Lichtermeer unter dem Motto „Ostseeträume“ am Weissenhäuser Strand

24. Oktober 2025 – Am 1. November 2025 wird das Dünenbad im 4-Sterne-Strandhotel im Ferien- und Freizeitpark Weissenhäuser Strand wieder stimmungsvoll erleuchtet. Eine Kulisse aus leuchtenden Lichtern sorgt von 17 bis 21 Uhr für einen entspannten Abend mit Spa, Sauna und Schwimmen. „Wir freuen uns sehr auf das November-Lichtermeer unter dem Motto „Ostseeträume“. Die Gäste können vier verschiedene Wedel-Aufgüsse in der Saunalandschaft inkl. Obst und eine zum Motto passende Filmvorführung um 19 Uhr mit dem Film „Schlaflos in Seattle“ genießen“, erklärt David Depenau, Sprecher der Geschäftsführung des Ferien- und Freizeitparks Weissenhäuser Strand.

Für Strandhotelgäste und Fitnessmitglieder ist der Eintritt frei, für alle anderen kostet der Abend 14 Euro pro Person. Das gut ausgestattete Fitnessstudio ist für die Lichtermeer-Gäste im Angebot enthalten. Eine Anmeldung ist nicht notwendig. Aktuelle Informationen bekommen interessierte Leserinnen und Leser unter www.weissenhaeuserstrand.de

Der Ferien- und Freizeitpark Weissenhäuser Strand an der Ostsee/Hohwachter Bucht ist mit seinen umfangreichen Sport-, Erlebnis-, Wellness- und Übernachtungsmöglichkeiten einmalig in Norddeutschland. Auf über 1.000.000 Quadratmetern können Gäste zwischen Ferienwohnung, Ferienhaus, Penthouse und 4-Sterne-Strandhotel wählen. Zusätzlich zum klassischen Ostseeurlaub am weißen Sandstrand bietet die Anlage das ganze Jahr über wetterunabhängige Ferien: Subtropisches Badeparadies, Waterpark, Abenteuer Dschungelland, Heimspiel, Animation, KidzClub, Sport- und Spielpark sowie Dünenbad. Auch gastronomisch wird auf Vielfalt gesetzt. Vom Dschungelrestaurant über das Spezialitätenrestaurant „Sonnenrose“, die „Osteria“ und das „Heimisch“ bis hin zum American Diner und zum „Möwenbräu“ inklusive Buffet-Bereich, Live-Cooking-Station, Eventbereich und Ausschank des Hausbiers „Möwenbräu“ – kulinarisch ist für alle etwas dabei. www.weissenhaeuserstrand.de

