Leistungssteigerung im Job und beim Sport auf natürliche Art

Studien belegen leistungssteigende Wirkung des neuen Naturpräparates Zerolimits

Leistung ist heute eines der Zauberwörter in der modernen Wirtschaft. Auch gesunde Menschen greifen deshalb manchmal zu verschreibungspflichtigen Medikamenten oder illegalen Drogen, um ihre Leistung zu steigern. Ein gefährlicher Weg. Dabei gibt es neue natürliche Präparate wie etwa Vitamic Zerolimits, um die mentale und physische Leistungsfähigkeit signifikant zu verbessern, so die auf Naturpräparate und Nahrungsergänzungsmittel spezialisierte Vitamic SL mit Sitz in Spanien www.vitamic.com . In Zusammenarbeit mit österreichischen Medizinern wurde das Präparat entwickelt und die Wirksamkeit mittlerweile in Studien bestätigt.

Der DAK-Gesundheitsreport 2015 zeigte, dass in der Altersgruppe zwischen 20 und 50 ca. 6,7 Prozent der Berufstätigen Mittel zur Leistungssteigerung im Arbeitskontext nehmen oder genommen haben. Die illegalen Drogen, aber auch einige der Psychopharmaka haben schwere Nebenwirkungen oder erzeugen Abhängigkeiten, da viele der Medikamente eigentlich nicht für die Behandlung gesunder Menschen gedacht sind. Anders die natürlichen Nahrungsergänzungsmittel, die oft gleichwertige, wenn nicht bessere Ergebnisse erzielen.

Eine 4-wöchige Beobachtungsstudie untersuchte die Effekte des 100 Prozent natürlichen, dopinggetesteten Supplements Vitamic Zerolimits auf die mentale und physische Leistungsfähigkeit von 54 Pflegekräften in drei Wiener Krankenhäusern. Ziel war es herauszufinden, ob sich die mentale Leistungsfähigkeit durch ein gezielt eingesetztes Supplement steigern lässt, das bereits weltweit im Spitzensport verwendet wird – nicht nur für die körperliche Leistungssteigerung, sondern auch zur Unterstützung der mentalen Performance unter Druck.

Die Gabe von 15 Tropfen Vitamic Zerolimits zweimal täglich führte zu signifikanten Verbesserungen in den Bereichen mentale Belastbarkeit, Schlafqualität, Energie, Konzentration, Stressresistenz und allgemeines Wohlbefinden. Die Ergebnisse legen nahe, dass das Supplement nicht nur die Leistungsfähigkeit erschöpfter Personen wiederherstellt, sondern auch gesunde, leistungsstarke Professionals unterstützt – eine Erkenntnis mit hoher Relevanz für Berufe mit entscheidungsintensivem Stress, wie Führungskräfte, Manager im Wirtschafts- und Finanzsektor sowie High-Performance-Teams. Bei der anschließenden Befragung der Probanden attestierten 83,3Prozent in der durch mentale Erschöpfung belasteten Gruppe eine Verbesserung.

Die Ergebnisse zeigen, dass Vitamic Zerolimits ( www.vitamic.com ) sowohl bei erschöpften als auch bei gesunden Teilnehmern messbare Effekte erzielt. Die signifikante Verbesserung von kognitiver Leistungsfähigkeit, emotionaler Stabilität und physischer Regeneration unterstreicht die Bedeutung des Supplements für Berufe mit hohem Entscheidungsdruck und dauerhafter mentaler Beanspruchung.

Vitamic Europa SL ist ein Unternehmen im Bereich hochwertiger Nahrungsergänzungsmittel mit Sitz in Altea, Spanien. Seit 2021 entwickelt und vertreibt Vitamic in Kooperation mit der Clinica Austria Produkte, die gezielt auf die mentale und körperliche Leistungsfähigkeit ausgerichtet sind und langfristige Gesundheit fördern – sowohl für Menschen aus dem Alltag als auch für Sportler. Die Firma ist international tätig und aktuell in Europa, den USA und im Mittleren Osten vertreten.

