li2pps erweitert Portfolio: Professionelles Interim-Management für Führungslücken und Übergangsphasen

Bietigheim-Bissingen, 22. Januar 2026 – Die Unternehmensberatung li2pps bietet ab sofort professionelles Interim-Management als Ergänzung zu ihren Dienstleistungen im Produkt- und Marketingmanagement an. Das Angebot richtet sich an Unternehmen, die kurzfristig Führung, Struktur und Umsetzungsstärke benötigen – ohne langwierige Rekrutierungsprozesse oder ausgedehnte Einarbeitungszeiten.

Sofortige Handlungsfähigkeit in kritischen Situationen

Führungslücken durch Krankheit, Kündigung oder Nachfolgeplanung können Unternehmen schnell destabilisieren. Projekte geraten ins Stocken, Entscheidungen bleiben liegen und Teams verlieren ihre Orientierung.

„Interim-Management ist keine Notlösung, sondern ein wirksames Instrument, um Stabilität herzustellen“, erklärt das Team von li2pps. „Wir übernehmen sofort Verantwortung und geben dem Unternehmen wieder klare Richtung.“

Das Leistungsspektrum umfasst klassische Interim-Rollen wie Geschäftsführung, Operationsleitung, Finanzsteuerung, Vertriebsleitung sowie Projekt- und Bereichsleitungen in HR, IT, Produkt und Operations.

Mehr als Beratung: Führung mit Mandat und Verantwortung

Anders als klassische Unternehmensberatung liefert li2pps nicht nur Analysen und Konzepte, sondern übernimmt die operative Führung.

„Wir treffen Entscheidungen, führen Teams und verantworten Ergebnisse“, so das Unternehmen. Durch die externe Perspektive ohne interne Abhängigkeiten können Interim Manager objektive Entscheidungen treffen und bringen gleichzeitig umfangreiche Erfahrung aus anderen Unternehmen mit.

Besonders in Krisen, Restrukturierungen, Transformationsprojekten, M&A-Prozessen oder bei Wachstumssprüngen profitieren Unternehmen von der Kombination aus Erfahrung, Distanz und Handlungskompetenz.

Full-Service-Ansatz mit Expertennetzwerk

li2pps bietet einen zentralen Ansprechpartner für jede Management-Rolle und stellt bei Bedarf zusätzliche Spezialisten aus einem internationalen Expertennetzwerk bereit.

„Unsere Kunden müssen keine verschiedenen Dienstleister koordinieren“, erklärt das Team. „Wir übernehmen die Rolle ganzheitlich und steuern auf Wunsch weitere Experten ein.“

Der Ansatz basiert auf vier Schritten: Nach einer Anfrage erfolgt eine detaillierte Analyse der Anforderungen, gefolgt von einem individuellen Beratungstermin und der professionellen Umsetzung mit kontinuierlicher Begleitung.

li2pps ist eine Unternehmensberatung mit Schwerpunkt auf Produkt- und Marketingmanagement sowie Interim-Management. Das Unternehmen bietet maßgeschneiderte Lösungen von der Idee bis zur Umsetzung und setzt dabei auf pragmatische Problemlösung, geringen Mitteleinsatz für maximalen Effekt und ein starkes internationales Expertennetzwerk.

