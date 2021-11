LernFamilie Online Nachhilfe nun auch in Deutschland

Online Nachhilfe in Deutschland zu bekommen war noch nie so einfach

Spätestens seit der Corona-Pandemie boomt der Bereich der Online-Nachhilfe in Deutschland. Erste Umfragen ergeben eine enorme Steigerung der Nachfrage nach Online-Nachhilfe in Deutschland im Vergleich zum Vorjahr. Mit professionellen Online-Nachhilfeangeboten können Schüler die Lernrückstände in der Schule, die durch die coronabedingten Einschränkungen entstanden sind, aufholen und sorgen, dass diese den Anschluss an den Lernstoff nicht verlieren.

Schüler in dieser schwierigen Zeit beim Lernen zu unterstützen, hat sich die LernFamilie auf die Fahne geschrieben. Die LernFamilie gehört dabei hierzulande zu einem der renommiertesten Nachhilfeinstituten. Mit einer großen Auswahl an geprüften Nachhilfelehrern kommen Schüler in den Genuss, besonders flexibel ohne lange Vertragsbindung und kostenloser Terminstornierung, Nachhilfe-Termine vor Ort oder online in Anspruch zu nehmen.

# Welche Vorteile Online-Nachhilfe bietet

Insbesondere die Online-Nachhilfe in Deutschland ist nicht mehr wegzudenken. Dies ist kein Wunder, denn diese Art der Nachhilfe bietet viele Vorteile:

* individueller Einzelunterricht zu Hause

* Termine am selben Tag möglich

* günstige Nachhilfe

* innovative Lernmethoden

Diese Vorteile kommen während der Pandemie durch die große Nachfrage an Lernhilfe in Deutschland noch einmal mehr zum Vorschein.

# Praktische Lernhilfe mit einer umfangreichen Online Plattform

Für die Online-Nachhilfe setzen wir statt auf die herkömmlichen Video-Chat-Programme wie Zoom, Skype, Whatsapp oder MS Teams auf unsere eigene Whiteboard Plattform, die speziell für die Online-Nachhilfe der LernFamilie entwickelt wurde.

Unsere einzigartige Nachhilfe-Plattform bietet für alle Fächer bestimmte Extras. Beispielsweise für die Mathematik-Online-Nachhilfe verfügt unsere Anwendung über einen karierten Hintergrund in drei verschiedenen Ausführungen. Einen Graphenplotter mit welchem sich mathematische Funktionen online graphisch darstellen lassen. Zudem verwenden wir Geogebra und einen Formeleditor, um schöne und lesbare Formeln zu schreiben. Auch eine Sammlung an geometrischen Figuren und Objekten mit welchen wir z.B. das Ablesen von einem Winkel mit einem Geodreieck online erklären können, ist in unserem Tool integriert und kann während der Online-Nachhilfe genutzt werden.

Auch für das Fach Mathematik, Deutsch sowie in anderen Sprachen verfügt unser Tool über bestimmte Funktionen wie ein eigenes Whiteboard. So ist es möglich, dass die Nachhilfelehrer die Schüler live auf Rechtschreibfehler hinweisen und den Text online korrigieren.

Trotz umfangreichen Extras ist die Bedienung unserer Nachhilfe-Plattform simpel: Im Rahmen unserer Terminbestätigung schicken wir den Schülern einen Link zu. Wird dieser angeklickt, können Sie sich unmittelbar mit den Nachhilfelehrern verbinden. Die Installation und Nutzung einer externen Software wird hier nicht vorausgesetzt. Benötigt wird lediglich ein Internet-Browser. Auch eine Webcam muss nicht unbedingt vorhanden sein.

Dank unserer speziellen Online Nachhilfe-Plattform können Schüler im Rahmen der Online-Nachhilfeunterrichts nun auch in Deutschland auf unterschiedliche Tools und Anwendungen zurückgreifen. Diese machen das Lernen nicht nur einfacher, sondern auch interessanter und abwechslungsreicher.

LernFamilie ist eines der modernsten Online Nachhilfe Plattformen mit dem Ziel, “Lebenslanges Lernen” positiv zu vermitteln.

Nur gut ausgebildete Nachhilfelehrer unterrichten die Schüler in der Nachhilfe.

Die individuelle Schülernachhilfe findet dabei im Einzelunterricht statt.

