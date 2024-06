Leistungsdiagnostik und Stoffwechselanalysen liegen im Trend- Nicht nur bei Profisportlern

SPARTANER-Team und Fitnesszentrum peb2 bauen Kooperation aus

Eningen. Körperliche Gesundheit und Fitness liegen im Trend und jeder weiß, wie wichtig Bewegung und Ernährung für die Leistung und Gesundheit ist. So hat das Fitnesszentrum peb2 in die Themen Leistungsdiagnostik, Stoffwechselanalysen und Körperanalysen investiert. Gemeinsam mit dem SPARTANER-Team zeigen sie Wege zu besserer Gesundheit oder sportlichen Optimierung für Hobbysportler, Vereinssportler oder Profis auf.

Die Leistungsdiagnostik, Körper- und Stoffwechselanalysen sind nicht länger nur Profisportlern vorbehalten. Sportliche, gesunde Bewegung wird in unserer Gesellschaft immer wichtiger. Dabei ist es nicht einfach, für den eigenen Körper das Richtige zu machen und viele interessieren sich daher für die neuen Ansätze.

Mit der Leistungsdiagnostik erhalten nun auch Hobbysportler neue Erkenntnisse über ihre Leistungsfähigkeit. Auf Basis der individuellen Ergebnisse zur Ausdauer, Kraft und Leistungsfähigkeit, passen Sportler ihre Trainingsplanung an. Mit Laktatmessungen, Spiroergometrie und VO2max-Tests können nun auch die Hobby- und Freizeitsportler eine verbesserte individuelle weitere Vorgehensweise für ihre Aktivitäten festlegen.

Bemerkenswert ist, dass bei dem Optimierungstrend auch dynamische Stoffwechselanalysen an Bedeutung gewinnen. Mit wertvollen Einblicken in den individuellen Verbrauch von Energie, Nährstoffanteilen und Feststoffwechsel wird auch die Bewegung und Ernährung präzise auf den eigenen Stoffwechsel abgestimmt. Für viele, die eine Leistungssteigerung anstreben, ein hilfreiches Werkzeug. Aber auch die Menschen, die einfach nur gesünder leben wollen, können sehr gute Rückschlüsse auf Basis der Analyseergebnisse treffen und persönliche Veränderungen angehen.

Und um das Bild rund zu machen und einen ganzheitlichen Blick auf die Gesundheit zu setzen, wird die Leistungsdiagnostik noch mit einer Körperanalyse ergänzt. Hier geht es nicht direkt um Höchstleistung, sondern um einen Einblick in den Gesundheitszustand. Durch den Einsatz moderner Messmethoden, beispielsweise der Bioelektrischen Impedanz Analyse, wird ein gutes Bild der Körperzusammensetzung ermittelt. Der Anteil von Muskeln, Wasser, Knochen und Fett im Körper kann danach geplant verändert werden.

So ist es nicht verwunderlich, dass das peb2 in diese Analysetools investierte und seinen Mitgliedern anbietet. Geschäftsführer Benjamin Baur betont „Unser Team ergänzt so das vielfältige Gerätetraining, die Crossfit-, Hyrox-, Reha-, Fitness- und Kursangebote mit den Möglichkeiten der Leistungsdiagnositk und ambitionierte Mitglieder können so einen schnellen Schritt vorwärtskommen“.

Darüber hinaus wird mit der SPARTANER-Team.de Kooperation ein neuer Ansatz unterstützt. Mit der neuen Leistungsdiagnostik und den modernen Analysemodulen wird das landesprämierte SPARTANER Konzept sein Portfolio ausbauen. „Unser Team kann neben der vielen therapeutischen, mentalen und physischen Ansätze zur Verbesserung der Fitness und Gesundheit, jetzt durch die neuen Module Leistungsdiagnostik, Stoffwechselanalysen und Körperanalysen ein noch besseres individuelles Konzept für unsere Coaches entwickeln.“, so SPARTANER Lead Volker Feyerabend.

Gemeinsam setzen die beiden Geschäftsführer auf den anhaltenden Trend zu Erhalt und Ausbau der persönlichen Gesundheit und Leistungsfähigkeit. Benutzerfreundliche Diagnostik und verbesserte Trainings- und Ernährungsergebnisse motivieren die Trainierenden. Die genaueren Daten und persönliche Rückschlüsse, ist der Schlüssel zur nachhaltigeren Gesundheit, sportlichen Erfolg und verbessertes Wohlbefinden.

Wir finden ein „win- win“ für alle Beteiligten.

Weitere Informationen:

www.spartaner-team.de/module/analyse-und-beratung/stoffwechsel-leistungs-diagnostik/

www.peb2.de

APROS Consulting & Services GmbH Unternehmensberatung, Werbeagentur, PR-Agentur und ganzheitliche Dienstleistungen.

Seit mehr als 22 Jahren sind wir aktiv und stabil für unsere Kunden tätig z. B. bei Themen wie Strategien, Prozesse, IT, Kooperationen, Hosting, SEO, Social Media, Marketing, PR, Vertrieb und Werbung.

Wir sind mittlerweile mit 30 Spezialisten in Reutlingen Tübingen, Eningen, Stuttgart, Nagold und deutschlandweit vertreten und auch der Ausbau der Geschäftsfelder geht stetig und konstant voran.

„Die Firmenphilosophie Idee und Umsetzung durch praxiserfahrene Spezialisten, hat sich im Lauf der Jahre bestens bewährt.“

Kontakt

APROS Consulting & Services GmbH

Volker Feyerabend

Rennengaessle 9

72800 Eningen – Reutlingen

49 (0)7121-9809911



https://www.APROS-Consulting.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.