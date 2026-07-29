Leistungsstarke Auftragstechnik für Hotmelt-UV-Acrylate

Was sind Hotmelt UV-Acrylate?

Hotmelt-UV-Acrylate stellen eine moderne Klasse von Schmelzklebstoffen dar, welche die Vorteile klassischer Hotmelts (lösemittelfrei, schnelle Verarbeitung) mit der gezielten Vernetzung durch UV-Strahlung kombinieren. Sie werden vor allem als druckempfindliche Klebstoffe (Pressure Sensitive Adhesives, PSA) eingesetzt und gewinnen zunehmend an Bedeutung in industriellen Anwendungen, da sie nachhaltiger, umweltfreundlicher und effizienter als lösemittel- oder wasserbasierte Systeme sind.

SM Klebetechnik entwickelt speziell auf Hotmelt-UV-Acrylate abgestimmte Auftragstechnologien für anspruchsvolle Industrieprozesse. Die leistungsfähigen Systeme ermöglichen eine präzise Prozesssteuerung, hohe Produktionsgeschwindigkeiten sowie eine flexible Integration in moderne Fertigungsanlagen.

Wie funktionieren UV-Acrylate (chemisch-physikalische Grundlagen)?

Hotmelt-UV-Acrylate basieren auf oligomeren oder polymeren Acrylaten, die zunächst thermisch aufgeschmolzen und anschließend appliziert werden. Die endgültigen Klebstoffeigenschaften entstehen durch eine UV-induzierte Vernetzung.

Die Vernetzung erfolgt durch UV-C-Strahlung, wodurch kovalente Bindungen der Acrylatketten entstehen, welche dem Klebstoff seine finalen Eigenschaften verleihen. Der Prozess gewährleistet kurze Reaktionszeiten bei gleichzeitig hoher Steuerungsgenauigkeit.

– 100 % Feststoffsystem ohne Lösemittel oder Wasser

– UV-induzierte Vernetzung durch photochemische Reaktion

– Individuell einstellbare Adhäsions- oder Kohäsions-Eigenschaften

–Hohe Transparenz sowie Chemikalien- und UV-Beständigkeit

Mit welcher Technologie können Hotmelt-UV-Acrylate verarbeitet werden?

SM Klebetechnik bietet leistungsfähige Auftragssysteme zur Verarbeitung moderner Hotmelt UV-Acrylate. Die Systeme ermöglichen eine präzise Steuerung aller Prozessparameter – von der Aufschmelzung bis zur Applikation.

Die Verarbeitung von Hotmelt-UV-Acrylaten erfolgt typischerweise in drei Hauptschritten:

1. Aufschmelzen und Fördern

Der UV- Acrylat Schmelzklebstoff wird bei Verarbeitungstemperaturen von ca. 120–150 °C homogen aufgeschmolzen und bedarfsgerecht und schonend als viskose Schmelze gefördert.

2. Präzise Klebstoffapplikation

Innovative Auftragstechnologien für anspruchsvolle Beschichtungsprozesse

Abhängig von Produkt, Substrat und Prozessanforderung bietet SM Klebetechnik ein breites Spektrum an Auftragstechnologien. Besonders die kontaktlosen Verfahren eröffnen neue Möglichkeiten hinsichtlich Qualität, Flexibilität und Prozesseffizienz.

Kontaktlose Verfahren – höchste Präzision ohne Materialkontakt

– Kontaktloser Schlitzdüsenauftrag (Curtain Coating) – ermöglicht einen transparenten, streifenfreien Auftrag und sorgt für exzellente Oberflächenqualität

– Das Curtain Coat Verfahren ermöglicht durch einen speziellen „Verstreckungs-Mechanismus“ niedrige Klebstoff-Flächengewichte (Grammaturen) ab 3 g/m²

– Dual-Layer-Auftrag – gleichzeitige Applikation von zwei unterschiedlichen Klebstofftypen (z.B. Permanent + Wash-Off) oder sogar unterschiedlicher chemischer Basis (z.B. UV-Acrylat als Funktionsschicht + Kautschuk PSA als Füller) in einem Prozessschritt für innovative Produktlösungen

– Sprühauftrag (Fiber Spray Application) – flexible und materialeffiziente Applikation für anspruchsvolle Anwendungen (z.B. luftdurchlässige Filtermedien)

