LIFEO.de – Schlichting Holding investiert 1,5 Millionen Euro in innovatives Notruf-Unternehmen

Seed-Phase: Markteintritt und die Produktentwicklung mit Hausnotruflösungen

Mit der Gründung der LIFEO GmbH im Mai 2025 startet ein neues, zukunftsorientiertes Unternehmen im Bereich moderner Hausnotruf- und Sicherheitslösungen. Die Gesellschaft bringt zunächst drei Kernprodukte auf den Markt:

LIFEO Station – das stationäre Hausnotrufsystem für maximale Sicherheit zu Hause

LIFEO Go – das mobile Notrufgerät für unterwegs

LIFEO Time – die elegante Notrufuhr mit integriertem Sicherheitssystem

Finanziell ist LIFEO von Beginn an stark aufgestellt:

Die Schlichting Holding GmbH investiert 1,5 Millionen Euro in den Aufbau und die Expansion des Unternehmens. Das Kapital wird für den bundesweiten Vertrieb, den Aufbau der Service-Infrastruktur und insbesondere für die Entwicklung eigener Geräte eingesetzt – ein Unternehmensziel, das für LIFEO höchste Priorität hat.

„Wir wollen in den kommenden Jahren nicht nur die besten Notruflösungen vertreiben, sondern auch eigene, technisch führende Geräte entwickeln, die neue Maßstäbe in Sicherheit und Komfort setzen“, erklärt Geschäftsführer Florian Kohn.

LIFEO plant, sich innerhalb der nächsten zwei Jahre als einer der führenden Anbieter im Bereich moderner Notrufsysteme in Deutschland zu etablieren.

Über LIFEO GmbH

Die LIFEO GmbH wurde 2025 in Schenefeld gegründet. Das Unternehmen konzentriert sich auf innovative Sicherheitslösungen für Senioren und Menschen mit besonderen Schutzbedürfnissen. Mit den Produkten LIFEO Station, LIFEO Go und LIFEO Time bietet LIFEO schon heute ein umfassendes Angebot für Sicherheit zu Hause und unterwegs.

Pressekontakt:

LIFEO GmbH

Osterbrooksweg 35-40

22869 Schenefeld

info@lifeo.de

www.lifeo.de

Im Notfall verbindet Sie unser Notrufsystem mit einem Knopfdruck rund um die Uhr sofort mit der Notrufzentrale für schnelle und verlässliche Hilfe zu Hause.

