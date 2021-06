Lenus erhält 50 Mio. EURO Series A von EQT Ventures, um mehr Gesundheits- und Fitnesstrainern beim Aufbau von Online-Geschäften zu helfen

Internationale Expansion des 2016 in Kopenhagen gegründeten eHealth-Unternehmens

Kopenhagen/Hamburg/Berlin. – Lenus, die schnell wachsende B2B2C-Online-Coaching-Plattform, die sich an Gesundheits- und Fitness-Profis richtet und ihnen hilft, ein starkes und nachhaltiges Online-Geschäft aufzubauen – gibt heute bekannt, dass das Unternehmen in seiner jüngsten Investitionsrunde von EQT Ventures eine Serie-A-Finanzierung in Höhe von 50 Millionen Euro erhalten hat. Neben der Produktentwicklung, der marktübergreifenden Rekrutierung (+1.600 Mitarbeitende innerhalb von 24 Monaten) und der internationalen Expansion – einschließlich der USA (Offices in NYC und LA) später im Jahr 2021 – wird die Finanzierung die Entwicklung und den Start einer gemeinnützigen, zertifizierten Online-Schule abdecken, die darauf abzielt, private Fitness-Coaches und Ernährungsberater zu exzellenten Online-Coaches auszubilden.

Lenus wurde im Oktober 2016 gegründet und ermöglicht es Gesundheits- und Fitnessexperten, die persönlichen Bedürfnisse ihrer Kunden zu erfüllen, indem sie den Zeitaufwand für nicht wertschöpfende Aktivitäten und administrative Aufgaben immens reduzieren. Indem es dazu beiträgt, die Welt gesünder zu machen, hat Lenus in den vier Jahren seines Bestehens ein schnelles Wachstum erfahren. Mit einem bewährten Produkt und einer reproduzierbaren Go-to-Market-Strategie ist das in Kopenhagen ansässige Startup heute in Dänemark, Schweden, Deutschland und Großbritannien aktiv.

Bertram Thorslund, Gründer und CEO von Lenus, sagte: “Wir sind sehr bescheiden und fühlen uns geehrt, die größte Series-A-Finanzierung zu erhalten, die jemals in Dänemark erzielt wurde. Bewegung und Ernährung sind für die Erhaltung der geistigen und körperlichen Gesundheit von entscheidender Bedeutung, und um die Gesundheit der Bevölkerung ist es im Allgemeinen nicht gut bestellt. Wir sind auf einer Mission, um den globalen Gesundheitstrend umzukehren und den Menschen zu helfen, ein gesünderes Leben zu führen. Die 50 Millionen Euro geben uns sofort die Kraft und die Geschwindigkeit, unser Produkt weiter zu verfeinern, unsere hyper-lokale Präsenz in bestehenden Märkten zu stärken, großartige und talentierte Mitarbeiter in unser Team aufzunehmen und die internationale Expansion zu beschleunigen.”

“Unser Traum ist es, Gesundheits- und Fitnessexperten in allen Märkten zu befähigen, die Welt zu einem gesünderen Ort zu machen, indem wir sowohl die Möglichkeit demokratisieren, ein exzellenter Online-Coach zu werden, als auch den Menschen den Zugang zu exzellenten Online-Coaches zu ermöglichen. Unsere Geschäftsphilosophie war vom ersten Tag an, dass wir es erst einmal festnageln müssen, bevor wir es skalieren. Ich bin stolz auf das, was wir als Team bis jetzt erreicht haben. Jetzt ist es an der Zeit, noch schneller zu skalieren und wir streben in den kommenden Jahren ein exponentielles Wachstum an.”

Lars Jörnow, Partner bei EQT Ventures, fügte hinzu: “Wir von EQT Ventures waren von der bemerkenswerten Vision von Lenus, die Welt gesünder zu machen, angezogen, die durch einen starken Geschäftssinn und ein erstaunliches Wachstum unterstützt wird. Gesundheit durch Menschen ist lebenswichtig, und wie die Pandemie gezeigt hat, ist man in der Ferne nicht allein – daher ist der Community-Ansatz von Lenus von unschätzbarem Wert. Ich bin stolz und begeistert, dass EQT Ventures mit dieser Investition in Lenus die bisher größte Series A in Dänemark anführt, und freue mich auf diese spannende neue Phase des Unternehmens, in der das Team das Wachstum weiter vorantreibt.”

Starkes und profitables Wachstum

Trotz des ehrgeizigen Wachstumsplans von Lenus ist das Startup Cashflow-neutral geblieben und hat eine durchschnittliche jährliche und organische Wachstumsrate von mehr als +200% erzielt. Heute hat Lenus 220 Vollzeitmitarbeiter. Nachdem Lenus vier Jahre in die Verfeinerung des Produkts und des Geschäftsmodells investiert hat, ist das Unternehmen nun bereit, das Wachstum weiter voranzutreiben.

Über Lenus eHealth

Jedes Jahr sterben 20 Millionen Menschen an vermeidbaren Zivilisationskrankheiten. Wir bei Lenus haben es uns zur Aufgabe gemacht, die Welt zu einem gesünderen Ort zu machen, indem wir die Fitness demokratisieren und den Menschen helfen, ein längeres Leben zu führen.

Wir bauen und passen das technische Setup für Gesundheits- und Fitness-Profis und ihre Kunden an, damit sie gemeinsam ihre Ziele erreichen können. Angepasst an die Gesundheits- und Fitness-Profis, ihre Marke und Coaching-Philosophie.

Auf diese Weise befähigen und unterstützen wir Gesundheits- und Fitness-Profis dabei, über die Erwartungen hinaus zu skalieren, ohne an Qualität einzubüßen und ihren Einfluss auf die globale Gesundheit zu maximieren.

Wir arbeiten jeden Tag hart daran, sowohl die Möglichkeit zu demokratisieren, ein exzellenter Online-Gesundheits- und Fitness-Profi zu werden, als auch den Menschen den Zugang zu exzellenten Online-Gesundheits- und Fitness-Profis zu ermöglichen.

Gegründet wurde Lenus 2016 von Bertram Thorslund. Beteiligte Partner / Mitgründer: Sebastian Colsted, Theodor Lindekaer, Christian Høeg, und Kristoffer Dorph.

Über EQT Ventures

EQT Ventures ist ein mehrstufiger VC-Fonds, der Partnerschaften mit den ambitioniertesten und mutigsten Gründern in Europa und den USA eingeht. Der Fonds hat seinen Sitz in Luxemburg und verfügt über Investmentberater in Stockholm, Amsterdam, London, San Francisco, Berlin und Paris. EQT Ventures wird von einigen der erfahrensten Unternehmensgründer und Skalierer in Europa unterstützt. EQT Ventures hilft der nächsten Generation von Unternehmern mit dem Kapital und der praktischen Unterstützung, die für den Aufbau globaler Gewinner notwendig ist.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte https://eqtventures.com

