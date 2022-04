Leidenschaft für gute Erklärfilme

Ein wichtiges Instrument für das Online-Marketing von Scribble Video

Hamburg im April 2022 – Erklärfilme von Scribble Video sind heute zu einem wichtigen Instrument für das Online-Marketing geworden. Der Einsatzbereich von Erklärfilmen ist vielfältig und wird speziell im medizinischen Umfeld immer größer. Die Film- und Healthcare-Profis von Scribble Video entwickeln gemeinsam ein Drehbuch, mit Storyboard, das die zugrunde liegende Idee für die Zielgruppe der Ärzte oder Patienten klar und verständlich in Szene setzt. Hier finden Sie alle Vorteile des Angebotes „Erklärfilme für Healthcare und Medical Marketing“ von Scribble Video und was das Unternehmen sonst noch bietet: https://www.scribble-video.de/medical

Ein individueller Erklärfilm von Scribble Video kann sinnvoll und effizient für die Kunden arbeiten. Erklärfilme von Scribble Video sind sehr wirksam im Gesundheitssektor. Audiovisuelle Medien und Erklärvideos sind festen Größe in der Informationsvermittlung und haben sich ihren festen Platz als Informationsträger erobert. Heute kann man einen wichtigen Vorteil gegenüber der Konkurrenz erzielen, wenn man auf der eigenen Webseite ein Erklärvideo einbettet. Scribble Video hat über 8 Jahre Erfahrung in der Videoproduktion und bringt in ihren Erklärfilmen das Wesentliche auf den Punkt: das zu behandelnde Thema wird auf seinen Kern verdichtet und leicht verständlich erklärt. Erklärfilme bieten somit eine einfache und verständliche Methode, schnell Medizinprodukte oder Therapien zu erklären. Mehr über den nützlichen Service „Erklärvideo für Healthcare und Medical Marketing“ von Scribble Video: https://www.scribble-video.de/medical

Die Vorteile des Angebots „Erklärfilme für Healthcare und Medical Marketing“ von Scribble Video liegen auf der Hand: Inhalte können leicht verdaulich präsentiert, aufgenommen und weitergegeben werden, z.B. über medizinische Fachportale oder Social Networks. Die Kunden können damit ihre Professionalität in der Behandlung unterstreichen sowie den medizinischen Nutzen eines neu entwickelten Konzeptes im Vergleich zu anderen erklären.

„Klare Ziele definieren, die passende Story finden und die Themen immer zielgruppengerecht aufbereiten steht für uns im Fokus. Es freut mich zu sehen, dass viele Unternehmen der Branchen Healthcare und Medizintechnik in Deutschland aktuell auf Erklärvideos setzen. Erklärfilme im Scribble Stil sind absolut bemerkenswert aus Sicht der Kunden,“- sagte Carsten Müller, der Gründer von Scribble Video.

Scribble Video hat sich mit neuartigen Service „Erklärfilme für Healthcare und Medical Marketing“ gut etabliert. Erklärvideos von Scribble Video sind das perfekte Tool, um neue Inhalte im Bereich Healthcare und Medical Marketing nachhaltig und mit Erfolg zu vermitteln.

Scribble Video realisiert ein Erklärvideo in individueller, unverwechselbarer Handschrift mit einer kreativen Storyline, detailliertem Storyboard, individuellen Sprechertexten von erfahrenen Healthcare-Kommunikationsexperten.

Scribble Video begleitet ihre Kunden weltweit partnerschaftlich. Die Firma wurde 2014 gegründet und hat sich rasch zu einem innovativen Anbieter von Erklärvideo-Produkten entwickelt. Daraus sind über 500 erfolgreiche Videoprojekte entstanden mit Kunden aus ganz unterschiedlichen Branchen.

Kontakt

Scribble Video

Leena Müller

Brunnenkoppel 28

22041 Hamburg

040-652 52 30

info@scribble-video.de

https://www.scribble-video.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.