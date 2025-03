Lehrgang § 34d GewO Versicherungsvermittler:in (IHK)

Location: Virtueller Seminarraum

Street: Dudenstraße 10

City: 10965 – Berlin (Germany)

Start: 07.04.2025 09:30 Uhr

End: 11.09.2025 17:00 Uhr

Entry: 1450.00 Euro (incl. 19% VAT)

ZWEI ONLINE-LEHRGANGSVARIANTEN – SIE HABEN DIE WAHL.

Mit unseren beiden Varianten der onlinegestützten Vorbereitung auf die IHK-Sachkundeprüfung zur Fachfrau bzw. zum Fachmann für Versicherungsvermittlung (IHK) – früher Versicherungsfachmann/-frau (IHK) – können Sie oder Ihre Vertriebspartnerinnen und Vertriebspartner erfolgreich und schnell den § 34d-Sachkundenachweis erlangen. Egal, für welche Variante Sie sich entscheiden, wir unterstützen Ihr Lernerlebnis mit umfangreichen E-Learning-Tools, Lernvideos, Teilnehmerforen, einer modernen Lernplattform und gezielten Prüfungsvorbereitungen.

MANAGE-YOURSELF-VARIANTE IM SELBSTSTUDIUM

Bevorzugen Sie das Selbststudium? Dann finden Sie in dieser Variante das passende Angebot. Mit unserem umfangreichen E-Learning-Bereich, der Lernvideos und über 2.000 Trainingsfragen enthält, die an Original-IHK-Prüfungsfragen angelehnt sind, bereiten Sie sich eigenständig und in Ihrem eigenen Lerntempo auf die anstehende IHK-Prüfung vor. Platzieren Sie Ihre Fragen in moderierten Fachforen und profitieren Sie von der Interaktivität und Praxisnähe unseres innovativen Lernansatzes.

ONLINE-VARIANTE MIT LIVE-DOZENTINNEN UND DOZENTEN

In dieser Variante erwartet Sie neben unserem großen E-Learning-Bereich, der Lernvideos enthält, ein äußerst praxisnahes Konzept mit Live-Dozentinnen und Dozenten im Online-Schulungsraum. Das Training von Beratungsfällen und -szenarien steht dabei im Vordergrund. Diese Simulationen aktivieren Ihren Lernprozess auf einer zusätzlichen Ebene. Lassen Sie sich während Ihrer Lernphasen unterstützen, indem Sie unseren erfahrenen Dozentinnen und Dozenten Ihre Fragen stellen. Erreichen Sie mit unserer angeleiteten, praxisorientierten Methode Ihren Erfolg.

INHALTE

Kaufmännische und rechtliche Grundlagen für den Versicherungsvermittler

Gesetzliche Rentenversicherung/Altersvermögensgesetz

Grundzüge der betrieblichen Altersversorgung

Lebensversicherung/Private Rentenversicherung

Unfallversicherung

Krankenversicherung/Pflegeversicherung

Haftpflichtversicherung

Kraftfahrtversicherung

Verbundene Hausratversicherung und Gebäudeversicherung

Rechtsschutzversicherung

Dauer: 5 Monate, 127h | Start monatlich

Lehrgangsgebühren:

ManageYourself-Variante: 950,00 EUR (inkl. USt.).

Online-Variante mit Live-Dozenten: 1.450,00 EUR (USt. befreit)

Über GOING PUBLIC! Akademie für Finanzberatung AG & Co. KG: Die GOING PUBLIC! Akademie für Finanzberatung AG macht Menschen in der Finanz- und Immobilienbranche erfolgreich. Seit ihrer Gründung im Jahr 1990 ist sie bundesweit in den Bereichen Aus- und Weiterbildung, Beratungsleistungen sowie Personal- und Softwareentwicklung tätig. Ihre Kunden umfassen Banken, Immobilienunternehmen, Versicherungen, Wohnungsverwaltungen, Immobilienmakler sowie unabhängige Finanzdienstleister. GOING PUBLIC! ist Teil der pan-europäischen Reducate Ed Tech Group, einem führenden Bildungsverbund mit über 200 Mitarbeitenden.

GOING PUBLIC! betreibt mit aktuell über 40.000 registrierten Nutzern eine der erfolgreichsten E-Learning-Plattformen der Finanzindustrie. Mehr als 30.000 Personen wurden bereits erfolgreich auf IHK-Prüfungen vorbereitet. Darüber hinaus engagiert sich die Akademie intensiv in Initiativen und Gremien, insbesondere zu den Themen „Ruhestandsplanung“ und „DIN“. GOING PUBLIC! arbeitet nach einem zertifizierten Qualitätsmanagement.

Kontakt

GOING PUBLIC! Akademie für Finanzberatung AG & Co. KG

Frank Rottenbacher

Dudenstr. 10

10965 Berlin

+490306829850

+4903068298522



https://www.akademie-fuer-finanzberatung.de

