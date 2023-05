Lescars Wasserdichte Dachtasche

Im Nu für mehr Stauraum auf Urlaubsfahrten & Camping-Ausflügen sorgen

– Geeignet für die meisten Fahrzeuge mit und ohne Dachträger

– Großer 425 l Stauraum für Koffer, Reisetaschen, Campingzelte, Schlafsäcke u.v.m.

– Aus wasserdichter und reißfester PVC-Plane (500D)

– Anti-Rutsch-Matte für optimalen Halt und Schutz vor Kratzern

– Sehr kompakt zusammenfaltbar und immer im Auto dabei

– Tasche für Transport und Aufbewahrung

Sorgt im Nu für mehr Platz im Auto: So muss man nie mehr auf Equipment oder die Extra-Tasche mit

Schuhen verzichten und vergrößert einfach den Stauraum des Autos! Die faltbare Dachtasche von Lescars

fasst ganze 425 Liter und bietet genug Platz für Koffer, Reisetaschen, Campingzelte, Schlafsäcke u.v.m. – ideal

für den Familienurlaub, den Camping-Ausflug oder einfach zum Transport von Gegenständen.

Sicher und geschützt ans Ziel: Die Dachtasche besteht aus reißfester und wasserdichter PVC-Plane und wird

mit robusten Gurten und 4 Türhaken am Fahrzeug befestigt. So kommt das Gepäck trocken, sauber und gut

geschützt am Reiseziel an. Dank Anti-Rutsch-Matte bleibt die Tasche jederzeit sicher an ihrem Platz und

auch das Autodach bekommt keinen Kratzer ab.

Einfach montiert: Mit wenigen Handgriffen bringt man die Türhaken am Fahrzeug an. Dann legt man die

Dachtasche nur noch aufs Autodach, befüllt sie und befestigt sie anschließend mit den Gurten an den

Türhaken – fertig! Einfacher geht es nicht.

Kompakt zusammenfaltbar: Souvenir-Shopping und regionale Spezialitäten am Urlaubsort lassen einen

regelmäßig mit mehr Gepäck heimfahren, als man gestartet ist? Davon braucht man sich nicht mehr

stressen lassen und nimmt einfach die Dachtasche mit! Kompakt zusammengefaltet und verstaut in ihrer

Transporttasche findet sie überall Platz. Auch im heimischen Keller oder der Garage lässt sie sich so

platzsparend aufbewahren.

– Geeignet für die meisten Fahrzeuge mit oder ohne Dachträger

– Aus reißfester und wasserdichter PVC-Plane

– 425 Liter Stauraum für Reisetaschen, Koffer, Campingzelte, Schlafsäcke u.v.m

– Anti-Rutsch-Matte zum Unterlegen: sorgt für optimalen Halt und schützt das Fahrzeugdach vor Kratzern

– Stabile Gurte und 4 Türhaken für sichere Befestigung auf Autodach

– Kompakt zusammenfaltbar für einfaches Transportieren und Verstauen, wenn leer

– Tasche für Aufbewahrung und Transport

– Material: PVC-beschichtetes Polyestergewebe (500D)

– Maße (aufgefaltet): 112 x 86 x 43 cm, Gewicht: 3,4 kg

– Dachtasche inklusive Anti-Rutsch-Matte, Tasche, 4 Türhaken und deutscher Anleitung

– EAN: 4022107406239

Preis: 109,99 EUR

Bestell-Nr. ZX-7291-625

Produktlink: https://www.pearl.de/a-ZX7291-4320.shtml

Magenta-Link: https://magentacloud.de/s/WpNMAXk4LsZoSeq

PEARL – Der Online-Shop für Elektronik, PC- & Büro-Zubehör & MEHR

Firmenkontakt

PEARL GmbH

Daniel C. Ludwig

PEARL-Straße 1-3

79426 Buggingen

07631-360-0

07631-360-444



http://www.pearl.de

Pressekontakt

PEARL GmbH

Heiko Loy

PEARL-Straße 1-3

79426 Buggingen

07631-360-480

07631-360 42 480



http://www.pearl.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.