Lenz IT-Systemhaus startet neue Servermonitoring-Software

Erhöhung von Sicherheit und Verfügbarkeit du innovative Analyse-Engine

Das Lenz IT-Systemhaus hat eine innovative Servermonitoring-Software auf den Markt gebracht, die Unternehmen eine zuverlässige Überwachung und maximale Betriebssicherheit ihrer Serverlandschaften ermöglicht.

Die Lösung wurde speziell entwickelt, um die Lauffähigkeit, Sicherheit und Fehlerfreiheit von Servern nachhaltig zu erhöhen. Dank einer intelligenten Analyse-Engine erkennt die Software potenzielle Probleme frühzeitig und informiert Administratoren in Echtzeit über Auffälligkeiten. So können Ausfälle verhindert, Sicherheitslücken schneller geschlossen und die IT-Infrastruktur dauerhaft stabil gehalten werden.

„Viele Unternehmen sind heute auf eine 24/7-Verfügbarkeit ihrer Systeme angewiesen. Mit unserer neuen Monitoring-Lösung geben wir unseren Kunden ein Werkzeug an die Hand, das Ausfälle minimiert, Sicherheitsrisiken reduziert und die IT-Performance nachhaltig optimiert“, erklärt Nikolas Lenz, Geschäftsführer des Lenz IT-Systemhauses.

Die Servermonitoring-Software von Lenz IT-Systemhaus bietet:

– Echtzeit-Überwachung von Servern, Diensten und Anwendungen

– Frühwarnsystem für Performance-Engpässe, Sicherheitslücken und Hardware-Fehler

– Automatisierte Benachrichtigungen

– Übersichtliche Dashboards mit allen relevanten Kennzahlen

– Sichere Datenhaltung nach aktuellen GoBD- und Datenschutzstandards

Das neue Monitoring-Tool richtet sich an kleine und mittelständische Unternehmen ebenso wie an öffentliche Einrichtungen, die ihre IT-Betriebsabläufe effizient und sicher gestalten wollen.

Weitere Informationen finden Sie unter: https://www.lenz-systemhaus.de oder speziell zur neuen Monitoring Software unter: https://www.lenz-systemhaus.de/server/server-monitoring-software

Das Lenz IT-Systemhaus ist seit vielen Jahren ein zuverlässiger Partner für Unternehmen in den Bereichen IT-Infrastruktur, Dokumentenmanagement, Cloud-Telefonie und IT-Sicherheit. Mit maßgeschneiderten Lösungen unterstützt Lenz IT-Systemhaus Steuerberater, Kanzleien, Ärzte, Handwerksbetriebe, Verwaltungen und Bildungseinrichtungen bei der Digitalisierung und Optimierung ihrer Arbeitsprozesse.

Kontakt

LENZ IT-Systemhaus

Nikolas Lenz

L11 19

68161 Mannheim

06219785555



http://www.lenz-systemhaus.de

