Lilia LB: Über 35 Jahre Erfahrung in Liebesritualen und Energiearbeit – jetzt mit neuem, modernen Internetauftritt

Spirituelle Beratung mit Herz, Erfahrung und Seriosität: Die erfahrene Ritualmeisterin Lilia LB präsentiert 2025 ihren neuen Online-Auftritt auf lilia-lb.com – zweisprachig auf Deutsch und Russisch.

Seit über 35 Jahren begleitet Lilia Menschen auf ihrem Weg zu Liebe, Vertrauen und innerem Gleichgewicht. Ihre Arbeit vereint traditionelle russische Ritualkunst mit moderner, seriöser Energiearbeit.

Mit dem Relaunch ihrer Website lilia-lb.com setzt Lilia auf Transparenz, Vertrauen und zeitgemäßes Design. Der neue Auftritt präsentiert ihre Arbeit auf Deutsch und Russisch – mit klaren Informationen, echten Erfolgsgeschichten und tiefem Respekt vor den Menschen, die sie begleitet.

Lilia arbeitet ausschließlich mit positiven, lichtvollen Ritualen. Keine Manipulation, keine falschen Versprechen – sondern ehrliche Begleitung auf Augenhöhe. Ihre Erfolgsquote liegt bei beeindruckenden 98 %, basierend auf über 9.500 begleiteten Herzenswegen weltweit.

„Meine Arbeit beginnt dort, wo Worte enden. Wenn das Herz schweigt, darf die Energie sprechen. Rituale sind für mich kein Zauber – sie sind Liebe in Bewegung.“

Mit ihrem neuen Online-Auftritt möchte Lilia Menschen weltweit erreichen, die in Liebe, Familie oder Beziehung Orientierung suchen – respektvoll, empathisch und ohne Grenzen von Sprache oder Herkunft.

Lilia LB – Lebensberatung & Rituale bietet seit über 35 Jahren spirituelle Begleitung im Bereich Liebe, Partnerschaft und Energiearbeit.

Die Arbeit von Lilia vereint traditionelle russische Ritualkunst mit moderner, respektvoller Lebensberatung – immer mit dem Ziel, Menschen zu innerer Klarheit, Vertrauen und Liebe zurückzuführen.

Kontakt

Lilia LB – Lebensberatung – Liebe & Rituale

Lilia LB

Lehmweg 9A

40872 Monheim

01603363272



https://lilia-lb.com

