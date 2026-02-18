Lehrermangel und Unterrichtsausfall auch in Politik

Die Probleme im Bildungsbereich verschärfen sich auch im Fach Politik konstant. Wie kann dem begegnet werden?

Die Lösung ist lehrergesteuertes digitales Selbstlernen. Das geht nur mit individualisierbarer Lernumgebung, einfachster IT-Zugang und die Lehrkräfte entlastende Möglichkeiten. Am Beispiel des Faches Politik ist dies gelungen: der Politikunterricht kann vom Arbeitsblatt Demokratie bis zu den Staatstheoretikern neu, effektiv und zeitsparend gestaltet werden.

Der Bildungsverlag Park Körner hat aus den schwierigen Bedingungen die Konsequenzen gezogen und bietet für das Fach Politik eine überzeugende Art des digitalen Selbstlernens an:

1.Die wichtigsten Themen des Faches Politik stehen digital zur Verfügung.

2.Die Lerninhalte des Faches Politik sind in übersichtliche Kapitel aufgeteilt.

3.Die Lehrkraft steuert das digitale Selbstlernen des Politikunterrichts durch Online-Lernräume.

4.Diese sind individuell konfigurierbar – je nach Leistungsstand der Klasse oder Gruppe.

5.Die Schüler erhalten von der Lehrkraft einen passwortfreien Link oder QR-Code.

6.Interaktive Tests sind eingebettet in die Webanwendung.

7.Die Schüler erhalten unmittelbare Rückmeldungen zu ihrem Leistungsstand zum jeweiligen Thema des Politikunterrichts.

8.Die Lehrkraft kann sich die Lernergebnisse via E-Mail zusenden lassen – datenschutzkonform!

Damit ist es möglich, den Lernprozess der Schüler in das digitale Selbstlernen zu verlegen. Ohne Lehrkraft geht es nicht. Aber die Lehrkraft steuert nur noch:

-durch Auswahl der Dateien und Themen und damit Erstellung der Lernräume

-durch Kontrolle der zugesandten Tests.

Unter https://www.park-koerner.de/Politikunterricht_mit_Entlastung_der_Lehrkraefte.html haben wir Ihnen einen kostenlosen Lernraum aus dem Politikunterricht freigeschaltet. Hier können Sie die Individualisierung selbst testen und den Link oder QR-Code erstellen.

Der Park Körner Verlag ist ein Bildungsverlag, der für die Lehrkräfte der allgemeinbildenden Schulen virtuelle Lernräume anbietet. Diese können durch Lehrkräfte individuell zusammengestellt werden. Auf dieser Basis ist digitales Selbstlernen möglich. Die Schülerinnen und Schülern (SuS) erhalten den Zugang passwortfrei via Internetlink oder QR-Code.

Der Bildungsverlag ist Mitglied im Verband Bildungsmedien (VBM), früher Verband der Schulbuchverlage (VdS).

Für folgende Fächer hat Park Körner didaktisch aufbereitete Inhalte, die den Lehrplaninhalt ganz oder in erheblichen Teilen abdecken: Biologie, Chemie, DaZ, Deutsch, Englisch, Ethik, Französisch, Geografie, Geschichte, Hauswirtschaftslehre, Informatik, Italienisch, Kunsterziehung, Latein, Mathematik, Musik, Physik, Politik, Religion, Religion, Spanisch, Sport, Werken, Wirtschaft.

Eine kurze Videoinformation finden Sie unter https://www.youtube.com/watch?v=CEL2mrLokhE&t

