Liebevoll personalisierte Geschenke und Accessoires von erwinmueller.de

So bleiben feierliche Anlässe lange in Erinnerung

Außergewöhnliche Geschenke für ganz besondere Feste. Ob Hochzeit, Taufe, Geburtstag oder Sommerfest, erwinmueller.de ist eine Fundgrube für innovative Geschenkideen und besondere Accessoires. Alle Produkte werden mit höchster Sorgfalt und Liebe zum Detail gefertigt. Durch individuelle Veredelung mit Text und Bild werden sie zum Unikat.

Große Auswahl an Produkten und Motiven

Sorgfältig ausgewählte Produkte aus den Bereichen Wohnen, Tisch & Küche, Bad sowie Kindergarten & Schule können auf erwinmueller.de ganz individuell gestaltet werden. Die Bedienung des sogenannten Konfigurators ist kinderleicht: Produkt, Motiv und Text auswählen und mit eigenen Texten und Bildern ergänzen. Schon wird aus jedem Geschenk und Party-Accessoire ein Unikat.

Persönliche Note für jede Feier

Glasuntersetzer als Platzkarte, Gläser mit graviertem Namen des Gastes, Glasschneidebretter und Holzbrettchen mit Motiven, passend zum Anlass – solch liebevolle Aufmerksamkeiten machen aus einer Feier ein denkwürdiges Fest. Gläser jeder Art können mit Motiv und Namen graviert werden. Eine schöne Idee für Gäste, aber auch als Mitbringsel zur Party.

Glasschneidebretter und Holzbrettchen sind nicht nur praktische Accessoires für die Party, sondern ziehen alle Blicke auf sich, wenn sie thematisch gestaltet sind. Sie sind 39 x 28,5 cm groß und haben Gumminoppen auf der Rückseite. Holzbrettchen sind in verschiedenen Formaten und Größen erhältlich.

Mit einer bedruckten Jeans-Schürze aus strapazierfähigem Denim ist das Motto des Grillchefs schnell klar. Viele witzige Sprüche stehen zur Wahl und können mit Namen ergänzt werden.

Geburtstagsgeschenke für liebe Menschen

Was schenken zum Geburtstag? Mit den individuellen Gestaltungsideen von erwinmueller.de kein Problem. Manchmal ist ja auch schon die Verpackung das beste Geschenk. Wer kennt nicht die Aussage „Ich möchte nichts geschenkt bekommen“. Mit einer Holzkiste mit Beschriftung „Nichts“ und einer Flasche Wein mit dem dazu passenden Etikett kommt man diesem Wunsch gerne nach. Liebevoll beschriftete Holzkisten als Verpackung leisten auch nach dem Fest noch lange Zeit gute Dienste zum Aufbewahren von kleinen Schätzen. 38 x 27,5 cm groß. Erhältlich mit 10 cm und 19,5 cm Höhe.

Ein neuer Erdenbürger ist angekommen

Flauschige Kissen und Handtücher im individuellen Design sind eine bleibende Erinnerung an Geburt und Taufe. Die Kissen können mit eigenen Bildern, wie beispielsweise einem Foto des Babys, oder mit vorgeschlagenen Motiven bedruckt werden. Ein schönes Geschenk sind auch Motiv-Handtücher mit Namen. Auch Kapuzenhandtücher können im selben Design bedruckt werden.

Auf der Suche nach individuellen Geschenken und pfiffiger Ausstattung für Party, Hochzeit und Familienfeier lohnt ein Blick in den Onlineshop auf jeden Fall. Die hochwertigen Produkte sind mit großer Sorgfalt ausgewählt und liebevoll gestaltet.

Firmenprofil

Vom Textilgroßhandel zum Versandhaus für die ganze Familie

Die Erwin Müller Versandhaus GmbH aus Buttenwiesen bei Augsburg wurde 1951 als Textilgroßhandel gegründet und ist bis heute ein Familienunternehmen. Seit Gründung wurde das Unternehmen kontinuierlich ausgebaut und gehört mit rund 350 Mitarbeitern zu einem der größten Arbeitgeber in der Region. 2021 feiert Erwin Müller das 70-jährige Bestehen. Ein langer Weg hin zu einem führenden Versandhaus für Heim- und Haustextilien, gegangen mit Innovationsbereitschaft und Weitsicht.

Qualitätsmarke Erwin Müller – seit über 25 Jahren

Im Jahr 1996 wurden die ersten Bettwäschen und Betttücher der Marke Erwin Müller verkauft. Schon damals war es das oberste Ziel, dem Kunden erstklassige Qualität und eine breite Auswahl zu bieten. Seitdem wird das Sortiment der Qualitäts-Marke kontinuierlich erweitert und weiterentwickelt.

Pionier im Onlinehandel

Innovation und unternehmerisches Gespür waren und sind ausschlaggebend für den Erfolg des Unternehmens. Bereits 1997 eröffnete Erwin Müller einen Onlineshop. Seit 2005 ist das Unternehmen in Österreich, seit 2008 in der Schweiz und seit 2009 international mit einem Onlineshop vertreten. Der Shop wird regelmäßig ausgezeichnet. 2013, 2017 und 2019 konnte Erwin Müller den 1. Platz des Deutschen Online-Handels-Awards in der Kategorie Wohnen & Einrichten gewinnen. 2022 erhält Erwin Müller den deutschen Handelspreis in der Kategorie Mittelstand.

Neuer Onlineshop seit 2019

Gemäß der Firmenphilosophie „Das Versandhaus für die ganze Familie“ wurde der Onlineshop 2019 thematisch neu ausgerichtet und bietet in den Rubriken „Schlafen“, „Wäsche & Homewear“, „Bad“, „Wohnen & Deko“ sowie „Tisch & Küche“ Artikel für die ganze Familie.

Unter dem Stichwort „Themen“ finden sich die Erwin Müller Welten für besondere Anlässe, individuelle Lieblingsthemen aller Familienmitgliede sowie Besonderheiten wie Bio- oder Allergikerprodukte. Der erfolgreichen „manutextur“ mit personalisierten Produkten wird mehr Raum gewidmet. Die großzügige grafische Gestaltung und die intuitive Menüführung verleihen dem Onlineshop ein modernes, frisches Outfit.

Firmenkontakt

Erwin Müller Versandhaus GmbH

Anja Erler

Buttstr. 2

86647 Buttenwiesen

08274-52910



http://www.erwinmueller.de

Pressekontakt

Hummel Public Relations

Sigrid Hummel

Oskar-Messter-Str. 33

85737 Ismaning

089-37416566



http://www.hummel-public-relations.de

Bildquelle: erwinmueller.de