Let´s BBQ together – Kontaktlose Online-Grill-Events für Teams

Die Kölner Eventagentur Menschen*Emotionen*Erlebnisse bietet in Kooperation mit Hometown-Events, dem Spezialisten für BBQ-Events, exklusive Online-Grill-Kurse für Teams und Gruppen an. Ungewöhnliche Zeiten erfordern ungewöhnliche Maßnahmen und kreative Veranstaltungskonzepte. Diesen Herausforderungen stellt sich die Kölner Eventagentur Menschen*Emotionen*Erlebnisse um die Eventfachfrau Ellen Kamrad seit Beginn der Corona-Pandemie. Nach den erfolgreichen Starts der Online-Events mit den Schwerpunkten Weintasting, Kaffee rund um die Welt und den Live-Koch-Events bietet Ellen Kamrad nun in Kooperation mit Hometown-Events Online-BBQ-Kurse für Gruppen und Teams an.

Grillmeister für beste BBQ-Events im Online-Stream

Bei der Gestaltung und Planung ihrer Events setzt das Team um die Kölner Eventmanagerin Ellen Kamrad stets auf höchsten Anspruch.

Um diese Qualität an ihre Kunden weitergeben zu können, bestehen Kooperationen ausschließlich mit Unternehmen, die den hohen Qualitätskriterien entsprechen. Zu einem Experten auf seinem Gebiet zählt Ralf “Bob” Mechlinski von Hometown-Events, der sich auf BBQ-Veranstaltungen spezialisiert hat. Mechlinski ist zum einen Herausgeber des BBQ-Magazins “Meat In” und zum anderen ein gefragter Griller bei TV-Produktionen und Team Events.

Leidenschaftlich beschäftigt sich Mechlinski mit dem Thema BBQ und ist zudem Gründer der Meat Republic Bewegung, die sich mit hochwertigem und nachhaltigem Fleisch befasst und darüber informiert. Getreu dem Motto “Join the real BBQ-Spirit” veranstaltet der Grillprofi Online Teamevents für bis zu 100 und mehr Personen. Sein interaktives BBQ- Seminar können Gruppen bis zu 50 Personen buchen. Hier erleben Sie quasi eine Masterclass des Grillens. Übrigens, auch sein Grill-Catering bei Offline-Veranstaltungen ist sehr gefragt.

Entsprechend dieser Expertise freut sich Ellen Kamrad als Inhaberin ihrer Veranstaltungsagentur auf die Zusammenarbeit mit dem BBQ-Experten. “Mit Ralf Mechlinski habe ich den richtigen Partner für die Erweiterung meiner Online-Team-Events gefunden.”, sagt Kamrad. “Er ist ein Meister seines Fachs und ich bin mir sicher, dass wir noch in diesem Sommer, gemeinsam tolle Online-BBQ-Events für Unternehmen auf die Beine stellen werden.”

Verschiedene Grillpakete für kontaktlosen Genuss

Für reichlich Genuss und jede Menge Abwechslung sorgen die von den beiden Eventexperten zusammengestellten Grillpakete, die bei Buchung einer Online-BBQ-Veranstaltung im Voraus an die Teilnehmer versandt werden. Die Teams und Gruppen können zwischen vier unterschiedlichen Grillpaketen entscheiden und entsprechend einer Menüfolge gemeinsam online grillen. Zur Auswahl stehen dabei zum Beispiel eine Kombination aus geröstetem Schweinebauch auf Feldsalat sowie einem Steaksandwich mit Trüffelmayonaise und Parmesan. Als dritter und vierter Gang werden Lummersteaks mit Cheddar überbacken oder ein Entrecote mit Kräuterbutter und Paprikagemüse gezaubert.

Steak-Paket oder American BBQ-Paket – Sie haben die Wahl

Neben diesen speziellen Steak-Paketen können Teams und Unternehmen auch ein American BBQ-Paket wählen, das mit Spareribs, Bacon, Ribeye und Schweinenacken für höchsten Grillgenuss sorgt. Ein weiteres 3-Gänge-Menü bietet das Hähnchenbrust-Paket, das mit Beilagen wie Pfifferlingen und Brokkoli begeistert. Alle Grill-Pakete sind für zwei Personen konzipiert. Wer gemeinsam, aber kontaktlos grillen möchte und sich Tipps und Ratschläge vom BBQ-Experten geben lassen möchte, kann sich ab sofort bei Ellen Kamrad und ihrem Team der Eventagentur Menschen*Emotionen*Erlebnisse per E-Mail oder telefonisch melden. Gerne erstellt Ihnen die Eventfachfrau ein individuelles Angebot für ein persönliches Online-BBQ-Event.

Hier finden Sie mehr Informationen zu dem Online-Grillevent: https://ellenkamrad.de/specials/grillbox-bbq-als-online-format-kontaktloses-eventkonzept

Mit ihrer Eventagentur Menschen*Emotionen*Erlebnisse bietet die Kölnerin Ellen Kamrad individuelle Veranstaltungskonzepte für jeden Anlass. Als Full-Service-Agentur erstreckt sich das Portfolio von der Ideenfindung über die Konzeption bis hin zur Planung und Durchführung von Veranstaltungen europaweit.

Ganz im Sinne des Kunden und seinem Corporate Design versteht sich die Diplom-Eventmanagerin Ellen Kamrad als Partnerin an Ihrer Seite. Professionell und kreativ organisiert Ellen Kamrad sowohl Seminare, Tagungen und Konferenzen als auch Großveranstaltungen wie Galaabende, Jubiläen und Mitarbeiterevents. Dabei zählt auch die Vermittlung von Eventdienstleistern und Künstlern zu ihrem Portfolio.

Mit über zehn Jahren Erfahrung in der Veranstaltungs- und Eventbranche gestaltet Ellen Kamrad Veranstaltungen zu nachhaltig wirkenden Events. Zahlreiche nationale und internationale Unternehmen aller Branchen setzten dabei bereits auf die Umsetzung und Inszenierungen der Kölner Eventmanagerin.

