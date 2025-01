Liebevolle Osterdekoration von erwinmueller.de

Heimtextilien und Dekoartikel für fröhliche Osterstimmung

Ostern ist eine wunderbare Gelegenheit, das Zuhause fröhlich und festlich zu gestalten. Tischwäsche in Pastelltönen, Häschen und Ostereier als Tischdekoration sowie ein bunter Blumenstrauß zaubern Osterstimmung auf den Esstisch. Die Osterwelt von erwinmueller.de inspiriert zu kreativen Deko-Ideen.

Sanfte Pastelltöne für frische Atmosphäre

Sanfte Pastelltöne wie Pistaziengrün, zartes Gelb, Rosa und Lavendel bringen frische Atmosphäre in das Zuhause. Diese Farbvariationen in Verbindung mit Weiß finden sich bei Tischwäsche, Kissenhüllen, Frottier und Deko-Artikeln. Dessins mit Blüten, Häschen und Ostereiern sorgen für frühlingshafte Osterstimmung. Neu bei Erwin Müller ist die Tischwäsche „Häschen“ mit einem verspielten Dessin in den Farben Creme und Schwarz.

Elegant und puristisch wirkt die Tischgestaltung mit einfarbiger Tischwäsche und Tischsets in Mintgrün. Liebevolles Detail sind die Serviettenringe mit der Tischkarte.

Kissen sind ideale Deko-Elemente und dazu auch noch bequem und praktisch. Im Nu lassen sie sich mit den passenden Kissenhüllen in das Osterambiente integrieren. Dazu eigenen sich Dessins mit Hasen und Schäfchen ideal.

Personalisierte Ostergeschenke

Nicht nur als Deko, sondern auch als Geschenk sind personalisierte Artikel besonders beliebt. Holzkisten, verziert mit individuellem Text, eigenen sich bestens als Geschenkebox. Auch Brotzeitboxen und Handtücher können mit Ostermotiven gestaltet werden.

Frischer Wind für die Küche

Geschirrtücher in frischen Grüntönen mit Ostermotiven bringen frühlingshafte Atmosphäre in die Küche.

Lustige Osterfiguren aus Holz

Niedliche Osterhasen und Ostereier bringen Schwung auf Regale, Tische und Fensterbänke. Besonders beliebt sind Osterfiguren aus Holz, verziert mit Textilelementen und plüschigem Stoff. Die witzigen Deko-Häschen mit Baumelbeinchen lieben es, auf Kanten zu sitzen. Mit ihrem liebevoll bemalten Gesicht, dem flauschigen Körper sowie den Armen und Beinen aus Perlen sind sie die perfekte Dekoration für Regale oder Fensterbänke. Aus Holz und Textil.

Firmenprofil

Vom Textilgroßhandel zum Versandhaus für die ganze Familie

Die Erwin Müller Versandhaus GmbH aus Buttenwiesen bei Augsburg wurde 1951 als Textilgroßhandel gegründet und ist bis heute ein Familienunternehmen. Seit Gründung wurde das Unternehmen kontinuierlich ausgebaut und gehört mit rund 350 Mitarbeitern zu einem der größten Arbeitgeber in der Region. 2021 feierte Erwin Müller das 70-jährige Bestehen. Ein langer Weg hin zu einem führenden Versandhaus für Heim- und Haustextilien, gegangen mit Innovationsbereitschaft und Weitsicht.

Qualitätsmarke Erwin Müller – seit über 25 Jahren

Im Jahr 1996 wurden die ersten Bettwäschen und Betttücher der Marke Erwin Müller verkauft. Schon damals war es das oberste Ziel, dem Kunden erstklassige Qualität und eine breite Auswahl zu bieten. Seitdem wird das Sortiment der Qualitäts-Marke kontinuierlich erweitert und weiterentwickelt.

Pionier im Onlinehandel

Innovation und unternehmerisches Gespür waren und sind ausschlaggebend für den Erfolg des Unternehmens. Bereits 1997 eröffnete Erwin Müller einen Onlineshop. Seit 2005 ist das Unternehmen in Österreich, seit 2008 in der Schweiz und seit 2009 international mit einem Onlineshop vertreten. Der Shop wird regelmäßig ausgezeichnet. 2013, 2017 und 2019 konnte Erwin Müller den 1. Platz des Deutschen Online-Handels-Awards in der Kategorie Wohnen & Einrichten gewinnen. 2022 erhielt Erwin Müller den deutschen Handelspreis in der Kategorie Mittelstand.

Neuer Onlineshop seit 2019

Gemäß der Firmenphilosophie „Das Versandhaus für die ganze Familie“ wurde der Onlineshop 2019 thematisch neu ausgerichtet und bietet in den Rubriken „Schlafen“, „Wäsche & Homewear“, „Bad“, „Wohnen & Deko“ sowie „Tisch & Küche“ Artikel für die ganze Familie.

Unter dem Stichwort „Themen“ finden sich die Erwin Müller Welten für besondere Anlässe, individuelle Lieblingsthemen aller Familienmitgliede sowie Besonderheiten wie Bio- oder Allergikerprodukte. Der erfolgreichen „manutextur“ mit personalisierten Produkten wird mehr Raum gewidmet. Die großzügige grafische Gestaltung und die intuitive Menüführung verleihen dem Onlineshop ein modernes, frisches Outfit.

