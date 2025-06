Leuchtturmprojekt „Sicheres Feuerwehrgerätehaus“ gestartet

Smarter Schutz für kritische Infrastruktur: videoalarm.de stattet Feuerwehrhaus in Hatzenport kostenfrei mit Einbruch- und Brandmeldesystem aus

Koblenz/Hatzenport – Mit dem Leuchtturmprojekt „Sicheres Feuerwehrgerätehaus“ wurde die Freiwillige Feuerwehr in Hatzenport an der Mosel jetzt mit einem hochmodernen Alarmsystem ausgestattet. Neben intelligenten Rauch- und Hitzemeldern schützt ein smartes Einbruchmeldesystem mit 24/7-Leitstellenanbindung das Gebäude – und damit die Einsatzfähigkeit der Freiwilligen Feuerwehr.

Damit Einsatzkräfte jederzeit einsatzbereit bleiben können

Hintergrund des Projekts ist ein besorgniserregender Trend: In den vergangenen Monaten kam es bundesweit vermehrt zu Bränden in Feuerwehrhäusern – oftmals mit verheerenden Folgen. Wenn ein Gerätehaus beschädigt oder lahmgelegt wird, können Einsatzkräfte nicht mehr ausrücken – und der Bevölkerung fehlt im Ernstfall der notwendige Schutz.

Ermöglicht wurde die Maßnahme durch die r2 Überwachungstechnik GmbH/ videoalarm.de aus Koblenz, ein auf Sicherheitstechnik für kritische Infrastrukturen spezialisiertes Unternehmen mit jahrzehntelanger Erfahrung im Einbruch- und Brandschutz für Unternehmen, öffentliche Einrichtungen und kommunale Infrastruktur.

„Feuerwehrhäuser sind Herzstücke unserer Sicherheitsstruktur – sie müssen einsatzbereit und geschützt sein. Als Sicherheitsdienstleister sehen wir es als unsere Verantwortung, ein Bewusstsein dafür zu schaffen, wie wichtig es ist, solche sensiblen Einrichtungen abzusichern. Mit unserem effektiven Alarmsystem leisten wir einen aktiven Beitrag zum Schutz der Einsatzkräfte und der Bevölkerung“ sagt Bastian Rauen, Geschäftsführer der r2 Überwachungstechnik GmbH/ videoalarm.de, der sich selbst über 20 Jahre in der Freiwilligen Feuerwehr engagiert hat. „Durch mein eigenes ehrenamtliches Engagement in der Freiwilligen Feuerwehr weiß ich, worauf es ankommt. Deshalb liegt mir dieses Projekt auch persönlich sehr am Herzen“, betont der Sicherheitsexperte.

Initiatoren hoffen auf Signalwirkung

Für die Freiwillige Feuerwehr Hatzenport ist die neue Sicherheitsausstattung ein bedeutender Schritt und nicht nur ein technischer, sondern auch ein emotionaler Gewinn:

„Wir freuen uns sehr, Teil dieses Pilotprojekts zu sein – und sind wirklich dankbar. Für uns Ehrenamtliche ist es eine große Erleichterung, zu wissen, dass unser Gerätehaus jetzt rund um die Uhr überwacht wird. Das stärkt unsere Einsatzfähigkeit und gibt uns Sicherheit“, so Christian Ostrowski, Wehrführer Löschgruppe Hatzenport. „Die freiwilligen Feuerwehren leisten einen unschätzbaren Beitrag – und solche Unterstützung ist ein starkes Zeichen der Wertschätzung.“

Das Projekt ist als Leuchtturmprojekt konzipiert – und dient als Vorbild mit Signalwirkung für andere Gemeinden und Kommunen: Die Initiatoren hoffen, dass sich das Modellprojekt weit über die Region hinaus etabliert – für mehr Sicherheit an den Orten, von denen aus Leben gerettet werden.

Die r2 Überwachungstechnik GmbH / videoalarm.de ist ein auf Überwachungstechnik spezialisierter Full-Service-Sicherheitsdienstleister mit Sitz in Koblenz. Das Unternehmen bietet Betrieben aus Gewerbe, Industrie und Handel individuelle Sicherheitskonzepte und Überwachungslösungen.

Zum Leistungsportfolio gehören moderne Sicherheitstechnik, Alarmsysteme, Videoüberwachung und Zutrittskontrolle – von der Beratung über die Planung bis hin zur Umsetzung, Montage und Wartung. Im Bereich Videoüberwachung arbeitet der Dienstleister eng mit zertifizierten Partnern der Interventions- und Leitstellentechnik zusammen und bietet Unternehmern mit videoalarm.de und dein-bauwaechter.de die effektivsten Alarmsysteme auf dem deutschen Markt – bekannt aus einschlägigen Fachpublikationen wie bauMAGAZIN und bauSICHERHEIT.

Das Deutsche Institut für Produkt- und Marktbewertung hat das Sicherheitsunternehmen bereits zum zweiten Mal in Folge mit dem PLUS X AWARD (2024 und 2025) „TOP 100 Sicherheitstechnikfirmen Deutschlands“ prämiert.

