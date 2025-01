Lehrlinge finden, gewinnen und langfristig binden: Erfolgsstrategien für Lehrbetriebe

Employer Branding – Lehrbetriebe im Wandel: Lehrlinge sind die Fachkräfte von morgen – doch sie zu finden, wird für Betriebe immer schwieriger. Der Schlüssel zum Erfolg? Authentizität, klare Botschaften und eine Strategie.

Der Lehrstellenmarkt hat sich dramatisch verändert. Wo früher Lehrbetriebe aus einer Vielzahl an Bewerbern wählen konnten, kämpfen sie heute aktiv um die besten Talente. Die Anforderungen an Sichtbarkeit und professionelle Auswahlverfahren sind gestiegen. Um als attraktiver Lehrbetrieb wahrgenommen zu werden, braucht es Authentizität, klare Botschaften und effiziente Prozesse. INTELLEXI, seit über 20 Jahren führender Partner für Lehrlingsausbildung in Österreich, bietet Lösungen, die Betriebe dabei unterstützen, in diesem Wettbewerb erfolgreich zu bestehen.

Sichtbarkeit: Mit Authentizität punkten

Sichtbarkeit ist der Schlüssel, um Lehrbetriebe für Jugendliche, Eltern und Berufsberater attraktiv zu machen. „Die Rahmenbedingungen haben sich umgekehrt – heute müssen Betriebe proaktiv auf Bewerber zugehen,“ erklärt Christian Meeraus, Gründer von INTELLEXI und Autor des Buches „7 Bausteine zur professionellen Lehrlingsausbildung“. Damit ein Unternehmen aus der Masse heraussticht, sind gezielte Maßnahmen entscheidend.

Hier die wichtigsten auf einen Blick:

-Zielgruppenanalyse: Definieren Sie spezifische Zielgruppen und erstellen Sie Personas, um gezielt zu kommunizieren. „Je genauer die Zielgruppen beschrieben sind, desto wirkungsvoller sind die Botschaften,“ so Meeraus.

-Authentische Botschaften: Statt rein monetärer Anreize wie Gratis-Führerscheine sollten Unternehmen ihre Werte und Perspektiven kommunizieren. „Botschaften müssen der Realität entsprechen und zukunftsorientiert sein,“ betont Meeraus.

-Alleinstellungsmerkmale hervorheben: Emotionale und rationale Vorteile – wie ein familiäres Umfeld, individuelle Betreuung oder interne Entwicklungsmöglichkeiten – können den entscheidenden Unterschied machen.

-Kanalvielfalt: Jugendliche erreichen Sie am besten über Social Media, während klassische Medien bei Eltern effektiver sein können. „Und die gilt es ebenfalls zu überzeugen“, so Christian Meeraus.

-Innovative Ansätze: Beispiele wie Pop-up-Bewerbungsstände oder Social-Media-Botschafter unter den Lehrlingen zeigen, wie Betriebe mit kreativen Ideen erfolgreich sein können.

-Planung und Evaluation: Ein klarer Marketingplan und die kontinuierliche Überprüfung der Maßnahmen sichern den Erfolg.

„Die Sichtbarkeit eines Lehrbetriebs ist individuell – und sie erfordert einen langfristigen und ganzheitlichen Ansatz,“ fasst Meeraus zusammen.

Auswahlverfahren: Effizienz und Struktur führen zum Erfolg

Neben der Sichtbarkeit ist ein professionelles Auswahlverfahren der Schlüssel, um passende Talente zu identifizieren. „Komplizierte Prozesse oder ineffiziente Verfahren führen oft zu Bewerberverlust,“ erklärt Meeraus. Ein optimiertes Auswahlverfahren beginnt mit der Vereinfachung der Kontaktaufnahme: Digitale, barrierefreie Bewerbungswege wie minimalistische Online-Formulare oder Videobewerbungen über Messengerdienste erleichtern den Einstieg. Strukturierte, mehrstufige Prozesse – von Tests über Gespräche bis hin zu praktischen Übungen – sorgen für fundierte Entscheidungen, basierend auf klaren Kriterien. Detaillierte Anforderungsprofile helfen, die wirklich relevanten Fähigkeiten und Eigenschaften für jede Lehrstelle zu definieren. Ergänzt durch digitale Tools zur Automatisierung von Tests und Auswertungen sparen Unternehmen wertvolle Zeit und Ressourcen.

Auch die Nachbereitung ist essenziell

Eine professionelle und zeitnahe Kommunikation bei Zu- und Absagen stärkt das Image eines Betriebs und hinterlässt auch bei abgelehnten Bewerbern einen positiven Eindruck – besonders, wenn gute Kandidaten an Partnerunternehmen weitervermittelt werden. Flexible Bewerbungsprozesse, die nicht an starre Zeiträume gebunden sind, schaffen zusätzliche Chancen und fördern die emotionale Bindung zu potenziellen Lehrlingen. Authentizität und klare Alleinstellungsmerkmale sind dabei unerlässlich: Gelebte Werte, ein familiäres Arbeitsumfeld und digitale Lösungen – von Social Media bis zu automatisierten Tools – sparen Zeit und sorgen für Reichweite. Eltern als wichtige Entscheidungsträger frühzeitig einzubinden und den Erfolg regelmäßig zu messen, rundet eine erfolgreiche Strategie ab.

Buchtipp

Für detaillierte Einblicke und praktische Unterstützung wurde das Buch „7 Bausteine zur professionellen Lehrlingsausbildung“ von Christian Meeraus verfasst. Es bietet konkrete Tipps zur Erhöhung der Sichtbarkeit, Optimierung von Auswahlverfahren und langfristigen Bindung von Lehrlingen – ergänzt durch praxisnahe Selbstchecks.

Über INTELLEXI:

INTELLEXI wurde im Jahr 2004 von Christian Meeraus mit Sitz in Graz gegründet, um das Thema Lehre neu zu denken. Genau das ist auch seither das Motto des Dienstleisters rund um die österreichische Lehrlingsausbildung. Das Angebot umfasst Seminare, Trainings, Unternehmensberatung, Workshops, Lehrlingsnachhilfe und Softwarelösungen. Das primäre Anliegen von INTELLEXI ist es, Lehrbetriebe aus unterschiedlichsten Branchen dabei zu unterstützen, den modernen Herausforderungen der Lehrlingsausbildung professionell zu begegnen. Von Beginn an wurde das Angebot des Unternehmens kontinuierlich erweitert. So wurde unter anderem auch eine Lehrlingsakademien für Konzerne und jetzt der TOP-SKILLS Circle ins Leben gerufen. Als WKO-Förderpartner bietet INTELLEXI auch umfassende Fördermanagement-Dienste an, um die Leistungen finanziell attraktiv zu machen.

