit dem Jahr 1970 in der Herstellung von elektronischen Baugruppen und Geräten tätig. Im Jahr 2010 wurde die Limtronik GmbH gegründet. Die gelebte Philosophie des nach der IATF 16949 zertifizierten Unternehmens ist es, flexibel, zuverlässig und individuell sämtliche Kundenanforderungen zu erfüllen. Weitere Informationen unter www.limtronik.de

Bildquelle: Hessen Trade & Invest