DIE SENSORSCHLEUSE MIT INTEGRIERTER KI-GESICHTSERKENNUNG

Eine Revolution im Security-Bereich: Die Lifeline Speedlane Vision ist die intuitivste Sensorschleuse in unserem Sortiment.

Das neueste Mitglied der Lifeline-Produktfamilie basiert auf modernster KI-Computeroptik-Technologie und kombiniert eine elegante, schlanke Ästhetik mit der Sicherheit seiner nahtlosen Präzisionstechnologie zur Überwachung und Steuerung des Publikumsverkehrs. Diese zeitsparende berührungslose Zutrittsüberwachungslösung ist die Antwort auf eine wachsende Nachfrage nach modernen Kontaktlostechnologien zur Entlastung der Mitarbeiter.

Arbeitsumgebungen und öffentlich zugängliche Bereiche sind einem ständigen Wandel unterworfen und müssen den technologischen Anforderungen auch im Interesse der Mitarbeiter immer einen Schritt voraus sein. Die Verbesserung der Mitarbeitersicherheit ist insbesondere in stark frequentierten Gebäudebereichen eine Priorität.

Die Sensorschleuse Lifeline Speedlane Vision fĂĽhrt groĂźe Personengruppen mithilfe hochentwickelter berĂĽhrungsloser und intuitiver Sensoren und modernster Technologien sicher und reibungslos zu ihrem Ziel. Mit dieser Ergänzung fĂĽr Ihre bestehende ZutrittsĂĽberwachungs- und Sicherheitsinfrastruktur können Sie Personalkosten in SchlĂĽsselbereichen senken – bei gleichbleibend hoher Effizienz.

ALLES BEGINNT AM EINGANG

Die Personensicherheit in einem Raumbereich beginnt damit, dass nur erwünschte Personen diesen betreten können. Verstöße an kontrollierten Zutrittspunkten bergen betriebliche, rechtliche und gesundheitliche Risiken und erfordern angemessene Reaktionen.

Jeden Zugangspunkt mit Sicherheitspersonal zu besetzen, ist extrem kostspielig, und Zutrittskontrolllösungen mit Berührungsfunktion sind nicht ohne Risiken. Die Lifeline Speedlane Vision heißt den Besucher auf angenehme Weise willkommen und optimiert die Sicherheit durch berührungslose, nahtlos ineinandergreifende Zugangsüberwachungstechnologien.

DIE KI-SICHERHEITS-SENSORSCHLEUSE DER NEUESTEN GENERATION

Bei der Konzeption der Lifeline Speedlane Vision wurde besonderer Wert auf eine ansprechende Optik gelegt. Die intuitiven Farbsignale ihrer LED-Lichtleisten in einem glatten, hochwertigen Glasgehäuse gleiten anmutig über die Oberflächen und führen den Besucher vom Eingangsportal durch die Autorisierungszone und in den

gesicherten Bereich.

Mit der vollständig in die Sensorschleuse integrierten AnyVision-Gesichtserkennungskamera bieten wir eine hochwertige ästhetische Lösung mit Gesichtserkennungstechnologie, die so dezent ist, dass sie kaum wahrgenommen wird.

WICHTIGE EIGENSCHAFTEN

Intuitive Erkennung sich annähernder Besucher

Intelligente BenutzerfĂĽhrung

Gesichtserkennung in der Bewegung

Erweiterte KI-Funktionen

Die Sensorschleuse Lifeline Speedlane Vision bietet berührungslose Funktionen und eine bündig in ihrem Gehäuse montierte Kamera

Kamera mit erweiterten Beleuchtungseinstellungen (von den anspruchsvollsten Benutzern getestet, um ein Höchstmaß an Praxispräzision zu gewährleisten)

Präzise Tailgating-Erkennung

Anti-Spoofing-Funktionalitäten (mit Liveness-Überprüfung)

Mobile Registrierung ĂĽber Drittanbieter (der Besucher kann sich schnell und problemlos ĂĽber eine Handy-App registrieren)

