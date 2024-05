leitzcloud by vBoxx erweitert Collaboration Cloud um eigene E-Mail Business Suite

Neuentwicklung: LC-Connect

Mit LC-Connect erweitert die DSGVO-konforme Cloud-Lösung leitzcloud by vBoxx ihr Portfolio um eine umfangreiche, datensichere E-Mail Business Suite, komplett gehostet in Deutschland. LC-Connect ermöglicht das sichere Arbeiten ebenso abseits der Cloud-Speicherumgebung – von E-Mail-Kommunikation über Kalender bis hin zu reibungslosen Video-Meetings. Noch vor dem Release von LC-Connect im Mai profitieren Kunden von einem vorteilhaften Einstiegsrabatt.

leitzcloud by vBoxx bietet seit 2019 einen für Unternehmen konzipierten und inzwischen bestens eingeführten Synchronisierungsdienst wie auch eine Cloud-Lösung zur Speicherung, Bearbeitung und dem Teilen von Dateien für kollaboriertes Arbeiten mit Partnern, Kollegen und Kunden an. Mit der Corporate Governance-Funktionen behalten Unternehmen dabei jederzeit die volle Kontrolle über ihre Cloud-Infrastruktur inklusive direkter Einsicht in deren Auslastung und Belegung.

Auf vielfachen Wunsch erweitert leitzcloud by vBoxx seine Collaboration-Lösung nun um LC-Connect. Das neue E-Mail Business Tool wurde mit großem Nachdruck innerhalb eines Jahres als All-in-One-Plattform entwickelt und ist nahtlos in die Kunden-leitzcloud für einen sicheren Datenaustausch integrierbar. Über die neue cloudbasierte Plattform lassen sich fortan E-Mails und Kontakte zentral wie dezentral verwalten, Kalender sowie Aufgaben organisieren und Video-Meetings ausführen. Dafür werden u.a. die Einrichtung von Signaturen und Vorlagen, die Nutzung unterschiedlicher Kalender und das Einladen zu Meetings und Video-Calls plattformintern ermöglicht. Eine zentral organisierbare Aufgabenverwaltung optimiert zugleich das Projektmanagement. Meetings werden dabei inklusive Passwortschutz, Teilnehmerverwaltung und Chat störungsfrei ausgeführt und datensicher verschlüsselt. Zur Auswertung liefert LC-Connect detaillierte Berichte zur Cloud-Nutzung einschließlich Speicherbelegung bis hin zu Statistiken über gesendeten und empfangenen Nachrichten.

Valentijn Koppenaal, Geschäftsführer von leitzcloud by vBoxx: „Mit der kontinuierlichen Erweiterung unseres Produktportfolios setzen wir unsere Mission konsequent fort, Unternehmen aller Größenordnungen im dynamischen IT-Bereich zukunftssicher zu unterstützen. Unsere Software-Lösungen ermöglichen dabei nicht nur das effiziente digitale Arbeiten in der sich stetig wandelnden Office-Welt, sondern integrieren diese zugleich in eine Datenschutz-Umgebung, die höchste Standards erfüllen.“

leitzcloud by vBoxx setzt bei Sicherheitsaspekten mit modernsten Verschlüsselungstechnologien und permanenten Monitorings für einen optimalen Datenschutz neue Maßstäbe. Daten werden DSGVO-konform in georedundanten Rechenzentren ausschließlich in Deutschland gespeichert und nicht an Dritte weitergegeben. Hosting und Infrastruktur betreibt leitzcloud selbst und ohne außereuropäischer Subunternehmer. Alle ausgewählten Rechenzentrumpartner sind gleichfalls deutsche Provider. Dementsprechend ist leitzcloud umfassend gemäß ISO (Information Security Management) zertifiziert.

Nutzungspakete für kleine und große Unternehmen

Kunden von LC-Connect können zwischen einem Basic-Starter-Paket und Business-Paket wählen. Die Basis-Version richtet sich an dem Bedarf kleiner Unternehmen sowie jenen Anwendern aus, die erste Erfahrungen mit LC-Connect machen möchten. Das Business-Paket stellt größeren Organisationen die entsprechende Skalierung für eine umfassende Unterstützung aller Teams zur Verfügung. Grundsätzlich sind alle leitzcloud by vBoxx Dienste darauf ausgerichtet, die Anforderungen von Unternehmen jeglicher Größenordnung insbesondere in den Bereichen Communication und Co-Working individuell und flexibel zu erfüllen.

Attraktiver Einstiegsrabatt

Neu- und Bestandskunden, die sich vor dem Release für LC-Connect anmelden, erhalten bei jährlicher Zahlung auf die ersten drei Monate 50 Prozent Rabatt. Darüber hinaus profitieren Unternehmen von einem kostenlosen, schnellen Kunden-Support mit direktem Kontakt zu Fach-Experten.

Weitere Informationen zu leitzcloud LC-Connect inkl. Preise: https://leitz-cloud.com/lc-connect

Direktkontakt zum Kunden-Support: https://leitz-cloud.com/kontakt

Über leitzcloud by vBoxx:

leitzcloud by vBoxx ist ein Cloud-Dienst aus Deutschland nach deutschem Datenschutzrecht der LC by vBoxx GmbH, der mit seinen vernetzten Lösungen die digitale Transformation vorantreibt. Ziel von leitzcloud by vBoxx ist es, eine stetig aktuelle digitale Flexibilität und Vereinfachung von Arbeitsabläufen gepaart mit hochzuverlässiger Datensicherheit für Unternehmen jeder Größe zu ermöglichen. leitzcloud by vBoxx hat seinen Hauptsitz in Frankfurt am Main.

Kontakt

leitzcloud by vBoxx

Marwah Dayani

Friedrich-Ebert-Anlage 36

60325 Frankfurt am Main

+49-(0)69-87005778



https://leitz-cloud.com/

