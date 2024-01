Lernen, zu lernen

Bayreuther Start-up OIM fördert Selbstbewusstsein und Potenzial

Dass der Wirtschaftsstandort Bayreuth viele Facetten und Möglichkeiten zu bieten hat, lässt sich an zahlreichen Beispielen festmachen. Seit Juli 2023 ist nun ein weiteres spannendes Erfolgsmodell hinzugekommen: Das Unternehmen OIM hat in der Wagnerstadt Fuß gefasst und unterstützt Jung und Alt dabei, vor Prüfungssituationen die richtigen Lerntechniken zu verinnerlichen. Dadurch entsteht nicht nur Erfolg bei der erbrachten Leistung – auch für die Psyche bedeutet das Modell von OIM Auftrieb.

Das Start-up-Unternehmen ist auf dem besten Weg, sich einen wichtigen Platz in der Bildungslandschaft der Region zu erobern, indem es sich darauf konzentriert, Lernen effektiver und zugänglicher zu gestalten. Gegründet wurde es von Nancy Moser, deren persönliche Erfahrungen in ihr den Wunsch geweckt haben, jedem die Möglichkeit zu geben, sein volles Potenzial besser auszuschöpfen. Dabei hat OIM eine Mission, die auf verbesserten Lernkompetenzen basiert. Dies führt nicht nur zu einem gesteigerten Selbstbewusstsein, sondern ermöglicht es Menschen auch, Neues schneller und effizienter zu erlernen und somit auf lange Sicht auch ihr Einkommen zu steigern.

Das Herzstück von OIM ist für Moser die Betonung der menschlichen Interaktion. „Während viele Unternehmen auf Digitalisierung setzen, setzen wir ganz gezielt auf persönliche Beratung, Schulung und Interaktion.“ Dafür bietet das Start-up Schulungen sowohl persönlich vor Ort als auch digital an und entwickelt eine Vielzahl von Lernmaterialien, darunter Bücher, Aufkleber und Lernspiele, wie das OIM Lern®lexikon.

Ein weiteres Alleinstellungsmerkmal des Unternehmens ist sein wissenschaftlicher Ansatz. OIM stützt seine Lernkonzepte und -techniken auf wissenschaftliche Erkenntnisse, was eine fundierte und individualisierte Herangehensweise ermöglicht. Dies ist besonders wertvoll, da nicht alle Lerntechniken für jeden gleich wirksam sind. Professionelle Beratung und maßgeschneiderte Konzepte helfen dabei, den Teufelskreis des Frustrationslernens zu durchbrechen.

Die nächsten Ziele von OIM sind ehrgeizig: Das Unternehmen plant, Lerncoaches in jedem Bundesland weiterzubilden, um jeden persönlich vor Ort erreichen zu können – deutschlandweit. Dadurch wird eine Win-win-Situation geschaffen, denn diese Strategie bietet den Lerncoaches eine zusätzliche Einnahmequelle, Kompetenzzuwachs und die Möglichkeit, anderen zu helfen.

Das Start-up ist seit Mitte Juli 2023 Teil des Bayreuther Start-Up Points, das jungen Unternehmen günstige Büroräume und Starthilfen wie persönliche Beratungen, Networking, Erfahrungsaustausch mit anderen Gründern und die Möglichkeit bietet, sich in der Öffentlichkeit zu präsentieren.

„Wir schätzen an Bayreuth als Standort vor allem die persönliche Atmosphäre und die Chance, Teil einer starken Gemeinschaft zu sein“, betont Nancy Moser. Für die Weiterentwicklung der Gründerszene in Bayreuth wünscht sie sich noch mehr Räume für weiteres Wachstum und einen überregionalen Dialog. Mehr Infos zu OIM

Die Stadt Bayreuth richtet sich mit ihrer Standortkampagne „Bayreuth. Bühne für Wirtschaft“ gemeinsam mit Arbeitgebern und weiteren Institutionen unter anderem an NeubürgerInnen, um beim Start in der neuen Heimat zur Seite zu stehen. Dafür werden z. B. monatliche Treffs für Neu-BayreutherInnen organisiert, die eine Übersicht über Bayreuths Highlights aus Kultur und Freizeit geben und ein Willkommensgefühl vermitteln sollen. Bei verschiedenen Events, die an wechselnden Highlight-Orten der Stadt stattfinden, kann man schnell mit anderen in Kontakt kommen. Mehr Infos unter WWW.BAYREUTH-WIRTSCHAFT.DE

