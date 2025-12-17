Lescars Digitale e-Parkscheibe, ECE, Solar

Parkzeit wird beim Abstellen des Fahrzeugs automatisch erfasst

– Elektronische Parkscheibe mit ECE-Zulassung und 2 Displays

– Erschütterungssensor: aktiviert Parkscheibe, sobald Fahrzeug parkt

– Flexible Stromversorgung per Solarzellen und austauschbarer Knopfzelle

– Stellt automatisch zwischen Sommer- und Winterzeit um

Automatische Zeiterfassung beim Parken: Ein integrierter Erschütterungssensor registriert den Fahrzeugstopp. Nach 60 Sekunden stellt die elektronische Parkscheibe von Lescars die Ankunftszeit automatisch ein. Drei Modi stehen zur Verfügung: exakte Ankunftszeit, Rundung auf die nächste Viertelstunde oder auf die nächste halbe Stunde. Eine manuelle Anpassung bleibt optional möglich. Das Gerät verfügt über eine ECE-Zulassung für den Straßenverkehr.

Rundes Design im Cockpit-Stil: Die kreisrunde Form orientiert sich an klassischen Fahrzeuginstrumenten. Die Optik fügt sich in das Armaturenbrett ein, ohne das Gesamtbild zu stören.

Automatische Zeitumstellung: Die Parkscheibe wechselt selbstständig zwischen Sommer- und Winterzeit. Die Funktion lässt sich bei Bedarf deaktivieren.

Duale Energieversorgung: Bei ausreichendem Tageslicht erfolgt die Stromversorgung über integrierte Solarzellen. Bei Dunkelheit oder in geschlossenen Garagen übernimmt eine austauschbare Knopfzelle die Energieversorgung. Die Parkscheibe bleibt dadurch durchgehend funktionsfähig.

– Mit ECE-Zulassung, offizielle Zulassung vom Kraftfahrt-Bundesamt

– Modernes, rundes Design: fügt sich elegant ins Gesamtbild Ihres Fahrzeugs ein

– Erschütterungssensor: löst die Parkscheibe aus, sobald Ihr Fahrzeug 60 Sekunden steht

– Ankunftszeiten anpassbar: aktuelle Zeit, auf die nächste Viertelstunde oder die nächste halbe Stunde aufgerundet

– Manuelles Anpassen der Ankunftszeit möglich

– Wechselt automatisch zwischen Sommer- und Winterzeit, deaktivierbar

– 2 Displays auf Vorder- und Rückseite für bequemes Einstellen und Überblick

– Einfaches Anbringen an der Innenseite der Windschutzscheibe per integrierter Klebepads

– Stromversorgung: per Solar oder austauschbarer Knopfzelle Typ CR2450 für bis zu 1 Jahr Laufzeit (auch länger möglich, hängt davon ab, wie oft die Stromversorgung über die Knopfzelle erfolgt)

– Maße (Ø x H): 100 x 25 mm, Gewicht: 105 g

– e-Parkscheibe inklusive Knopfzelle und deutscher Anleitung

Die Lescars Digitale e-Parkscheibe, ECE-Zulassung und Erschütterungssensor mit Solar ist ab sofort bei pearl.de unter der Bestellnummer JX-8045-625 zum Preis von 29,99 EUR erhältlich. Das Produkt ist auch bei emall.com_Schweiz verfügbar.

Aktion mit zeitlich begrenztem Sonderpreis: Unter der Bestellnummer GRA18045 ist die Parkscheibe kurzzeitig zum Preis von 14,99 EUR erhältlich!

Auch als 2er-Set:

Lescars 2er-Set e-Parkscheiben, ECE-Zulassung, Erschütterungssensor, Solar

Preis: 54,99 EUR

Bestell-Nr. JX-9066-625

Presseinformation mit Bilderlinks: https://magentacloud.de/s/J7MWyeQPekcKeLW

PEARL – Der Online-Shop für Elektronik, PC- & Büro-Zubehör & MEHR

Firmenkontakt

PEARL GmbH

Daniel C. Ludwig

PEARL-Straße 1-3

79426 Buggingen

07631-360-0

07631-360-444



https://www.pearl.de

Pressekontakt

PEARL GmbH

Heiko Loy

PEARL-Straße 1-3

79426 Buggingen

07631-360-480

07631-360 42 480



http://www.pearl.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.