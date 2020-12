Letzter Rückblick – Weihnachten wie es mal war – und wieder sein wird

Weihnachten 2019: Bei der Planung und Organisation, des eigens auf dem Firmengelände aufgebauten Weihnachtsmarktes, unterstützte das Team rund um Ellen Kamrad.

Die EMKA-Gruppe, mit Sitz in Velbert, läutete das Jahr 2019 mit einer großen Weihnachtsfeier für ihre die Mitarbeiter aus. Bei der Planung und Organisation, des eigens auf dem Firmengelände aufgebauten Weihnachtsmarktes, unterstützte das Team rund um Eventmanagerin Ellen Kamrad mit Ihrer Agentur Menschen*Emotionen*Erlebnisse.

EMKA-GRUPPE WUPPERTAL: WELTMARKTFÜHRER

Die EMKA-Gruppe ist Weltmarktführer für Verschlüsse, Scharniere und Dichtungen, die in Schalt- und Steuerungsschränken für Elektronik und Elektrotechnik zum Einsatz kommen. Auch in den Branchen Klimatechnik und Transport zählt EMKA zu den führenden Herstellern von Verschlusstechnik. Laut der Wirtschaftswoche gehört EMKA auch im kommenden Jahr 2020 zu den deutschen Weltmarktführern. Rund 2.100 Mitarbeiter beschäftigt die international tätige Unternehmensgruppe weltweit. Um das erfolgreiche Jahr 2019 gebührend abzuschließen, ließ sich die EMKA-Gruppe in enger Zusammenarbeit mit der Kölner Eventagentur Menschen*Emotionen*Erlebnisse etwas ganz Besonderes einfallen.

ERNEUT GUTE ZUSAMMENARBEIT – PERFEKTE EVENTBETREUUNG

Bereits anlässlich des Gesellschafter-Geburtstags im März 2019 griff die EMKA-Gruppe auf die Unterstützung der Kölner Eventmanagerin zurück. Da die Veranstaltung rundum gelungen war, und somit Zufriedenheit und Begeisterung erzeugte, setzte die EMKA-Gruppe auch bei der Organisation und Planung der internen Weihnachtsfeier auf den Eventprofi.

Gemeinsam wurde die Idee entwickelt, einen Weihnachtsmarkt für die 350 Mitarbeiter des Wuppertaler Standortes aufzubauen – und sie einen Tag lang mit allen Sinnen zu verwöhnen. Und so staunten die Mitarbeiter am Freitag, den 13. Dezember, nicht schlecht, als sie zur feierlichen Eröffnung des firmeneigenen Weihnachtsmarktes zusammenkamen.

Zwei Flammschalen flankierten den Eingang auf dem Firmengelände, auf dem sich sieben kleine Buden kreisförmig verteilten und zum ausgiebigen Essen und Trinken einluden. Sowohl in der Mitte wie auch neben den Ständen standen große Schirme und ein Zelt bereit, die für ausreichend Stehplätzen ausgestattet waren. Bei der gesamten Gestaltung bewies das Eventteam ein besonderes Auge für die kleinen Details.

Weihnachtliche Dekoration und eine stimmungsvolle musikalische Untermalung unterstrichen das Flair der Veranstaltung.

Das kulinarische Angebot war ebenfalls an das Thema angepasst. So konnten sich die Mitarbeiter über Klassiker wie Currywurst und belgischen Pommes Frites über Süßkartoffelpommes und Geflügel- oder Rindswurst freuen. Besonders die Spezialitäten des Firmen-Weihnachtsmarkts wussten zu begeistern. So wurde frische Rievkooche mit Apfelmus und Schwarzbrot oder eine Champignonpfanne gereicht. Mit frischen Waffeln, mit Kirschen und Sahne, sowie Christstollen und gebrannten Mandeln war auch für die Schleckermäulchen bestens gesorgt. Abgerundet wurde das kulinarische Angebot durch eine umfangreiche Getränkeauswahl aus Softdrinks, Bier und hausgemachtem Glühwein und Punsch.

BESTE ZUSAMMENARBEIT – EMKA LOBT DAS EVENTMANAGEMENT

Viele lobende Worte fanden die Verantwortlichen der EMKA-Gruppe im Nachgang der Weihnachtsfeier für die Organisation und Planung der Veranstaltung. “Mit Ellen Kamrad haben wir eine Eventmanagerin gefunden, die zuverlässig und eigenständig, aber vor allem auch kreativ arbeitet”, sagt Dr. Ralph Kloth, (Leiter Strategischer Vertrieb und Marketing) der EMKA-Gruppe. “Ihr Konzept hat unsere Mitarbeiter begeistert und für einen großartigen Jahresabschluss gesorgt.” Auch die Eventmanagerin zeigt sich begeistert von der Zusammenarbeit. “Mit EMKA haben ich einen Kunden in diesem Jahr gewonnen, der mir sehr ans Herz gewachsen ist. Die Zusammenarbeit ist immer konstruktiv und gemeinsam gestalten wir großartige Events”, sagt die Eventfachfrau. “Ich freue mich, wenn ich auch in Zukunft die Verantwortung für die Firmenveranstaltungen in enger Abstimmung übernehmen darf.”

Mit ihrer Eventagentur Menschen*Emotionen*Erlebnisse bietet die Kölnerin Ellen Kamrad individuelle Veranstaltungskonzepte für jeden Anlass. Als Full-Service-Agentur erstreckt sich das Portfolio von der Ideenfindung über die Konzeption bis hin zur Planung und Durchführung von Veranstaltungen europaweit.

Ganz im Sinne des Kunden und seinem Corporate Design versteht sich die Diplom-Eventmanagerin Ellen Kamrad als Partnerin an Ihrer Seite. Professionell und kreativ organisiert Ellen Kamrad sowohl Seminare, Tagungen und Konferenzen als auch Großveranstaltungen wie Galaabende, Jubiläen und Mitarbeiterevents. Dabei zählt auch die Vermittlung von Eventdienstleistern und Künstlern zu ihrem Portfolio.

Mit über zehn Jahren Erfahrung in der Veranstaltungs- und Eventbranche gestaltet Ellen Kamrad Veranstaltungen zu nachhaltig wirkenden Events. Zahlreiche nationale und internationale Unternehmen aller Branchen setzten dabei bereits auf die Umsetzung und Inszenierungen der Kölner Eventmanagerin.

Kontakt

Menschen Emotionen Erlebnisse Eventmanagement

Ellen Kamrad

Maler-Bock-Gässchen 2

50678 Köln

01777751188

ellen@ellenkamrad.de

http://www.ellenkamrad.de

