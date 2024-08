Leistungen für Vermieter

Die Makler der WAV Immobilien Reuschenbach GmbH übernehmen zahlreiche Aufgaben

Vermieter aus Städten wie Köln oder Bonn erhalten mitunter zahlreiche Anfragen auf ihre Inserate. Aus der Flut an Anfragen müssen sie sich für Interessenten entscheiden, sie zu einem Besichtigungstermin einladen, Fragen zur Immobilie beantworten und gegebenenfalls den Mietvertrag gestalten. All diese Schritte können Vermieter aber auch den Maklern der WAV Immobilien Reuschenbach GmbH überlassen, die Experten auf diesem Gebiet sind.

Geschäftsführer René Reuschenbach und seine Kollegen kennen nicht nur zahlreiche Interessenten, die auf der Suche nach einem Objekt in Köln, Bonn oder im Rhein-Sieg-Kreis bzw. Rhein-Erft-Kreis sind. Sondern sie wissen auch genau über deren Vorstellungen Bescheid, kennen ihr Budget und prüfen anhand von Gehaltsabrechnungen, einer Schufaauskunft und einer Mieterselbstauskunft ihre Bonität.

Zudem haben die Makler anhand eines aussagekräftigen Exposes, hochwertiger Objektfotos und gegebenenfalls auch eines virtuellen Immobilienrundgangs im Vorfeld das Interesse am Objekt abgefragt. „Durch dieses Vorgehen stellen wir sicher, dass nur bei tatsächlichem Interesse an der Wohnung oder an dem Haus ein Besichtigungstermin vor Ort vereinbart wird“, erklärt René Reuschenbach. So ließen sich unnötige Termine vermeiden, und zwar auf Vermieter- sowie auf Mieterseite.

Für Vermieter bieten die Makler neben der Mietersuche und der Durchführung der Besichtigungstermine weitere Leistungen an. Sie informieren beispielsweise über die Mietpreisfestlegung, bei der einige Faktoren zu beachten sind. So dürfen die Neuvermietungsmieten an angespannten Wohnungsmärkten, wie zum Beispiel in Köln, nicht über 10 Prozent über der ortsüblichen Vergleichsmiete liegen. „Allerdings gibt es hierbei Ausnahmen“, weiß der Geschäftsführer.

Ist ein Mieter gefunden, setzen die Makler einen Mietvertrag nach bewährten Vorlagen auf. Der Vermieter muss sich selbst also um fast nichts mehr kümmern.

Vermieter, die mehr über das Leistungsspektrum der WAV Immobilien Reuschenbach Immobilien GmbH informieren möchten, erreichen die Makler unter anderem telefonisch unter 02236 885 850 in ihrem Immobilienshop in Wesseling an der Bahnhofstraße 24.

Weitere Informationen zum Thema und zu Immobilienmakler Hürth, Immobilienmakler Brühl, Immobilienmakler Kerpen und mehr erhalten Interessenten auf https://www.wav-immo.de/.

Die WAV Immobilien Reuschenbach GmbH wurde 1982 gegründet und hat Niederlassungen in Bornheim, Brühl und Wesseling. Das Haupttätigkeitsfeld liegt in dem Verkauf und der Vermietung von Wohnimmobilien und Kapitalanlagen. Das Unternehmen ist Mitglied der Kölner Immobilienbörse sowie dem Immobilienverband Deutschland und unterstreicht dadurch seinen hohen Anspruch an Beratungsqualität und Seriosität. Darüber hinaus ist WAV-Geschäftsführer René Reuschenbach auch Regionaldirektor des Bundesverbandes für die Immobilienwirtschaft (BVFI) und setzt sich als solcher für die Belange der Immobilienwirtschaft ein.

Firmenkontakt

WAV Immobilien Reuschenbach GmbH IVD

René Reuschenbach

Am Zidderwald 3

53332 Bornheim

02236 – 885 85 0

02236 – 885 85 29



https://www.wav-immo.de/

Pressekontakt

wavepoint GmbH & Co. KG

Maren Tönisen

Bonner Straße 12

51379 Leverkusen

0214 / 7079011

0214 / 7079012



https://www.wavepoint.de/