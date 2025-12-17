Lescars Digitale e-Parkscheibe, ECE, Solar
Parkzeit wird beim Abstellen des Fahrzeugs automatisch erfasst
– Elektronische Parkscheibe mit ECE-Zulassung und 2 Displays
– Erschütterungssensor: aktiviert Parkscheibe, sobald Fahrzeug parkt
– Flexible Stromversorgung per Solarzellen und austauschbarer Knopfzelle
– Stellt automatisch zwischen Sommer- und Winterzeit um
Automatische Zeiterfassung beim Parken: Ein integrierter Erschütterungssensor registriert den Fahrzeugstopp. Nach 60 Sekunden stellt die elektronische Parkscheibe von Lescars die Ankunftszeit automatisch ein. Drei Modi stehen zur Verfügung: exakte Ankunftszeit, Rundung auf die nächste Viertelstunde oder auf die nächste halbe Stunde. Eine manuelle Anpassung bleibt optional möglich. Das Gerät verfügt über eine ECE-Zulassung für den Straßenverkehr.
Rundes Design im Cockpit-Stil: Die kreisrunde Form orientiert sich an klassischen Fahrzeuginstrumenten. Die Optik fügt sich in das Armaturenbrett ein, ohne das Gesamtbild zu stören.
Automatische Zeitumstellung: Die Parkscheibe wechselt selbstständig zwischen Sommer- und Winterzeit. Die Funktion lässt sich bei Bedarf deaktivieren.
Duale Energieversorgung: Bei ausreichendem Tageslicht erfolgt die Stromversorgung über integrierte Solarzellen. Bei Dunkelheit oder in geschlossenen Garagen übernimmt eine austauschbare Knopfzelle die Energieversorgung. Die Parkscheibe bleibt dadurch durchgehend funktionsfähig.
– Mit ECE-Zulassung, offizielle Zulassung vom Kraftfahrt-Bundesamt
– Modernes, rundes Design: fügt sich elegant ins Gesamtbild Ihres Fahrzeugs ein
– Erschütterungssensor: löst die Parkscheibe aus, sobald Ihr Fahrzeug 60 Sekunden steht
– Ankunftszeiten anpassbar: aktuelle Zeit, auf die nächste Viertelstunde oder die nächste halbe Stunde aufgerundet
– Manuelles Anpassen der Ankunftszeit möglich
– Wechselt automatisch zwischen Sommer- und Winterzeit, deaktivierbar
– 2 Displays auf Vorder- und Rückseite für bequemes Einstellen und Überblick
– Einfaches Anbringen an der Innenseite der Windschutzscheibe per integrierter Klebepads
– Stromversorgung: per Solar oder austauschbarer Knopfzelle Typ CR2450 für bis zu 1 Jahr Laufzeit (auch länger möglich, hängt davon ab, wie oft die Stromversorgung über die Knopfzelle erfolgt)
– Maße (Ø x H): 100 x 25 mm, Gewicht: 105 g
– e-Parkscheibe inklusive Knopfzelle und deutscher Anleitung
Die Lescars Digitale e-Parkscheibe, ECE-Zulassung und Erschütterungssensor mit Solar ist ab sofort bei pearl.de unter der Bestellnummer JX-8045-625 zum Preis von 29,99 EUR erhältlich. Das Produkt ist auch bei emall.com_Schweiz verfügbar.
Aktion mit zeitlich begrenztem Sonderpreis: Unter der Bestellnummer GRA18045 ist die Parkscheibe kurzzeitig zum Preis von 14,99 EUR erhältlich!
Auch als 2er-Set:
Lescars 2er-Set e-Parkscheiben, ECE-Zulassung, Erschütterungssensor, Solar
Preis: 54,99 EUR
Bestell-Nr. JX-9066-625
