Leuchtende Kürbisse, brennende Boote und gruselige Piraten: Long Island feiert Halloween

Lust auf Gänsehaut oder Spuk-Spaß? Wir zeigen die besten Attraktionen und Events auf der Halbinsel vor den Toren New Yorks.

Kürbisse überall, Skelette, Zombies, Gespenster und viele Spinnweben: Auch auf Long Island steht der Oktober ganz im Zeichen von Halloween. Spätestens am Abend des 31. Oktober und in der langen, dunklen Nacht zum 1. November wird auf Long Island wohl jeder vom Grusel-Fieber gepackt. Doch schon in den Wochen davor bereitet sich die Halbinsel vor den Toren von New York mit großer Vorfreude und aufwendigen Dekorationen auf das Fest vor. Spukhäuser, pittoreske Dörfer, Freizeitparks und viele Communities laden zu Halloween-Events mit Gänsehaut-Garantie ein. Wir stellen die besten Veranstaltungen vor.

Milleridge Village: Das Halloween-Dorf

Ein ganzes Halloween-Dorf mit Spukhaus, Kürbisfeld, Maislabyrinth, gruseligen Fahrgeschäften, Zauberern Wahrsagern und Feuerschluckern – das gibt es jedes Jahr an den Oktoberwochenenden im Milleridge Village im Milleridge Inn in Jericho. Weitere Aktivitäten für die ganze Familie sind: Minigolf, Axtwerfen (mit aufblasbaren Äxten) und Kürbisschnitzen. Hier können Halloween-Fans ganz und gar eintauchen in eine Halloween-Welt.

The Great Jack O’Lantern Blaze: Hier dreht sich alles um leuchtende Kürbisse

The Great Jack O’Lantern Blaze ist ein Halloween-Event, das ursprünglich aus New York stammt, inzwischen aber auch auf Long Island fest etabliert ist und jedes Jahr Zehntausende nach Bethpage lockt: Die Besucher wandern auf einem Kürbispfad durch das Museumsdorf Old Bethpage Village Restoration, wo mehr als 7.000 von Künstlern handgeschnitzte Kürbislaternen die Nacht erhellen. Begleitet werden die Spaziergänger von einem stimmungsvollen Soundtrack, viel Beleuchtung in Orange und auch von Spezialeffekten. Die familienfreundliche Veranstaltung ist für alle Altersgruppen geeignet. In diesem Jahr neu: eine Kürbis Hall of Fame und ein Jack O“Lantern Tribute zum Día de los Muertos.

Bayville Scream Park: Nichts für schwache Nerven

Sechs großartige, unheimliche Attraktionen und noch viel mehr warten im Bayville Scream Park auf alle Halloween-Freunde. Da ist zum Beispiel das gruselige Herrenhaus „Bloodworth Haunted Mansion“, das einst von dem zwielichtigen Wissenschaftler Dr. Bascombe Bay bewohnt wurde. Im „Temple of Terror“ versucht der berühmte Schatzsucher Brewster Bay, die Pläne von Grabräubern zu vereiteln, die die Juwelen des Hauses an sich nehmen wollen. „Diablo“s Lost Tequila Cantina“ ist eine geheime Bar mit verwitterten Schatzkarten und Artefakten, die Geschichten aus fernen Ländern flüstern. In der „Voodoo Lounge Secret Bar“ wimmelt es von untoten Piraten. Und beim „Zombie Pirate Mini Golf“ spielen sich die Besucher durch einen extravaganten 18-Loch-Parcours.

Annual Halloween Boat Burning: Brennende Boote gegen böse Geister

Ein besonders beeindruckendes Ereignis ist die traditionelle Halloween-Bootsverbrennung, dieses Jahr am 25. Oktober, eine Gemeinschaftsaktion des Long Island Maritime Museums mit der Feuerwehr und dem Rettungsdienst von West Sayville und Suffolk County. Jedes Halloween wird ein Boot, das nicht mehr zu reparieren ist oder dessen Instandsetzung zu teuer wäre, für die Aktion gespendet – und verbrannt. Beim größten Lagerfeuer Long Islands, das von der Feuerwehr überwacht wird, gibt es Speisen, Getränke und Live-Musik. Das Long Island Maritime Museum widmet sich dem reichen nautischen Erbe auf Long Island: Ob Bootsbau, Schiffswracks, Muschelfang oder Freizeitbootfahrten, alles wird in Ausstellungen und bei Veranstaltungen unterhaltsam präsentiert. Jung und Alt können die See- und Naturgeschichte der Insel entdecken und dabei einigen der erstaunlichen Kreaturen begegnen, die in den Gewässern um Long Island leben.

Haunted Tree House: Es spukt auch im Baumhaus

Wer“s nicht ganz so gruselig mag, kann sich (ein bisschen) im Haunted Tree House des Long Island Aquarium fürchten. An den Wochenenden im Oktober steht der Halloween-Spaß im Vordergrund – ideal für einen Besuch mit der ganzen Familie. Nach Einbruch der Dunkelheit dürfen Kleine und Große die fünf Ebenen des Spukhauses erkunden. Etwas Grundfitness ist nötig, denn es geht über 62 Stufen hinauf in den Baum, durch Spinnweben hindurch und vorbei an Geistern, Spinnen und Skeletten. Wer mag, kann für den Rückweg die Rutsche nehmen. Außerdem gibt es viele Aktivitäten für Kinder von drei bis elf Jahren: Kürbisse verzieren, Basteln und Malen.

Discover Long Island ist die offizielle Tourismusagentur zur Förderung von Long Islands Reise- und Tourismusindustrie. Direkt vor den Toren der weltweit meistbesuchten Metropole New York liegt die knapp 200 Kilometer lange, fischförmige Insel Long Island. Mit ihrem vielfältigen Mix aus spannenden Event-Locations, Tierschutzgebieten, Shopping Malls und historischen Küstenstädtchen ist sie das ganze Jahr über ein beliebtes Reiseziel für Besucher aus aller Welt.

