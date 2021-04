Lescars 4er-Set Kfz-LED-RGB-Streifen mit Fernbedienung

Tolles Effektlicht für Ihr Auto – bequem steuerbar per App

– RGB-IC-Technologie: mehrfarbige Lichteffekte in einem Streifen möglich

– Für kreative Licht-Effekte im Innenbereich des Autos

– 4 helle LED-Streifen (je 30 cm) zur gleichmäßigen Ausleuchtung

– Bequem steuerbar per Fernbedienung und kostenloser App

– Mit Musik-Synchronisation

– Schnell angebracht dank selbstklebender Rückseite

Bunte Lichtakzente setzen: Die LED-Streifen von Lescars schaffen im Inneren des Fahrzeugs ein ganz besonderes Ambiente. Sie sind passend zur Ambiente-Beleuchtung vieler Kfz-Hersteller – so kann man sein Fahrzeug ideal nachrüsten. Und dank modernster RGB-IC-Chips sind gleich mehrere Farben pro Streifen adressierbar – beispielsweise leuchtet es vorne blau und hinten pink!

Sound-Steuerung auf Wunsch: Für effektvolles Licht oder sanfte Leuchteffekte passend zu der Musik, aktiviert man einfach die Sound-Steuerung. Schon lässt das integrierte Mikrofon das Licht im Takt der Musik leuchten. Oder man nutzt einen der vorprogrammierten Licht-Modi!

Per kostenloser App die Kontrolle behalten: Alle Funktionen der LED-Streifen lassen sich bequem per Fernbedienung oder direkt auf dem Display des Smartphones und Tablet-PCs steuern. Blitzschnell stellt man das Licht genau so ein, wie man es möchte.

Kinderleichte Installation: Einfach die LED-Streifen an der Wunschposition anbringen, diese mit dem Zigarettenanzünder des Fahrzeugs verbinden, die Gratis-App herunterladen – fertig! Schon lässt sich das Licht bequem steuern.

– 4 selbstklebende LED-Streifen mit je 30 cm Länge

– Anpassbare Lichtfarbe: RGB (rot, grün, blau für 16 Mio. Farbtöne)

– Modernste RGB-IC-Technologie: mehrfarbige Lichteffekte in einem Strip möglich

– 14 verschiedene Licht-Modi: darunter Farbwechsel, automatischer Modus u.v.m.

– Integriertes Mikrofon für Sound-Steuerung: lässt Licht im Takt von Musik leuchten

– Gratis-App für iOS und Android: für Steuerung von Lichtfarbe und Helligkeit

– Leistungsaufnahme: 5 W

– Stromversorgung per Zigaretten-Anzünder

– Maße LED-Lichtstreifen: 30 x 1 cm, Gewicht: 510 g

– 4 LED-Streifen inklusive IR-Fernbedienung, 12-Volt-Netzteil, Montagematerial und deutscher Anleitung

– EAN: 4022107385398

Preis: 21,99 EUR

Bestell-Nr. ZX-5023-625

Produktlink: https://www.pearl.de/a-ZX5023-1521.shtml

Presseinformation mit Bilderlinks: https://www.magentacloud.de/lnk/k8BpGYtQ