Glatte, auf- und zuschwingende GlasflĂĽgel

Schmales, V-förmig zulaufendes Gehäuse mit ergonomischem Design und kleiner Standfläche

WICHTIGE VORTEILE

Entlastung Ihres Sicherheits- und Rezeptionspersonals und weniger Personalkosten

Verhindert Engpässe und Staus an Eintrittspunkten

Nahtloses Einfügen in die vorhandene Gebäudedekoration und -struktur (auffällige und diskrete Lösungen sind verfügbar)

Anpassbares Dashboard

Nahtlose Integration in die meisten Zutrittskontrollsysteme

Angenehmes und berĂĽhrungsloses Benutzererlebnis

EMPFOHLENE SEGMENTE

Datenzentren

Unternehmensgebäude

Mehrstöckige Apartmenthäuser

Medizinische und pharmazeutische Einrichtungen

Schulen, Universitäten und Hochschulen

Sportanlagen

Vertriebszentren

Kritische Infrastruktur

Finanzinstitute

INTELLIGENTE ZUTRITTSĂśBERWACHUNGSINTEGRATION

Die Lifeline Speedlane Vision ist standardmäßig mit Anschlussmöglichkeiten für die Zutrittsüberwachungssysteme führender Anbieter sowie mit offenen APIs ausgestattet, welche die Integration in jedes System ermöglichen.

Integrationsoptionen für Zutrittskontrollsysteme ermöglichen das komfortable und problemlose Importieren von Personallisten und lösen die Türsteuerung aus: So öffnet sich ein Zugangspunkt mit oder ohne potenzialfreien Kontakt bzw. Wiegand-Protokoll.

Diese Sicherheitsportallösung lässt sich auch fĂĽr groĂźe Lobby-Bereiche schnell bereitstellen und fĂĽgt sich nahtlos in Ihr bestehendes ZutrittsĂĽberwachungssystem ein – dies spart Ihnen Zeit, Geld und MĂĽhe.

DAS BRANCHENWEIT SCHNELLSTE UND PRĂ„ZISESTE SYSTEM

Die Liveness-Technologie von AnyVision akzeptiert nur die Gesichter realer Personen, da sie räumliche Inkonsistenzen erkennt und Spoofing-Versuche mithilfe einer Sensor-Anordnung und der von dieser erstellten 3D-Karte vereitelt. So ist sichergestellt, dass weder gedruckte noch digitale Bilder das System täuschen können.

Eventuelle Engstellen können durch eine verbesserte Steuerung des Publikumsverkehrs an den betreffenden Punkten effektiv eliminiert werden. Die Besucher werden über die hochauflösende Kamera schon zwei bis drei Meter vor der Sensorschleuse erkannt, sodass sie bereits analysiert wurden und sofort eintreten können, wenn sie das Portal erreichen. Diese Technologie macht das Berühren von Oberflächen beim Betreten und bei der Autorisierung überflüssig.

Boon Edam ist fĂĽhrender Hersteller von KarusselltĂĽren, HochsicherheitsdrehtĂĽren und Sensorschleusen von höchster architektonischer Qualität fĂĽr Kunden auf der ganzen Welt. Wir sind ein niederländisches Familienunternehmen in der dritten Generation und stolz auf unser Wissen und unser Engagement fĂĽr diesen spezialisierten Markt. Von dem Moment, in dem Sie mit uns ĂĽber Ihre Vorstellungen von Eingangslösungen sprechen, ĂĽber den gesamten Entscheidungsprozess bis hin zum Kundendienst – bei uns sind Sie in sicheren Händen. Unser Versprechen ist unsere Verpflichtung, mit der wir dafĂĽr sorgen, dass Sie sich sicher fĂĽhlen. Unser Ziel ist es, Ihnen dabei behilflich zu sein, eine Entscheidung zu treffen, die Ihnen und Ihrem Unternehmen einen Mehrwert bietet.

