Lescars Kfz-Batterieladegerät

Die Fahrzeug-Batterie retten und erhalten

– Für Batteriekapazitäten von 10 bis 120 Ah

– Anschluss über Polzangen oder Ring-Kabelschuhe

– Mikroprozessor-gesteuertes Laden

– Dauererhaltungs-Ladung

– Schutz gegen Überladen, Kurzschluss, Verpolen und Überhitzen

– Wetterfest IP65

Die Batterie zu neuem Leben erwecken: Schwache Batterien werden mit neuer Energie versorgt und tiefentladene Batterien mit mikroprozessor-gesteuertem Ladestrom gerettet. So schont man die Umwelt und die Nerven und erspart sich den Kauf einer neuen Batterie.

Batteriepflege wie bei den Profis: Die Spannung erhalten, ohne die Batterie auszubauen – ganz ohne Risiko! Das Kfz-Batterieladegerät von Lescars ist auch ideal für das Überwintern von Wohnmobilen, Motorrädern, Quads, Booten u.v.m. geeignet.

Auch für längere Zeiträume: Ist die Ladespannung erreicht, wird die Stromzufuhr automatisch abgeschaltet. Ebenso automatisch beginnt der Ladevorgang erneut, sobald die Spannung wieder abfällt.

Lädt auf Knopfdruck: Das gewünschte Ladeprogramm per Tastendruck auswählen, die 8 LEDs zeigen den aktuellen Ladestand an.

Anschluss nach Wunsch: Die Kfz-Batterie über die Polklemmen verbinden – ideal für das kurzzeitige Aufladen. Oder man schließt sie fest über das Ladekabel mit Ringkabelschuhen an – z.B. für die Erhaltungsladung im Winter.

Für innen und außen: Das wetterfeste Gehäuse steckt auch einen ordentlichen Regenguss locker weg.

– Prozessor-gesteuertes Batterie-Ladegerät mit Diagnose- und Rettungs-Funktion sowie Dauererhaltungs-Ladung

– Für alle Blei-Säure-Batterien mit 12 Volt: nass, Gel, AGM, MF, Ca/Ca

– Wirksame Schutz-Systeme gegen Überladen, Kurzschluss, Verpolen und Überhitzen

– Mikroprozessor-Ladesteuerung nach Zustand der Batterie

– Für Batterie-Kapazitäten von 10 bis 120 Ah

– Ladespannung: Normal 14,4 Volt, AGM 14,7 Volt, Recond 15,8 Volt

– Ladestrom: max. 5 A

– Programmwahl per Taste: normal / AGM / Recond

– Ladestands-Anzeige per LEDs

– Umgebungstemperatur für den Betrieb: 0 bis +40 °C

– Wetterfestes Gehäuse: IP65

– Eingangsspannung: 230 Volt, 50 – 60 Hz

– Autobatterie-Verbindung über vollisolierte Polzangen oder Ringkabelschuhe

– Maße: 20 x 7,5 x 5 cm, Gewicht: 680 g

– Kfz-Batterieladegerät inklusive Ladekabel mit Polklemmen, Ladekabel mit Ringschuhen und deutscher Anleitung

– EAN: 4022107336048

Preis 43,69 EUR

Bestell-Nr. NX-9609-625

Produktlink: https://www.pearl.de/a-NX9609-4322.shtml

Presseinfo mit Bilderlinks: https://www.magentacloud.de/lnk/KnhpGx8V

Die PEARL. GmbH aus Buggingen ist das umsatzstärkste Unternehmen eines internationalen Technologie-Konzerns. Ihr Schwerpunkt ist der Distanzhandel von Hightech-, Haushalts- und Lifestyle-Produkten. Mit mehr als 16 Millionen Kunden, 10 Millionen gedruckten Katalogen pro Jahr, einer täglichen Versandkapazität von bis zu 110.000 Paketen – alleine in Deutschland – und Versandhaus-Niederlassungen in Österreich sowie Schwesterfirmen in der Schweiz, Frankreich und über eine Onlinevermarktungsfirma in China gehört PEARL zu den größten Versandhäusern für Neuheiten aus dem Technologie-Bereich. Zwei große Versandlager und Spezial-Versandzentren in Nordhessen und Südniedersachsen ermöglichen aus der Mitte Deutschlands eine schnelle Belieferung der Kunden. Eigene Ladengeschäfte in vielen europäischen Großstädten und ein Teleshopping-Unternehmen mit großer Reichweite in Europa unterstreichen diesen Anspruch. In Deutschland umfasst das Sortiment von PEARL ca. 16.000 Produkte und über 100 bekannte Marken wie z.B. VisorTech, Rosenstein & Söhne, newgen medicals und Royal Gardineer. Dank ihrer äußerst engen Kooperation mit internationalen Großherstellern und Entwicklungsfirmen hat PEARL.GmbH einen starken Einfluss auf die Neuentwicklung und kontinuierliche Optimierung von Produkten ( www.pearl.de).

