LGBTQ+ / Gay Reise Adventszauber 2021 in Göteborg

Das Winter-Wonderland Schwedens

LGBTQ+ / Gay Winterurlaub

Ahoi, liebe LGBTQ+ Community, zum Adventszauber in Skandinaviens angesagtester Weihnachtsstadt samt komfortabler Seereise!

Göteborg im Advent

Göteborg ist eine pulsierende Stadt mit einer charmanten und entspannten Atmosphäre und gilt als eine der führenden LGBTQ+ Destinationen. Die beliebteste Weihnachtsstadt ganz Skandinaviens wurde zudem erneut als weltweit nachhaltigstes Reiseziel 2021 gekürt. Das rund um Kanäle gebaute, kompakte und festlich geschmückte Stadtzentrum ist bequem zu Fuß zu erkunden. Fünf zueinander liegende Shopping-Viertel sind autofrei und laden zum gemütlichen vorweihnachtlichen Bummeln und Genießen ein. Folgt man den Lichterketten entlang der Prachtstraße Avenyn, erreicht man Schwedens größten Vergnügungspark Liseberg. In der Vorweihnachtszeit erleuchten Millionen von Glühbirnen diesen historischen Park und verwandeln ihn in ein sagenhaftes, traditionelles Winter Wonderland. Hier findet man rasante Fahrattraktionen, Restaurants, Shows und einen Weihnachtsmarkt – ein wahres Highlight in der Adventszeit. Die historische Haga hat ihre charmanten Gassen mit Fichten geschmückt und Aussteller verkaufen einzigartige Produkte sowie weihnachtliche Gaumenfreuden. Mit dem örtlichen ÖPNV kommt man schnell und bequem von Punkt zu Punkt.

Die Seereise

In nur 14,5 Stunden (Sonntags 15,5 Stunden) erreichen die komfortablen STENA Line Fähren, nach spektakulärer Einfahrt in den Göteborger Hafen, das Ziel. Die RoPax Schiffe verfügen über ein Taste Buffetrestaurant, Metropolitan Cafe, mit einer kleinen Auswahl an sehr leckeren Abendgerichten, Bars und einem Bord Shop. Alle Kabinen sind mit Dusche/WC & TV ausgestattet und sorgen für eine erholsame Nacht an Bord.

Eine Auswahl einiger Erlebnisse für einen LGBTQ+ / Gay Winterurlaub in Göteborg

Saluhallen

Göteborgs große Markthalle ist ein wahrer Food Tempel und lässt seinen Besuchern im wahrsten Sinne des Wortes das Wasser im Munde zusammen laufen. Genuss vor Ort – kein Problem.

Haga

Die weihnachtlich dekorierte Haga ist für seine malerischen Holzhäuser und diversen Cafes & Bäckereien bekannt. Hier gibt es die weltbesten Zimtschnecken! Kleine Vintage-Läden laden zum Stöbern ein.

Skansen Kronan

Die ursprüngliche Festungsanlage auf dem Risåsberget mit seinem achteckigen Turm bietet einen schönen Ausblick und ist gemütlich von der Haga aus zu erreichen.

Sightshipping auf dem Fluss Göta älv

An Bord der Älvsnabben Hafen Fähren erkundet man Göteborg bequem vom Wasser aus.

Die verschiedenen Stopps Slottsberget, Eriksberg & Klippan mit dem Klippan Kulturreservat laden zum Spazieren und entdecken ein.

Liseberg

Der traditionelle Vergnügungspark im Stil eines nordischen Bilderbuchs verwandelt sich in der Adventszeit fast magisch in ein Weihnachtswunderland der Extraklasse. Rasante Attraktionen sowie ein gutes gastronomisches Angebot runden das unvergessliche Erlebnis ab.

Masthugg Kirche

Eine Kirche die anders ist als alle anderen. Dank ihrer Lage auf einem Hügel oberhalb des Göta älv, gilt die Masthuggskirche als einer der schönsten Aussichtspunkte in Göteborg. Sie ist in dem für Skandinavien typischen Stil der Nationalromantik gebaut, der an die Wikingerzeit und das Mittelalter erinnert. Die hölzerne Decke führt auf die alte schwedische Bauweise und einen Schiffsrumpf zurück.

Reiseverlauf unserer vier Gay Adventsreisen nach Göteborg

– Erster Reisetag – Donnerstag 25.11/02.12/09.12/16.12.21 – Anreise nach Kiel

Am Abend heißt es in Kiel “Ahoi & Leinen los” zum Adventszauber in Göteborg! Individuelle Anreise zum STENA Line Terminal in Kiel, wenige Gehminuten vom Kieler HBF entfernt. Während einer komfortablen Überfahrt stimmt man sich bereits an Bord auf ein zauberhaftes Adventswochenende ein.

– Zweiter Reisetag – Freitag 26.11/03.12/10.12/17.12.2021 – Willkommen in Göteborg

Ausgeschlafen verfolgt man am Morgen die spektakuläre Einfahrt in den Göteborger Hafen. Schnell das Gepäck im nahegelegenen Hotel zur Aufbewahrung abgegeben und schon startet die erste individuelle Entdeckungstour in der nachhaltigsten Stadt der Welt. Das nächtliche LGBTQ+ Life kommt in Göteborg nicht zu kurz.

– Dritter Reisetag – Samstag 27.11/04.12/11.12/18.12.2021 – Göteborg im Lichterglanz

Unsere Empfehlung für heute: Besuch der Haga mit ihren mit Fichten geschmückten Gassen. Mit Beginn der Dämmerung wird es Zeit für einen längeren Besuch im Liseberg Vergnügungspark.

