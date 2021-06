LIAN LI SP750: Kompakt und kraftvoll

Jetzt bei Caseking vorbestellen!

Berlin, 25.06.2021

Der Trend zu leistungsstarken Builds in immer kleineren Gehäusen ist ungebrochen. Eine typische Herausforderung dabei ist, alle Komponenten mit Energie zu versorgen und trotzdem übersichtliches Kabelmanagement und ausreichenden Airflow zu erhalten. Deshalb bietet das Lian Li SP750 voll modulare gesleevte Kabel für einen aufgeräumten Look. Darüber hinausliefert das kompakte SFX-Netzteil ganze 750 Watt Nennleistung für energiehungrige Hochleistung-Komponenten bei 80PLUS Gold zertifizierter Effizienz. Ein edles Äußeres aus gebürstetem Aluminium und ein komplett lautloser Betrieb bei geringerer Auslastung, runden das attraktive Paket ab. Jetzt bei Caseking vorbestellen!

Lian Li verbaut in diesem Netzteil eine 62 A starke Single-Rail. Dank dieser eignet sich das SP750 auch für leistungshungrige, übertaktete PCs. Der installierte 92-mm-Lüfter sorgt dank seiner Drehgeschwindigkeit von bis zu 3.000 U/min, dem hohen Fördervolumen von 69,66 m³/h und dem statischen Druck von 3,3 mmH2O dafür, dass das Netzteil eine kühle Betriebstemperatur bewahrt.

Der Lüfter schaltet bei einer Last von 40 % oder weniger ab. Dadurch arbeitet das Netzteil vollkommen geräuschlos – sofern der Nutzer es denn will. Besonders interessant ist dies für User, die abseits von High-End-Leistung auch ein im Office-Betrieb oder bei Multimediaanwendungen vollkommen geräuschlos arbeitendes Netzteil wertschätzen.

Alle Features des Lian Li SP750 X im Überblick:

-750 Watt Nennleistung mit 62 A starker Single-Rail für High-End-Komponenten

-Mit 80 PLUS Gold zertifizierte Effizienz

-Hochwertiges Netzteilgehäuse aus gebürstetem Aluminium

-92 mm großer Lüfter gewährleistet konstante Kühlung

-Kompakte Bauweise für platzsparende Systeme

-Unter 40 % Last völlig geräuschloser Lüfter

-Modulare Anschlusskabel mit schwarzem Sleeve für aufgeräumten Look

Das SFX-Netzteil Lian Li SP750 eignet sich mit seinen 750 Watt Gesamtausgangsleistung für Gaming-PCs aus dem High-End-Segment. Dabei präsentiert sich das Netzteil äußerst effizient, was auch aus der Verwendung hochwertiger elektrischer Bauteile resultiert. So erreicht das mit 80 PLUS Gold zertifizierte Netzteil einen Wirkungsgrad von bis zu 92 % bei einer Last von 50 %.

Das Netzteil besticht durch die besonders kompakte SFX-Bauweise. Dadurch passt das Netzteil in besonders platzsparende Gehäuse, ohne das Nutzer bei Leistung und Anschlussoptionen Abstriche in Kauf nehmen müssen. Das Netzteil hat ein schickes schwarzes Gehäuse aus gebürstetem Aluminium. Mit seinem klassischen Design fügt es sich unauffällig in dunkle Builds ein. Die vollständig modularen Anschlusskabel mit schwarzen Sleeves sorgen für einen aufgeräumten Look.

Das Lian Li SP750 kann für 129,90 Euro ab sofort vorbestellt werden und ist voraussichtlich ab Anfang August lieferbar.

