Leistungsstarke Kennzeichnung für Intralogistik und Fertigung

Der Spezialist REA zeigt auf der LogiMAT 2023 seine Kennzeichnungssysteme für die intelligente Automatisierung und Steuerung von Warenströmen

Mühltal, 13. Januar 2023 – Kennzeichnungen sind in der modernen Fertigung und Logistik unverzichtbar, um den innerbetrieblichen und externen Materialfluss zu steuern. Auf der LogiMAT 2023 stellt REA, Spezialist für die industrielle Kennzeichnung und Codeprüfung, seine Systeme und Produktinnovationen vor.

Leistungsstarke Technologien automatisieren und steuern in der modernen Produktion interne und externe Warenströme – von der Beschaffung über die Produktion bis zur Auslieferung. Individuelle, verlässliche und sichere Kennzeichnung ist ihre Basis und zudem auch unverzichtbar für eine lückenlose Rückverfolgbarkeit. Dafür müssen sich Direktdruck- und Etikettiersysteme in die Infrastruktur und Produktionsumgebung einfügen und die Prozesse mit exakter und zuverlässiger Arbeitsweise unterstützen.

All diese Anforderungen erfüllen die Kennzeichnungslösungen des südhessischen Vollsortimenters REA Elektronik, ob Drucksysteme der Produktlinie REA JET oder Etikettierlösungen von REA LABEL. Die Systeme der Produktlinie REA VERIFIER prüfen und verifizieren applizierte Codes auf ihre Qualität. Einmal mehr lässt REA Elektronik auf der LogiMAT 2023 seine Produkte sprechen und veranschaulichen, warum es sich mit seinem umfassenden Sortiment einen ausgezeichneten internationalen Ruf erworben hat. Dieses Jahr ist REA gleich mit zwei thematisch sortierten Ständen auf der Messe vertreten.

REA LABEL Color JET-2: Farbetikettendruck – preiswert, flexibel, vielfältig einsetzbar

Der neue REA LABEL Color JET-2 ist als kompakter Farbetikettendrucker eine preiswerte Alternative zu externen Druckereien und kommt in drei Varianten. Ihr Kern ist das Standardmodell: Es bedruckt einzeln oder in Serie kleine und mittlere Mengen Etiketten vollfarbig mit einer Druckbreite von bis zu 21 Zentimetern und in höchster Auflösung von bis zu 1.200 dpi. Dafür kann der Anwender zwischen DYE-Tinte, pigmentierter oder nanopigmentierter Tinte wählen, für das Trägermaterial von mattem Papier bis zu hochglänzendem Polyethylen – jeweils in Abstimmung auf die gewählte Tintensorte. Eine Druckereinrichtung ist nicht erforderlich, denn die Etiketten werden automatisch eingezogen, ihre Maße ausgelesen und angezeigt. Je nach Druckermodell wird das Ergebnis manuell mithilfe der Abrisskante entnommen, automatisch mit einem Rundmesser abgetrennt und dann von Hand platziert oder nach dem Abschneiden direkt vom integrierten Etiketten-Spender auf das Produkt appliziert.

Mit seiner kompakten Bauweise und seinem robusten, pulverbeschichteten Gehäuse ist der REA LABEL Color JET-2 die richtige Wahl für den industriellen Einsatz in Produktion, Logistik, Automatisierung und überall, wo hochwertige Farbetiketten „on demand“ zur Verfügung stehen müssen. Zudem besteht ein Großteil seiner individuell austauschbaren Komponenten aus recycelbarem Material. Der REA LABEL Color JET-2 ist auf dem Stand von REA JET, Halle 4/4D08, zu sehen.

Labels auf bis zu drei Seiten oder bei großer Geschwindigkeit – die REA LABEL Etikettierer

Große Flexibilität in der Kennzeichnung ermöglicht das REA LABEL Paletten-Etikettiersystem. Im Durchlauf oder Stillstand setzt es Etiketten auf eine, zwei oder drei Seiten der Palette. Für End-of-Line-Anwendungen mit unterschiedlich dimensionierten Verpackungen ist der REA LABEL High-Speed Servo Etikettierer der perfekte Partner: Versandlabels platziert er schnell und präzise auf unterschiedlich hohen Kartons oder Paketen an der richtigen Stelle, da er variierende Gebindehöhen selbstständig erkennt. Mit seiner Druckqualität und Spitzenleistungen bei Druck- und Spende-Geschwindigkeit von bis zu 2.500 Produkten pro Stunde steigert er deutlich den Automatisierungsgrad in der Fertigung.

