„Lieferkette gerissen – alles besch*ssen?!“ – neues Taschenbuch von Verhandlungstrainer Urs Altmannsberger

Schlaue Strategien für Profi-Einkäufer – geggen das Lieferketten-Dilemma

Die Zeiten für Profi-Einkäufer in Unternehmen sind gerade hart: Gerissene Lieferketten, verteuerte Ware, Fristüberschreitungen und leere Lager, die Procurement-Druck aufbauen. „Just in Time“-Belieferung?! Das war einmal. Mit Verkäufern der Zulieferfirmen hart um Preise und Konditionen verhandeln? Scheint gerade schlecht möglich.

Doch es gibt smarte Strategien, mit denen sich Einkäufer aus der Lieferkettenfalle befreien und selbstbewusst mit Lieferanten und Verkäufern verhandeln können – selbst unter diesem Druck!

LIEFERPROBLEMATIK LÖSEN, KOSTEN IM ZAUM HALTEN – BOOKLET ZEIGT KONKRETE STRATEGIEN

In seinem neuen Taschenbuch „Lieferkette gerissen – alles besch*ssen?! Wie Einkaufsprofis in Unternehmen die Versorgung mit Gütern und Leistungen in Krisenzeiten sicherstellen und auf Augenhöhe mit dem Vertrieb verhandeln“ stellt der renommierte Verkaufs- und Einkaufstrainer Urs P. Altmannsberger schlaue Strategien vor, mit denen Profi-Einkäufer ihre Lieferketten sichern, trotz Lieferengpässen selbstbestimmt mit dem Vertrieb verhandeln können und ihre Lager füllen, ohne auf überzogene Forderungen der Lieferanten einzugehen:

https://www.altmannsberger-verhandlungstraining.de/profitabler-einkauf-buch/#Lieferkette

Die jüngste Vergangenheit hat gezeigt, wie fragil die Lieferketten heute sind, und wie schnell es zu extrem teuren Verwerfungen kommt. Einkaufsleiter waren jetzt gezwungen, zu teils extremen Preisen einzukaufen, um überhaupt die eigene Produktion am Laufen halten zu können. Und mit Sicherheit stehen die nächsten Probleme schon vor der Tür. Altmannsberger hat in diesem kleinen Taschenbuch nicht nur Lösungsstrategien und Tipps vor, sondern auch konkrete Formulierungsbeispiele für Einkäufer, die trotz der Schwierigkeiten besondere Verhandlungserfolge erzielen wollen.

ALTMANNSBERGER: LÖSUNGSSTRATEGIEN AUS DER PRAXIS FÜR PROCUREMENT UND SALES

Altmannsberger: „Parallel zu diesem Booklet für Profi-Einkäufer in Unternehmen habe ich mit ´Alles wieder auf Kette. Wie Vertriebsprofis Lieferkettenprobleme im Verkauf zu Gold machen und die eigene Lieferfähigkeit sicherstellen´ ein lösungsorientiertes Taschenbuch für Profi-Verkäufer veröffentlicht, denn die Lieferkettenproblematik geht beide Seiten an. Und mein Ziel als Verhandlungstrainer und Verhandler4Rent ist es, belastbare Verhandlungssituationen zwischen Sales und Procurement zu entwickeln, in denen solche Probleme gelöst werden können. Zum Wohl beider Unternehmen, denn der Vertrieb braucht erfolgreiche, stabil wirtschaftende Kunden – und diese brauchen zuverlässige Lieferanten.“

Verhandlungstrainer und Top-Verhandler Urs Altmannsberger war über viele Jahre Einkaufsleiter in mittelständischen und großen Unternehmen. Seit 2001 ist er als Verhandlungsberater in Unternehmen tätig, um dort Verkauf UND Einkauf strategisch voranzubringen, zu strukturieren und gleichzeitig gezielt zu trainieren. Urs Altmannsberger ist viel gefragter Redner auf Fachkonferenzen und erfolgreicher Sachbuchautor, u. a. von „Profitabler Einkauf“, „Profitable Purchasing“, „Verhandeln mit Monopolisten“, „Lieferkette gerissen – Alles besch*ssen?!“, „Alles wieder auf Kette“ und „Profitabler Verkauf“. Kontakt: Urs P. Altmannsberger, Emminghausstr. 50, 61250 Usingen, www.altmannsberger-verhandlungstraining.de

