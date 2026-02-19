Liebessucht verstehen: Neues Fachbuch gegen Stigmatisierung

Sinkende Geburtenraten, steigende Trennungszahlen und wachsende psychische Belastungen in Partnerschaften rücken ein Thema zunehmend in den Fokus, das bislang häufig tabuisiert oder missverstanden wird: Liebessucht. Mit ihrem neuen Buch „Liebessucht, Selbstwert, emotionale Abhängigkeit. Weiterentwicklung und Validierung des LiSu-Fragebogens zur Erfassung von Liebessucht“, das im Januar 2026 bei AcademicPlus erschienen ist, legt Gülsah Sirin Özel eine wissenschaftlich fundierte und zugleich praxisnahe Auseinandersetzung mit diesem Phänomen vor.

Vor dem Hintergrund veränderter Beziehungsdynamiken – insbesondere im digitalen Zeitalter – gewinnt Liebessucht sowohl gesellschaftlich als auch klinisch an Relevanz. Dennoch bleibt sie häufig unscharf definiert und wird nicht selten mit „normalem“ Bindungsverhalten oder anderen psychischen Störungsbildern vermischt. Das Buch „Liebessucht, Selbstwert, emotionale Abhängigkeit. Weiterentwicklung und Validierung des LiSu-Fragebogens zur Erfassung von Liebessucht“ setzt genau hier an: Es leistet einen differenzierten Beitrag zur fachlichen Einordnung von Liebessucht und eröffnet einen neuen, entstigmatisierenden Zugang zu einem bislang wenig klar erfassten Themenfeld.

Liebessucht verstehen und diagnostisch erfassen

Im Zentrum der Publikation steht die Weiterentwicklung und wissenschaftliche Validierung des LiSu-Fragebogens, eines psychometrischen Instruments zur Erfassung von Liebessucht, emotionaler Abhängigkeit und selbstwertbezogenen Beziehungsmustern. Durch die Verbindung von sucht- und bindungstheoretischen Ansätzen mit verhaltenstherapeutischer Perspektive und empirischer Forschung zeigt das Buch auf, wie Liebessucht valide, differenziert und praxisnah diagnostisch erfasst werden kann. Damit eröffnet es zugleich neue Möglichkeiten für therapeutische Einordnung und Intervention. Die Publikation richtet sich insbesondere an Psycholog:innen, Therapeut:innen, Studierende sowie Fachkräfte im psychosozialen und suchttherapeutischen Bereich, spricht jedoch auch interessierte Leser:innen an, die sich mit Beziehungsmustern, emotionaler Abhängigkeit und Selbstwertthemen auseinandersetzen möchten.

Über die Autorin

Gülsah Sirin Özel ist verhaltenstherapeutisch orientierte Suchttherapeutin (M.Sc.) sowie psychosozialer Coach und in eigener Praxis tätig. Ihr fachlicher Schwerpunkt liegt an der Schnittstelle von Sucht, Bindung, Selbstwert und Beziehungsgestaltung. In ihrer Arbeit verbindet sie klinische Praxis mit wissenschaftlicher Forschung und verfolgt das Ziel, neue diagnostische und therapeutische Zugänge für komplexe und gesellschaftlich noch stigmatisierte Beziehungsphänomene zu entwickeln.

Das Buch ist im Januar 2026 im GRIN Verlag erschienen (ISBN 978-3-38917-283-4).

