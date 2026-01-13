Lescars Kompakte e-Parkscheibe, ECE-Zulassung, Solar
Stellt die Ankunftszeit automatisch beim Parken ein
– Kompakte, digitale e-Parkscheibe mit ECE-Zulassung und 2 Displays
– Erschütterungssensor: aktiviert Parkscheibe, sobald Fahrzeug parkt
– Flexible Stromversorgung per Solarzellen und austauschbarer Knopfzelle
– Stellt automatisch zwischen Sommer- und Winterzeit um
Automatische Zeiterfassung beim Parken: Ein integrierter Erschütterungssensor registriert das Abstellen des Fahrzeugs. Nach 60 Sekunden stellt die elektronische Parkscheibe von Lescars die Ankunftszeit automatisch ein – wahlweise auf die exakte Minute, die nächste Viertelstunde oder die nächste halbe Stunde. Bei Bedarf lässt sich die Ankunftszeit manuell anpassen. Die ECE-Zulassung bestätigt die offizielle Straßenverkehrstauglichkeit.
Kompakte Bauweise: Die geringen Abmessungen beanspruchen nur minimalen Platz an der Windschutzscheibe und beeinträchtigen die Sicht nicht.
Automatische Zeitumstellung: Die Parkscheibe wechselt selbstständig zwischen Sommer- und Winterzeit und zeigt ganzjährig die korrekte Uhrzeit an. Diese Funktion lässt sich bei Bedarf deaktivieren.
Duale Energieversorgung: Bei ausreichend Tageslicht erfolgt die Stromversorgung über integrierte Solarzellen. Bei Dunkelheit oder in Garagen übernimmt automatisch eine austauschbare Knopfzelle die Energieversorgung.
– Mit ECE-Zulassung, offizielle Zulassung vom Kraftfahrt-Bundesamt
– Kompaktes Format: benötigt kaum Platz an der Windschutzscheibe
– Erschütterungssensor: löst die Parkscheibe aus, sobald Ihr Fahrzeug 60 Sekunden steht
– Ankunftszeiten anpassbar: aktuelle Zeit, auf die nächste Viertelstunde oder die nächste halbe Stunde aufgerundet
– Manuelles Anpassen der Ankunftszeit möglich
– Wechselt automatisch zwischen Sommer- und Winterzeit, deaktivierbar
– 2 Displays auf Vorder- und Rückseite für bequemes Einstellen und Überblick
– Einfaches Anbringen an der Innenseite der Windschutzscheibe per integrierter Klebepads
– Stromversorgung: per Solar oder austauschbarer Knopfzelle Typ CR2450 für bis zu 1 Jahr Laufzeit (auch länger möglich, hängt davon ab, wie oft die Stromversorgung über die Knopfzelle erfolgt)
– Maße: 100 x 60 x 22 mm, Gewicht: 90 g
– e-Parkscheibe inklusive Knopfzelle und deutscher Anleitung
Die Lescars Kompakte e-Parkscheibe mit ECE-Zulassung, Erschütterungssensor und Solar ist ab sofort bei pearl.de unter der Bestellnummer JX-8044-625 zum Preis von 32,99 EUR erhältlich. Das Produkt ist auch bei emall.com_Schweiz verfügbar.
Auch als 2er-Set erhältlich:
Lescars 2er-Set e-Parkscheiben, ECE-Zulassung, Erschütterungssensor, Solar
Preis: 59,99 EUR
Bestell-Nr. JX-9065-625
Presseinformation mit Bilderlinks: https://magentacloud.de/s/K2f7yJXxqHTsBGd
