Lemon Drums E-Cymbals ab sofort bei drum-tec erhältlich

Der renommierte Schlagzeughändler aus Niedersachsen übernimmt exklusiv den EU-Vertrieb.

Hessisch Oldendorf, [09.04.2025] – Für E-Drummer in Europa beginnt eine neue Ära: Ab sofort sind die hochwertigen E-Cymbals von Lemon Drums exklusiv bei drum-tec erhältlich. Die Marke Lemon steht für innovative Technologie, präzises Triggering und ein realistisches Spielgefühl – und das zu einem unschlagbaren Preis-Leistungs-Verhältnis. Sowohl Einsteiger als auch Profis profitieren von einer Performance, die sich mit High-End-Modellen messen kann, während die robuste Bauweise einen zuverlässigen Einsatz garantiert.

Insgesamt umfasst die Produktpalette von Lemon E-Cymbals 11 verschiedene Becken, darunter 2-Zonen und 3-Zonen Becken in verschiedenen Größen von 9″ bis 20″, sowie 2 elektronische Hi-Hats in den Größen 12″ und 14″.

Seit der Gründung im Jahr 2016 setzt Lemon Drums auf innovatives Design, intelligente Produktion und herausragende Qualität. Mit über 20 Jahren Erfahrung in der Musik- und Audioindustrie entwickelt das Unternehmen seine Produkte mit einem Team aus professionellen Musikern, Toningenieuren und Softwareentwicklern. Jedes Produkt wird strengen Leistungstests unterzogen, um den höchsten Ansprüchen von Drummern weltweit gerecht zu werden. Lemon E-Cymbals sind mit vielen gängigen E-Drum-Modulen kompatibel und bieten eine authentische Ansprache für ein ausdrucksstarkes Spiel.

Mit drum-tec als exklusivem Vertriebspartner gelangen die E-Cymbals von Lemon Drums nun europaweit direkt in die Hände der Schlagzeugerinnen und Schlagzeuger. Der renommierte Schlagzeughersteller, -fachhändler und -versender mit Sitz im Weserbergland steht für langjährige Expertise im Bereich akustischer und elektronischer Drums, exzellenten Kundenservice und schnelle Lieferungen weltweit. Neben den Endkunden profitieren auch Händler und Studios von attraktiven Konditionen, kompetenter Beratung und technischem Support.

Lemon E-Cymbals sind ab sofort exklusiv bei drum-tec erhältlich. Weitere Informationen zu Verfügbarkeit und Bestellmöglichkeiten finden Sie auf der Website unter www.drum-tec.de

drum-tec ist:

Dein Partner im Schlagzeug-Vollsortiment

Schlagzeuge sind unsere Welt – und das Angebot an Drum-Sets, Trommeln und Becken, Hardware und Zubehör am Markt ist riesig. Wir haben den Überblick bei Neuheiten und Bewährtem, bei High End Drums und Einsteiger-Sets. Wir beraten dich in allen Fragen zu akustischen Schlagzeugen und E-Drums. Tama, Ludwig, Mapex, Sonor, DW, Yamaha, Zildjian, Agean, Meinl, Sabian – Alles, was wir im Shop anbieten, liefern wir weltweit.

Dein Hersteller von High End E-Drums

In unserer Manufaktur in Norddeutschland entstehen Elektronische Schlagzeuge der Extraklasse. Die drum-tec pro 3 Serie ist unsere Antwort auf die einfache Frage nach dem besten E-Drum der Welt. Zusammen mit den Serien diabolo und Jam 3 wollen wir dir in jedem Segment vom anspruchsvollen Einsteiger bis zum Top-Drummer das für deine Bedürfnisse beste E-Drum bieten. Bei uns bekommst du kein Drumset von der Stange, sondern dein maßgeschneidertes E-Drum aus den für dich besten Komponenten. Nimm uns beim Wort und teste unsere E-Drums!

Neben dem Akustik-Vollsortiment bekommst du bei drum-tec alles, was dein E-Drummer-Herz höherschlagen lässt. Roland, Yamaha, ATV, EFNOTE, GEWA, Pearl… wir liefern dir die angesagtesten E-Drums in (fast) alle Länder zu attraktiven Preisen. Auf alles, was du erwirbst, bieten wir eine erweiterte Garantie von 3 Jahren.

Dein persönlicher Ratgeber und Ansprechpartner für Fragen rund um akustische und elektronische Schlagzeuge

Für uns bei drum-tec beginnt dein Kauf weit vor dem Deal und er endet nicht mit dem Versand der Ware. Du bist Kunde und wir sind Händler, doch was uns verbindet ist: Wir alle sind Schlagzeuger. Und das sind wir auf Augenhöhe. Welche Frage du auch immer hast: stell sie unseren Sales & Service Mitarbeitern gern – wir freuen uns auf dich!

Firmenkontakt

drum-tec

Konrad Müller-Bremeyer

Goldbinnen 1

31840 Hessisch Oldendorf

+49 5152 698860



https://www.drum-tec.de