Effiziente Kennzeichnung von Sekundärverpackungen: REA JET GK 2.0

Das hochauflösende Kennzeichnungssystem REA JET GK 2.0 druckt unverlierbar und mit variablen Daten frei kombinierbar Texte, Logos und Grafiken in Höhen bis 100 mm mit nur einem Schreibkopf und mit gestochener Kantenschärfe. Seine lösemittelfreien Tinten eignen sich speziell für die Kennzeichnung von Sekundärverpackungen mit poröser und saugfähiger Oberfläche wie Karton, Papier oder Holz.

Eine Roboterzelle zeigt den Messebesuchern das perfekte Zusammenspiel von Produkten der Linien REA JET, REA LABEL mit dem REA VERIFIER VeriMax Inline, dem Prüfgerät für 1D- Barcodes und 2D-Matrixcodes zur Steigerung der Erstleseraten gedruckter Codes – ganz im Sinne des REA Mottos „Print – Apply – Verify“. Damit schlägt das Exponat die Brücke zum zweiten REA-Messestand auf der LogiMAT, Halle 1/1K13, den REA VERIFIER seiner Vielfalt in der Codeprüfung widmet.

Dort werden vielfältige Lösungen zur Qualitätskontrolle von 1D- und 2D Matrixcodes gezeigt. Zur Vermeidung von Folgekosten durch fehlerhafte Codes sind alle Hersteller, die 1D- und 2D-Codes auf ihre Produkte und Verpackungen aufdrucken, gut beraten, eine hohe Codequalität sicherzustellen. Die Geräte der Produktlinie REA VERIFIER prüfen Codes bei unterschiedlichen Bedingungen, auf glatten Oberflächen oder bei diffusem Licht, als mobile Prüflösung oder fest verbaut in Maschinen und Anlagen zur Inline-Kontrolle.

Überprüfung von Etiketten-Inhalten und Codequalität für hohe Erstleseraten

Der REA LabelTower zeigt, dass Falschetikettierung passé ist. Die Qualität von 1D/2D-Codes und auch die Etiketten-Inhalte überprüft der LabelTower mithilfe einer innovativen Technologiekombination in einem Schritt: Er kontrolliert Lesbarkeit, Kontrast, Druckpräzision und normkonforme Qualität der aufgedruckten Codes und gleicht zudem Layout, Schrift und grafische Elemente des Etiketts mit der Sollvorgabe ab. Das mitdenkende System ist vor allem in Betrieben hilfreich, die ihre Produkte für den Export mit Etiketten in verschiedenen Sprachen versehen, dabei Fehler vermeiden wollen und zugleich eine hohe Erstleserate der Codes sicherstellen möchten.

Erleben Sie vom 25. bis 27. April 2023 auf der LogiMAT 2023, Internationale Fachmesse für Intralogistik-Lösungen und Prozessmanagement, in Stuttgart an gleich zwei Ständen die zukunftsfähigen Lösungen von REA zur Kennzeichnung und Codeprüfung: in Halle 4/4D08 und in Halle1/1K13.

Über REA

REA JET, REA LABEL und REA VERIFIER sind Produktlinienmarken der REA Elektronik GmbH mit Sitz in Mühltal bei Frankfurt am Main. Das Partnerunternehmen REA Card entwickelt und vertreibt bargeldlose Zahlungssysteme. REA Elektronik wurde 1982 gegründet, ist inhabergeführt und beschäftigt mehr als 400 Mitarbeiter.

In der Produktlinie REA JET werden hochwertige Kennzeichnungs- und Codiersysteme für die berührungslose, industrielle Beschriftung entwickelt und produziert. Zum Portfolio gehören Tintenstrahldrucker, Laser- und Signiersysteme sowie Tinten und Verbrauchsmittel. Die praxisorientierten Produkte sind für alle Branchen geeignet und bewähren sich weltweit in unterschiedlichsten Industriezweigen. Mehr unter: www.rea-jet.com

In der Produktlinie REA LABEL werden Etikettiertechnik-Lösungen entwickelt und produziert. Zum Portfolio gehören Etikettenspender, Druckspender, Paletten-Etikettierer und der Bereich Sondermaschinenbau sowie Thermotransferdrucker und zugehörige Verbrauchsmittel wie Etiketten und Farbbänder. Mehr unter: www.rea-label.com

In der Produktlinie REA VERIFIER werden Codeprüfgeräten zur Qualitätskontrolle von Strich- und Matrixcodes entwickelt und produziert. Ziel ist die Prozessoptimierung durch hohe Erstleseraten bei automatischer Identifikation. Mehr unter: www.rea-verifier.com

Alle Produkte von REA JET, REA LABEL und REA VERIFIER sind zu 100 Prozent Made in Germany. Mehr unter: www.rea.de