Kontaktverfahren – bewährte Technologien für zuverlässige Prozesse

– Schlitzdüsenauftrag (Slot-Die) – präzise und gleichmäßige Beschichtung mit hoher Prozessstabilität, auch als Dual-Layer Anwendung

– Walzenauftrag – wirtschaftliches und etabliertes Verfahren für zahlreiche Anwendungen

Technologievorsprung durch Co-Extrusion

Ein besonderes Alleinstellungsmerkmal sind die speziell entwickelten Co-Extrusionsdüsen von SM Klebetechnik. Diese ermöglichen die gleichzeitige Applikation von zwei unterschiedlichen Klebstoffen innerhalb eines einzigen Prozesses. So können beispielsweise permanente und „wash-off“-fähige Klebstoffe gezielt kombiniert werden – eine ideale Lösung für moderne und recyclinggerechte Etikettenkonzepte.

Ihre Vorteile auf einen Blick:

· Innovative kontaktlose Auftragstechnologien

· Höchste Beschichtungsqualität und Prozesssicherheit

· Reduzierte Produktionsschritte durch Co-Extrusion

· Maximale Flexibilität bei der Produktentwicklung

· Individuelle Lösungen für anspruchsvolle Anwendungen

3. Inline-UV-Vernetzung

Im Anschluss erfolgt die sofortige Vernetzung durch UV-Strahlung, beispielsweise mittels Quecksilber-Mitteldrucklampen oder neuartiger LED-UV Lampen. Die Aushärtung erfolgt inline und ohne zusätzliche Trocknungsstrecken – für maximale Prozesseffizienz und hohe Produktionsgeschwindigkeit.

In welchen Industriezweigen finden Hotmelt-UV-Acrylate Anwendung?

Dank ihrer vielseitigen Eigenschaften kommen Hotmelt-UV-Acrylate in zahlreichen Industriebereichen zum Einsatz:

Etiketten und Verpackung

– Permanente und ablösbare Etiketten

– „No-Label-Look“-Anwendungen für PET-Gebinde oder Glasflaschen

– Recyclingfreundliche Klebstoffsysteme

– Beverage & Food, Home and Personal Care, Tobacco

Klebebänder und Folien

– Technische Klebebänder (ein- und doppelseitig)

– Hochleistungslaminate

– Druckempfindliche Klebesysteme

– Medizin und Healthcare

– Wundpflaster und medizinische Klebebänder

– Hautfreundliche und biokompatible Anwendungen

Automotive und Bauindustrie

– Innenraumverklebungen

– Technische Folien und Dichtsysteme

– Funktionsabdichtungen im Baubereich

Weitere Anwendungen

– Grafik- und Druckindustrie

– Elektronik und Batterieproduktion

– Sicherheits- und Spezialanwendungen

Wo liegen die Vorteile in der Verarbeitung von Hotmelt-UV-Acrylaten?

Die Kombination aus moderner Klebstoffchemie und leistungsfähiger Auftragstechnik bietet zahlreiche Vorteile für industrielle Produktionsprozesse:

– Lösemittelfrei → umweltfreundlich

– Keine Trocknung erforderlich → energieeffizient

– Inline-Prozesse möglich → hohe Produktionsgeschwindigkeit

– Exakte Steuerung der Klebstoffeigenschaften durch UV-Dosis

– Geringe Anlagenkomplexität (kein Lösemittelhandling)

– Einstellbare mechanische Eigenschaften

– Gute Alterungs- und UV-Beständigkeit

– Hohe Transparenz

Seit mehr als 30 Jahren hat sich SM Klebetechnik international einen Namen in der Entwicklung und im Bau von Sondermaschinen und Standardgeräten für die Verarbeitung von Kleb- und Dichtstoffen gemacht.

Unsere Maschinen für Schmelzklebstoffverarbeitung und Beschichtungsaufgaben werden erfolgreich in der Automobil-, Maschinenbau-, grafischen und Klebebandindustrie sowie in der Möbel-, Bau-, Holz- und Textilindustrie eingesetzt. Auch bei Klebstoff- und Dichtstoffherstellern sowie Compoundierern sind unsere Anlagen in Produktionssysteme integriert. In unserem zertifizierten, inhabergeführten Unternehmen engagieren sich über 70 Mitarbeiter täglich für die Bedürfnisse unserer Kunden.

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