– Vierter Reisetag – Sonntag 28.11/05.12/12.12/19.12.2021 – Weihnachtsshopping in Göteborg

Heute ist verkaufsoffener Sonntag. Nach dem Frühstück der ideale Tag zum Weihnachtsshopping oder anderen Unternehmungen. Am Abend heißt es “Ahoi & Leinen los” in Richtung Kiel.

– Fünfter Reisetag – Montag 29.11/06.12/13.12/20.12.2021 – Ankunft in Kiel

Nach Erholung an Bord endet die Reise mit vielen neuen Eindrücken am Morgen in Kiel. Individuelle Heimreise.

Inkludierte Leistungen:

– 2 Übernachtungen an Bord STENA Line Kiel/Göteborg v.v mit einer Doppelbelegung in einer 1-2 Personen Standardkabine mit Meerblick ohne Verpflegung, Betten übereinander oder unten nach Verfügbarkeit, als Beispielkabine und kann individuellen Wünschen angepasst werden.

– 2 Übernachtungen in einem gayfriendly Komfort Hotel in Göteborg.

Doppelzimmer inklusive Frühstück. Sauna, Fitnessarea, Außen-Hot Tub mit Hafen-Panoramablick. Kostenfreies WLAN. Das Hotel ist ein Beispielhotel und kann individuellen Wünschen angepasst werden.

– Sauna, Fitness Area

– Tipps zu allen Regenbogen / Gay Highlights in Göteborg

Zu beachten ist, dass folgende Leistungen nicht inkludiert sind:

– Alle nicht erwähnten Getränke und Getränke während der Mahlzeiten

– Nicht erwähnte Mahlzeiten

– Trinkgelder generell

– Eintrittsgelder

– Eventuelle Aktivitäten in Freizeit bzw. optionale Ausflüge/Aktivitäten

– Abendtransfers zu lokalen Restaurants, falls nicht im Programm inbegriffen

– Eventuelle Taxikosten

– Ausgaben persönlicher Natur

– Dienstleistungen, die nicht unter “inkludierte Leistungen” erwähnt sind

– Reiseversicherung, Unfallversicherung, Auslandskrankenversicherung

Unsere Hotelempfehlungen

Beispielhotel 1

In herrlicher Uferlage liegt dieses, in einem restaurierten Werftgebäude integrierte, Hotel im modernen Stadtteil Eriksberg. Mit dem lokalen ÖPNV (Fähre/Bus) am Haus erreicht man die Innenstadt bequem in nur 15 Minuten. Die Nutzung des Wellness- & Fitnessbereichs ist nach vorheriger Anmeldung (Gästelimits) kostenlos. Die Zimmer präsentieren sich im skandinavischen Stil und haben teilweise einen Balkon mit Flussblick (je nach Kategorie). Im hoteleigenen Restaurant kann man prima à la carte Essen. Für den kleinen Hunger gibt es Snacks an der Bar.

Beispielhotel 2

Das Premium Hotel liegt unmittelbar am Göta älv. Das Fitness- und Wellnesscenter mit Sauna & Spa-Pools auf der Dachterrasse kann nach vorheriger Anmeldung (Gästelimits) kostenlos genutzt werden. Die modernen Zimmer mit Komfortausstattung beinhalten gratis WLAN. Das Restaurant wurde bereits zwei Mal international ausgezeichnet und verwöhnt mit ausgezeichneten Speisen & Getränken. In unmittelbarer Nähe befindet sich ein ÖPNV Fähranleger und eine Bushaltstelle für den kurzen Weg in die Stadtmitte.

Gay Reisen in Corona Zeiten mit Go Holidate – welche Sicherheit hat man?

Wir klären vor Buchung die bestmöglichen Stornobedingungen. Wenn nicht mehr gereist werden kann, sind optimale Unterstützung und Support garantiert. Außerdem sind wir jederzeit erreichbar. In Deutschland geltendes Reiserecht wird bei unserem Partner Reiseveranstalter rechtskonform umgesetzt. Wir sind immer für unsere Kunden da! Die Gesundheit unserer Gäste hat oberste Priorität! Diesem Grundsatz unterliegt jede unserer momentan getroffenen Entscheidungen. Und auch zukünftige Reisen werden wir stets unter diesem Aspekt behandeln und für unsere Gäste die bestmöglichen Bedingungen bieten.

Wir arbeiten mit der Allianz Travel zusammen und finden das beste Paket für Reiserücktrittsversicherungen mit Corona Optionen. Auch für allerhand Zusatzversicherungen – wenn es um den Schutz vor Ort geht oder man erkranken sollte.

Gay Winterurlaub Göteborg Advent

Gay Winterurlaub

Gay Reisen

Gay Urlaub

LGBTQ+ Urlaub

LGBTQ+ Reise

Go Holidate ist einer der führenden Gay Reiseveranstalter Deutschlands. Hier fühlen sich alle Mitglieder der LGTB+ Community wohl! Ob Gruppenreise oder individuell geplante Reise, ganz nach den persönlichen Wünschen und Bedürfnissen. Go Holidate macht alles möglich!

Kontakt

Go Holidate GmbH

Heidi Thalmeier

Helene-Lange-Str. 3

20144 Hamburg

+49 1590 1812852

kundenservice@goholidate.com

https://www.goholidate.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.