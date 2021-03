Lernen und Teilen ohne Kabel – die schnurlose Dokumentenkamera IPEVO VZ-X ist zurück

Der führende Anbieter von Bildungstechnologie, IPEVO, hat soeben die zweite Iteration seiner vielseitigsten 8MP-Dokumentenkamera, der schnurlose Dokumentenkamera IPEVO VZ-X, veröffentlicht.

Die VZ-X bietet sowohl schnurlose als auch kabelgebundene Funktionen und eröffnet dem Benutzer Möglichkeiten, die bisher nicht realisierbar waren. Ob in Klassenzimmern oder Konferenzräumen, dank des eingebauten Akkus an der Basis und des WLANs kann der Benutzer die VZ-X in die Hand nehmen und sich frei bewegen. Der eingebaute Akku hält bis zu 12 Stunden und macht aufeinander folgende Sitzungen und Präsentationen zum Kinderspiel. Sie müssen sich keine Sorgen machen, dass der VZ-X die Energie ausgeht.

Ausgestattet mit einem 8-Megapixel-Sony-CMOS-Sensor und einem Ambarella-Chip liefert die VZ-X detaillierte Bilder mit geringem Rauschen, schnellem Fokus und hervorragender Farbwiedergabe. Die großartige Bildqualität wird durch das robuste, aber flexible Design mit mehreren Gelenken noch ergänzt. Auf diese Weise können Benutzer Bilder aus verschiedenen Höhen und Winkeln aufnehmen, während aufgrund der geringen Stellfläche nur wenig Platz benötigt wird – ideal für alle, die auf begrenztem Raum arbeiten.

Neben der üblichen Verbindung zu Computern über USB können Benutzer die VZ-X dank ihrer schnurlosen Funktion auch problemlos mit Smartphones, Tablets und sogar Apple TV verbinden. Darüber hinaus kann die VZ-X über HDMI an einen Projektor oder Monitor angeschlossen werden und die Benutzer können das Bild mit den bequem am Gehäuse platzierten Tasten entsprechend anpassen, sodass eine Interaktion mit dem Computer nicht mehr nötig ist.

Die Kompatibilität der VZ-X mit Software wie Zoom, Google Hangouts, Microsoft Teams und OBS macht sie zum idealen Begleiter für Fernarbeit. Benutzer können ihre Erfahrung weiter verbessern, indem sie die kostenlose Visualizer-Software von IPEVO nutzen, mit der sie auf ein noch breiteres Spektrum von Funktionen wie OCR, Split-Screen, Scannen von Dokumenten und Videoaufzeichnung zugreifen können.

Die VZ-X ist ab sofort für 288.43 EUR (exkl. MwSt.) zum Kauf erhältlich, entweder über den deutschen Amazon Store von IPEVO oder direkt per E-Mail an sales-germany@ipevo.com.

Weitere Informationen über die VZ-X finden Sie unter https://international.ipevo.com.tw/de/VZ-X_Wireless_HDMI_USB_8MP_Document_Camera.html

Amazon: https://www.amazon.de/dp/B08WWH5SCN

IPEVO: https://international.ipevo.com.tw/de/

IPEVO mit Sitz in Sunnyvale, Kalifornien, ist ein designorientiertes Unternehmen, das sich der Entwicklung von Lehr-, Lern-, Präsentations- und Kommunikationswerkzeugen für die vernetzte Welt verschrieben hat und seinen Schwerpunkt auf Dokumentenkameras legt. IPEVO ist seit mehr als 10 Jahren führend im Bereich der Kommunikation und visuellen Übertragung und ist die erste Wahl für Pädagogen auf der ganzen Welt.

