Lescars 2in1-Solar-Funk-Rückfahrkamera- & Überwachungs-Set PA-610

Zum schnellen & einfachen Nachrüsten des Wohnmobils, Lkws, Vans u.v.m.

– 2in1: Rückfahrkamera mit Einpark-Hilfe und Sicherheitskamera zur Überwachung

– Hohe Kamera- und Monitor-Auflösung: 1920 x 1080 Pixel (Full HD 1080p)

– Solarpanel zum kabellosen Laden des Kamera-Akkus

– Leistungsstarke Nachtsicht dank 2 Infrarot-LEDs

– Großer Split-Screen-Farb-Monitor mit 7″ (17,8 cm) Bildschirmdiagonale

– Kabellose Installation – keine Verbindung zur Auto-Elektronik notwendig

Kabellose und super-einfache Installation: Dank Akkubetrieb braucht die Solar-Rückfahrkamera von Lescars

keine Verbindung zur Elektrik des Autos. Einfach Kamera montieren und per Funk mit dem Monitor

verbinden – fertig! Über das große Solarpanel lädt der Akku dauerhaft und effizient. So kann man bei

ausreichend Licht auf externes Laden komplett verzichten. Und wenn es einmal doch nötig ist, lädt man ihn

einfach per USB auf.

Beste Sicht dank Full-HD-Auflösung: Sowohl die Kamera als auch der Monitor liefern Bilder in

hochauflösendem Full HD. So behält man alles Wichtige gestochen scharf im Blick – egal ob spielende

Kinder, Bürgersteig oder parkende Autos. Und dank zuschaltbarer Einpark-Hilfslinien wird selbst das

rückwärts Einparken mit Wohnmobil, Anhänger & Co. zum Kinderspiel.

Klares Bild auch bei Nacht: 2 leistungsstarke Infrarot-LEDs sorgen dafür, dass die Kamera im Dunkeln ein

detailreiches Bild liefert. So ist man auch beim Fahren und Einparken in der Nacht auf der sicheren Seite.

Großer Farb-Monitor mit Split-Screen-Funktion: Dank einer Bildschirm-Diagonale von 7″/17,8 cm erkennt

man ganz genau, was hinter dem Fahrzeug vor sich geht – und kann frühzeitig reagieren. Hat man eine

optionale zweite Kamera verbunden, kann man sich auch beide Kamerabilder gleichzeitig anzeigen lassen.

Da entgeht einem nichts mehr!

Mehr Sicherheit beim Campen, Zelten & Co.: Dank hoher Akku-Kapazität setzt man die Rückfahrkamera

auch als Überwachungskamera einsetzen. Ideal z.B., wenn man im Wohnmobil schläft und ein wachsames

Auge auf die Umgebung haben möchte.

Erweiterbar mit einer Zusatz-Kamera: Einfach eine zweite Kamera mit dem Monitor verbinden und diese

z.B. als Front-Kamera einsetzen. So vergrößert man im Handumdrehen das Sichtfeld und sorgen für noch

mehr Sicherheit!

– 2in1-Funk-Solar-Rückfahr- und Sicherheitskamera-Set mit Monitor

– Universell einsetzbar an PKWs, Anhängern, Wohnmobilen, Vans, Bussen, LKWs u.v.m.

– Extra-große Funk-Reichweite: bis zu 70 m (freies Feld), Funkfrequenz: 2.408 – 2.478 MHz

– Großer Farb-Monitor mit 7″/17,8 cm Bildschirmdiagonale und Split-Screen Funktion

(bei 2 verbundenen Kameras, Zusatz-Kamera bitte dazu bestellen)

– Hohe Kamera- und Monitor-Auflösung: 1920 x 1080 Pixel (Full HD 1080p)

– Kamera-Bildwinkel horizontal: 90° (+-5°), vertikal: 50° (+-5°)

– Leistungsstarke Nachtsicht dank 2 Infrarot-LEDs

– Betrieb mit optionaler zweiter Kamera möglich (Zusatz-Kamera bitte dazu bestellen)

– Digitalübertragung des Kamerabildes

– Zuschaltbare Einpark-Hilfslinien

– Einstellbare Anzeigen-Zeit: 120, 240 Sekunden oder dauerhaft eingeschaltet

– Sichere Befestigung der Kamera mit Schrauben

– Befestigung des Monitors und des Solarpanels per Klebepad

– Kinderleichte, kabellose Installation: benötigt keine Verbindung zur Auto-Elektrik

