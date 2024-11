Leitfaden für die sichere und funktionserhaltende Datenverschlüsselung in Unternehmen

eperi veröffentlicht ein Whitepaper mit aktuellen Studienergebnissen, Regulatorik-Anforderungen, Best Practices und einer Checkliste für die richtige Verschlüsselungsstrategie.

Pfungstadt, 28. November 2024 – Seit Jahren steht die Datenverschlüsselung auf der Agenda der IT-Verantwortlichen. Nicht zuletzt durch die Geschäftsführerhaftung, NIS2, DORA und das Geschäftsgeheimnis-Schutzgesetz (GeschGehG) gewinnt dieses Thema erneut an Dynamik. Das Whitepaper „Die Bedeutung der Datenverschlüsselung im digitalen Zeitalter“ der Encryption-Spezialisten von eperi zeigt auf, wie es in Deutschland um die Verschlüsselung sensibler Daten steht und gibt den Verantwortlichen Anleitung, wie sie ihr Unternehmen für die Zukunft sicher aufstellen können.

Die Notwendigkeit der Datenverschlüsselung ergibt sich nicht allein daraus, sich vor Cyberkriminellen zu schützen. Auch zahlreiche Regulierungen – von der DSGVO über NIS2 bis hin zu KRITIS – spielen im Umgang mit Daten eine entscheidende Rolle. Die Datensicherheit und der Datenschutz stellen Unternehmen vor Herausforderungen: Rechtssicherheit, regulatorische Anforderungen und der Schutz vor unberechtigtem Zugriff müssen mit dem Umgang der Daten bei der täglichen Arbeit in Einklang stehen und dürfen weder die Funktionalität noch die Systeme negativ beeinträchtigen. Das Whitepaper von eperi geht detailliert auf dieses Spannungsfeld ein und beinhaltet neben Informationen zur Rechtssituation und dem aktuellen Stand zum Einsatz der Verschlüsselungstechnologie auch Best Practices und konkrete Empfehlungen für die Umsetzung.

Den Einstieg in die Thematik bilden die Ergebnisse einer im Sommer 2024 von Techconsult durchgeführten Momentaufnahme zur Datenverschlüsselung in Deutschland. Die Ergebnisse zeigen, dass in deutschen Unternehmen die Verschlüsselung mehrheitlich Chef-Sache ist und dass die Angst vor Cyberangriffen und Spionage wichtige Faktoren sind. Allerdings belegt die Umfrage auch, dass der Umgang mit dem Ecryption-Key sehr unterschiedlich ist und nicht immer den notwendigen Sicherheitsanforderungen entspricht. Demnach sprechen sich 65 Prozent der IT-Unternehmen dafür aus, dass der Master Key nur ihnen selbst zur Verfügung stehen sollte – gleichzeitig haben aber 26 Prozent kein Problem damit, wenn auch der Cloud-Provider auf diesen Zugriff hat.

Hier setzt das Whitepaper an und zeigt auf, wie eine funktionserhaltende Verschlüsselung heute funktionieren sollte, wem die Schlüsselhoheit obliegt und welcher strategische Wert einer nachhaltigen Verschlüsselung zukommt. Besonders praxisnah ist die Checkliste, die Unternehmen Anleitung gibt, welche Verschlüsselungsstrategie und -lösung sich am besten für die eigenen Rahmenbedingungen eignet. Denn eines steht fest: Für die Sicherheit der Daten sind zu 100 Prozent die Unternehmen verantwortlich. Umso wichtiger ist es, eine Verschlüsselungsphalanx zur Verbesserung des Datenschutzes und der Datensicherheit in der Cloud zu etablieren.

Hier steht das Whitepaper kostenlos zum Download bereit: „Die Bedeutung der Datenverschlüsselung im digitalen Zeitalter“.

Wir bei eperi® sind der festen Überzeugung, dass Datenschutz ein grundlegendes Menschenrecht ist. Unser Ziel ist es, dass Menschen und Unternehmen zu jeder Zeit die Kontrolle über ihre Daten behalten. Ohne Kompromisse und mit der besten Technologie. Mit dem Fokus auf die Sicherheit unserer Kunden haben wir eine Lösung geschaffen, die für den Benutzer unsichtbar ist und gleichzeitig die höchsten Sicherheitsstandards erfüllt.

Mit der eperi® Lösung profitieren unsere Kunden von allen Vorteilen der Cloud-Nutzung, wie beispielsweise einer effizienten unternehmensweiten Kollaboration, und bleiben dabei rechtssicher gemäß weltweiten Datenschutzgesetzen. Wir besitzen mehrere internationale Patente für unsere innovative Multi-Cloud-Technologie, die einen konkurrenzlosen Datenschutz für SaaS Anwendungen, individuelle Applikationen und Dateien bietet. Unsere Kunden behalten die alleinige Kontrolle über alle sensiblen Daten, da keine unverschlüsselten Daten in die Cloud gesendet werden.

Wir ermöglichen die Cloud – einfach, sicher, individuell, DSGVO-konform.

