Lescars Akku-Gefahrenstellen-Warner

Mit dem Fahrzeug sicher unterwegs sein

– Warnt vor erhöhtem Verkehrsaufkommen und anderen Gefahrenstellen

– Zuverlässige Synchronisation per App für Live-Daten

– Warnt akustisch und optisch per zuschaltbarem Multicolor-LED-Ring

– Kompatibel mit Apple CarPlay- und Android Auto-Systemen

– Ausdauernder Akku für bis zu 1 Monat Dauerbetrieb: einfaches Laden per USB

– Verbindung über modernes Bluetooth 5.2, mit Autoconnect-Funktion

Echtzeitwarnungen vor Gefahrenstellen: Der akkubetriebene Gefahrenwarner von Lescars verbindet sich per Bluetooth mit dem Smartphone. Eine kostenlose App meldet in Echtzeit bekannte Gefahrenstellen entlang der Fahrstrecke. Das Gerät signalisiert Warnungen durch Licht- und Tonsignale, ohne dass der Blick auf das Display erforderlich ist.

App-basierte Bedienung: Die Smartphone-Anwendung zeigt aktive Warnungen an und ermöglicht Einstellungsänderungen sowie die Prüfung des Akkustands. Die Steuerung erfolgt ausschließlich über die App-Oberfläche.

Akkulaufzeit von bis zu einem Monat: Der integrierte Akku ermöglicht im Dauerbetrieb eine Laufzeit von bis zu 30 Tagen. Damit eignet sich das Gerät für längere Fahrtstrecken ohne häufiges Nachladen.

USB-C-Ladefunktion: Die Aufladung erfolgt über einen USB-C-Anschluss. Das Gerät lässt sich an verschiedenen Stromquellen wie Autoladegeräten, Laptops oder Powerbanks aufladen.

Kompakte Bauform: Das Design ist platzsparend gestaltet und fügt sich unauffällig in den Fahrzeuginnenraum ein. Das Gerät bleibt dabei zugänglich positionierbar.

– Warnt optisch und akustisch vor bekannten Gefahrenstellen, Baustellen, Stauenden, Pannen u.v.m.

– Zuverlässige Synchronisation über kostenloser App mit Live-Daten aus europäischen Ländern

– Konfigurierbare Warneinstellungen

– Einfache Bedienung am Gerät über nur 2 Tasten: ein- und ausschalten, Gefahrernstellen bestätigen und live hinzufügen

– Bluetooth 5.2 für kabellose Verbindung zum Smartphone

– Auto-Connect-Funktion für automatische Verbindung zu Geräten, die bereits einmal gekoppelt waren

– Zwei magnetische Klebepads für einfache Anbringung an glatten Flächen

– Stromversorgung: Li-Ion-Akku mit 280 mAh für bis zu 1 Monat Dauerbetrieb, 1 Jahr Stand-by, lädt per USB-C (Netzteil bitte dazu bestellen)

– Maße (Ø x H): 52 x 16 mm, Gewicht: ca. 30 g

– Gefahrenstellenwarner inklusive USB-Ladekabel (USB-C auf USB-A), 2 Magnet-Klebepads und deutscher Anleitung

Der Lescars Akku-Gefahrenstellen-Warner mit Bluetooth und App ist ab sofort bei pearl.de unter der Bestellnummer JX-3000-625 zum Preis von 53,99 EUR erhältlich. Das Produkt ist auch bei emall.com_Schweiz verfügbar.

Presseinformation mit Bilderlinks: https://magentacloud.de/s/aWEEGWQoWJtaXMN

PEARL – Der Online-Shop für Elektronik, PC- & Büro-Zubehör & MEHR

Firmenkontakt

PEARL GmbH

Daniel C. Ludwig

PEARL-Straße 1-3

79426 Buggingen

07631-360-0

07631-360-444



https://www.pearl.de

Pressekontakt

PEARL GmbH

Heiko Loy

PEARL-Straße 1-3

79426 Buggingen

07631-360-480

07631-360 42 480



http://www.pearl.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.