– Kamera mit wetterfestem Gehäuse: IP67

– Betriebstemperatur: -20 bis 65 °C

– Stromversorgung Kamera: Li-Ion-Akku mit 6.600 mAh für bis zu 3 Monate Betrieb mit einer

Aufladung (bei 3 Aktivierungen mit 120 Sek. Dauer pro Tag bei Tageslicht), lädt per Solarpanel oder

per USB (Netzteil und/oder Powerbank bitte dazu bestellen)

– Stromversorgung Monitor: per 12/24-V-Zigarettenanzünder

– Maße Monitor: 19 x 11 x 7 cm, Gewicht: 260 g

– Maße Kamera: 25,3 x 9,3 x 25,3 cm, Gewicht: 430 g

– Rückfahrkamera- und Überwachungs-Set PA-610 bestehend aus Monitor mit Antenne, Monitor-

Halterung fürs Armaturenbrett (selbstklebend), 2in1-Rückfahr- und Überwachungskamera mit

Antenne, gerade Kamera-Basis, z-förmige Kamera-Basis, Solarpanel (selbstklebend), Antennenkabel

mit selbstklebender Basis, 12-V-Auto-Stromstecker, USB-Ladekabel (Micro-USB auf USB-A),

Montagematerial, 2 Anti-Diebstahl-Schrauben und deutscher Anleitung

– EAN: 4022107407441

Preis: 289,99 EUR

Bestell-Nr. ZX-8340-625

Produktlink: https://www.pearl.de/a-ZX8340-1524.shtml

Lescars Ersatz- und Erweiterungskamera für Rückfahrkamera-Set PA-610

Das Rückfahr-Set für noch mehr Sicherheit im Straßenverkehr erweitern

– Zum Nachrüsten für Rückfahrkamera-Set PA-610

– Hohe Auflösung: 1920 x 1080 Pixel (Full HD 1080p)

– Leistungsstarke Nachtsicht dank 2 Infrarot-LEDs

– Ideal für den Einsatz an Lkw, Wohnmobil, Anhänger, Van und Bus

– Kabellose Installation – ohne Verbindung zur Auto-Elektronik

Noch mehr Sicherheit im Straßenverkehr: Erweitern Sie Ihr Rückfahrkamera-Set PA-610 mit einer weiteren

Kamera. Nutzen Sie diese z.B. als Frontkamera und behalten Sie auch im Bereich vor Ihrem Fahrzeug alles im Blick.

– Ersatz- und Erweiterungskamera für die Rückfahrkamera-Set PA-610

– Universell einsetzbar für Pkw, Van, SUV, Kleinbus, Caravan u.a.

– Extra-große Funk-Reichweite: bis zu 70 m (freies Feld), Funkfrequenz: 2.408 – 2.478 MHz

– Hohe Kamera-Auflösung: 1920 x 1080 Pixel (Full HD 1080p)

– Bildwinkel horizontal: 90°, vertikal: 50°, je +-5°

– Leistungsstarke Nachtsicht dank 2 Infrarot-LEDs

– Digitalübertragung des Kamerabildes

– Wetterfestes Gehäuse: IP67

– Betriebstemperatur: -20 bis +60 °C

– Stromversorgung: Li-Ion-Akku mit 6.600 mAh, lädt per USB (Netzteil bitte dazu bestellen)

– Maße: 25,3 x 25,3 x 9,3 cm , Gewicht: 430 g

– Ersatz- und Erweiterungskamera PA-610 inklusive Antenne, Kamera-Basis, Montagematerial, 2

Diebstahlsicherungsschrauben und USB-Ladekabel (Micro-USB auf USB-A)

– EAN: 4022107407519

Preis: 129,99 EUR

Bestell-Nr. ZX-8341-625

Produktlink: https://www.pearl.de/a-ZX8341-1524.shtml

Bundle aus Rückfahrkamera und einer weiteren Kamera:

2in1-Solar-Funk-Rückfahrkamera-& Überwachungs-Set & Erweiterungskamera

Preis: 369,99 EUR

Bestell-Nr. ZX-8448-625

Produktlink: https://www.pearl.de/a-ZX8448-1524.shtml

Magenta-Link: https://magentacloud.de/s/Px9Feb3WwYrwsKG

