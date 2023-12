Light Industrial Immobilien: REBA IMMOBILIEN AG erweitert Portfolio

REBA IMMOBILIEN AG erweitert Portfolio und steigt in den Markt für Light Industrial Immobilien ein

Die REBA IMMOBILIEN AG, ein renommiertes Unternehmen im Bereich der Gewerbeimmobilien, baut ihre Präsenz auf dem Immobilienmarkt weiter aus und agiert für Kunden und Partner als Immobilienmakler für Light Industrial Immobilien mit diskretem Off Market An- und Verkauf in Deutschland, Österreich und der Schweiz.

REBA IMMOBILIEN AG: Immobilienmakler für Light Industrial Immobilien

Mit dem Einstieg in den Markt für Light Industrial Immobilien unterstützt das Team der REBA IMMOBILIEN AG seine Kunden und Partner in Deutschland, Österreich und der Schweiz mit umfassenden Dienstleistungen rund um Vermittlung, Kauf, Verkauf und Vermietung.

Light Industrial Immobilien sind Gewerbeimmobilien im Segment der Lager-, Logistik- und Selfstorage-Immobilien, die sich in der Regel durch eine Mischung aus Lager-, Produktions- und Büroflächen auszeichnen. Diese Art von Immobilien dient der Unterstützung von leichten industriellen Aktivitäten wie Lagerung, Logistik, Montage, leichte Produktion und Büroarbeit. Aufgrund ihrer vielseitigen Nutzungsmöglichkeiten sind Light Industrial Immobilien bei Investoren und Unternehmen sehr gefragt.

Vermittlung von Light Industrial Immobilien

Die REBA IMMOBILIEN AG bietet als Immobilienmakler für Light Industrial Immobilien Vermittlungsdienstleistungen an. Dank ihrer Erfahrung und Expertise unterstützt sie ihre Kunden und Partner in diesem speziellen Sektor.

Die REBA IMMOBILIEN AG agiert für Light Industrial Immobilien im Bereich der Off Market Immobilientransaktionen in Deutschland, Österreich und der Schweiz:

– Erstellung eines aussagekräftigen Exposés

– Auswahl und Ansprache geeigneter Investoren für Light Industrial Immobilien

– Auswahl und Ansprache geeigneter Betreiber für Light Industrial Immobilien

– Suche nach geeigneten Baugrundstücken für Light Industrial Immobilien

– Suche nach geeigneten Bestandsimmobilien für die Umnutzung in Light Industrial Immobilien

– Vertragsverhandlung und Vertragsabschluss

Die REBA IMMOBILIEN AG freut sich darauf, ihre Kunden und Partner im Bereich der Light Industrial Immobilien zu unterstützen und ihre langjährige Expertise im Bereich der Gewerbeimmobilien einzusetzen. Mit ihrem Engagement für Qualität und Kundenzufriedenheit ist die REBA IMMOBILIEN AG ein zuverlässiger Partner in der Immobilienbranche.

Weitere Informationen:

www.light-industrial-immobilien.de

www.reba-immobilien.ch

Über die REBA IMMOBILIEN AG: Immobilieninvestor & Hotelinvestor, Bestandshalter, Bauträger & Projektentwickler

Die REBA IMMOBILIEN AG aus der Schweiz mit Repräsentanzen in Deutschland ist Schweizer Immobilieninvestor für Gewerbeimmobilien, Hotelinvestor für Hotels im Joint Venture mit der Schweizer Hotel Investments AG, Bestandshalter, Bauträger und Projektentwickler.

Auf nationaler und internationaler Ebene agiert die REBA IMMOBILIEN AG zudem diskret für ihre Kunden und Partner als Investmentmakler für Off Market Gewerbeimmobilien. Bei den Off Market Gewerbeimmobilien handelt es sich in der Regel um Anlageimmobilien und Betreiberimmobilien, die außerhalb der Öffentlichkeit und des öffentlich zugänglichen Immobilienmarktes angeboten und mit äußerster Diskretion verkauft oder verpachtet werden.

Die REBA IMMOBILIEN AG bietet mit ihrem Bausanierungsteam auch einen umfassenden Service für Immobiliensanierungen & -renovierungen an. Spezialgebiete: Altbausanierung & Hotelsanierung.

Durch den Einstieg der REBA IMMOBILIEN AG als 50%iger Gesellschafter bei der Vinson Metallbau GmbH werden auch Metallbauarbeiten aller Art umgesetzt.

Weitere Informationen: www.reba-immobilien.ch

Firmenkontakt

REBA IMMOBILIEN AG

Holger Ballwanz

Christburger Straße 2

10405 Berlin

+49 (0) 30 44 677 188

+49 (0) 30 44 677 399



https://www.reba-immobilien.ch

Pressekontakt

PR-Agentur PR4YOU

Marko Homann

Christburger Straße 2

10405 Berlin

+49 (0) 30 43 73 43 43

+49 (0) 30 44 67 73 99



https://www.pr4you.de

