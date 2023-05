Liebevolle Einschlafrituale für Kleinkinder

So gelingt eine Abendroutine mit Kind

Kinder sind den ganzen Tag auf Entdeckungstour unterwegs. Wenn es dann abends darum geht, einzuschlafen, tun sich die Kleinsten aber noch schwer. Sehr hilfreich sind dann liebvolle Einschlafrituale, weiß Martina Sturainer von Chill n Feel, die selbst dreifache Mama ist.

Erwachsene können meistens gar nicht zuviel Schlaf abbekommen, für ein Kleinkind kann Schlafen zu einer unliebsamen Pflichtveranstaltung werden: Es brüllt dann und beginnt verzweifelt um sich zu schlagen, weil jetzt der Zeitpunkt gekommen ist, um das Licht auszumachen. Viele Eltern sind dann verzweifelt und wissen nicht mehr weiter. Doch mit einem liebevollen Einschlafritual lernt das Baby, dass Einschlafen etwas Positives und Schönes ist. Es wird sich auf die vertraute Abendroutine mit Mama und/oder Papa freuen und auch Eltern tun sich dann mit dem „Ins-Bett-bringen“ leichter, denn Einschlafrituale sind immer wiederkehrende Abläufe bestimmter Routinen, die sanft auf den Tag- bzw. Nachtschlaf vorbereiten. Sie haben immer einen ähnlichen Zeitrahmen und vertraute Handlungsabläufe.

Einschlafrituale dienen als Strukturierungshilfe

Entspannte Einschlafrituale für Kleinkinder sorgen für erholsame Schlafstunden und begleiten die Kleinen sanft in den Schlaf. Alle Kinder lieben Rituale, denn zu wissen, was sie als nächstes erwartet, schenkt ihnen Sicherheit und Geborgenheit. Immer wiederkehrende, vertraute und gleich ablaufende Rituale dienen kleinen Kindern als Strukturierungs- und Orientierungshilfe. Damit reduzieren sie Ängste, weil sie den Kindern Sicherheit und Beständigkeit geben. Eine feste Routine macht Kinder aber auch selbstständig, denn sich ständig wiederholende Abläufe prägen sich ihnen gut ein.

Wer frühzeitig mit Alltagsroutinen, wie Einschlafritualen, beginnt, kann sich so einen entspannten Familienalltag aufbauen, vor allem wenn das Ein- und Durchschlafen die ersten Jahre noch nicht so gut nicht klappen will.

Mit einer kindgerechten Abendroutine Schritt für Schritt zum entspannten Nachtschlaf

Für all jene, die auf der Suche nach einer hochwertigen Kinder Abendroutine sind, bei der nicht selbst gebastelt werden muss, hat Chill n Feel eine besonders schöne Holzvariante im Angebot. 15 süße Faultier-Motive, gedruckt auf Holzplättchen und dazu ein cleverer Holzrahmen, der kleinen Kindern didaktisch hilft, Schritt für Schritt die ganz persönliche Abendroutine „abzuarbeiten“.

Ein Schieberegler zeigt an, welcher Schritt bereits erledigt ist und was noch zu tun ist, bevor es entspannt in den Nachtschlaf geht. Steht der Regler einer Karte auf Rot, muss dieser Teil der Abendroutine vom Kind erst noch erledigt werden. Ist der Regler auf grün, hat das Kind diese Aufgabe bereits geschafft. Diese Schieberegler motivieren Kinder zusätzlich, da sie nicht nur über die Bilder an alle abendlichen Routinen erinnert werden, sondern zudem schnell den Ehrgeiz entwickeln, alle Regler möglichst zeitnah auf Grün zu stellen.

Für die Abendroutine ordnet man gemeinsam mit dem Kind die Motive, die am besten den abendlichen Ablauf widerspiegeln, nebeneinander an. Aus den mitgelieferten 15 Motiven werden acht Bilder ausgewählt, die zum aktuellen Einschlafritual passen. Mehr als acht Schritte sollten es aus pädagogischen Gründen nicht sein, denn jede zu erledigende Aufgabe erfordert Zeit und kann für ein kleines Kind eine gefühlte Ewigkeit bedeuten.

Viele Kinder brauchen trotz der Einschlafrituale und der festen, eingespielten Abendroutine, Zeit, um in den Schlaf zu finden. Und viele sträuben sich trotz allem vehement gegen den Nachtschlaf und Eltern kommen dadurch ans Ende ihrer Kräfte. In diesem Fall sollte man dringend mit der Hebamme oder dem Kinderarzt sprechen. Manchmal finden diese eine andere Ursache für einen unruhigen oder schlechten Schlaf. Sinnvoll ist es, vor dem Termin mit dem Arzt oder der Hebamme zwei Wochen lang ein Schlafprotokoll zu führen. Dieses kann man sich hier kostenlos runterladen.

Das junge deutsch-peruanische Familienunternehmen Chill n Feel hat sich auf die Entwicklung und Produktion von Wohlfühlmode für Babys und klein wenig größere Kinder spezialisiert. Die Produkte der Marke überzeugen durch ihre Qualität sowie durch Designs, die für entspannte Spielstunden und einen wohlbehüteten Schlaf sorgen – dank der weichen Pima Baumwolle und der besonderen Schnitte der Produkte schneidet nichts ein oder ist zu eng. Chill n Feel setzt dabei auf ausgewählte, hochwertige Kleidung, die zum Wohlfühlen von Babys und kleinen Kindern beitragen, aber auch aus nachhaltigen Materialien und unter fairen Bedingungen hergestellt werden. Besonders nachhaltig sind auch die süßen Kuscheltiere aus schadstofffreier Biobaumwolle, die die weiche Wohlfühlkleidung optimal ergänzen. Sie sind nicht nur perfekt als Einschlafhilfe, sondern helfen auch beim Zahnen, sind bester Freund und treuer Weggefährte oder eignen sich für größere Kinder für Rollenspiele. Durch den Kauf dieser Kuscheltiere werden in den peruanischen Anden Frauen und deren Familien unterstützt. Die fleißigen Strickerinnen sichern sich durch ihre Arbeit ein Zusatzeinkommen, mit dem sie ihren Kindern eine bessere Schulbildung ermöglichen können.

