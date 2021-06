Lego bietet Cybermobbing-Webinare für Eltern an

Die LEGO GmbH und das Bündnis gegen Cybermobbing e.V. machen sich mit

Eltern-Webinaren für die Aufklärung zu Cybermobbing unter Kindern stark

Sicher im Netz unterwegs, mit Selbstvertrauen und digitalem

Feingefühl: Das wünschen sich viele Eltern für ihre Kinder angesichts der Turbo-

Digitalisierung des Alltags im vergangenen Jahr durch Homeschooling, digitale

Freundschafts- und Familientreffen im vergangenen Jahr. Neben einer hohen Bildschirmzeit

findet auch die Kommunikation oftmals virtuell statt, wie die anhaltend verstärkte Nutzung

von verschiedensten Social Media Plattformen und Messenger-Diensten bei Kindern und

Jugendlichen laut der Studie “Cyberlife III (2020)” vom Bündnis gegen Cybermobbing e.V.

zeigt.* Konflikte und Mobbing sind im digitalen Raum ebenso präsent, die Erhebung zeigt

einen Anstieg von 36 Prozent im Vergleich zu 2017. Um Eltern für diese Herausforderungen

zu sensibilisieren, intensiviert die LEGO GmbH ihr Engagement im Bereich digitaler

Sicherheit für Kinder weiter und arbeitet eng mit den Experten des Bündnisses gegen

Cybermobbing e.V. zusammen. Ende Juni 2021 bietet das Unternehmen in Kooperation mit

dem Bündnis mehrere Webinare zum Thema Cybermobbing gratis für Eltern mit Kindern im

Grundschulalter zwischen 6 bis 10 Jahren, sowie Familienangehörigen und Interessierten

an.

Vermutlich zwei Millionen Kinder und Jugendliche in Deutschland sind inzwischen von Cybermobbing

betroffen, wie die Studie Cyberlife III (2020) unter 6.000 Schülern, Eltern und Lehrern ebenfalls

belegt*. Für Karen Pascha-Gladyshev, Geschäftsführerin der LEGO GmbH, ist der Einsatz des

Unternehmens bei dem Thema daher sehr wichtig: “Als Marke möchten wir stets Kinder als

diejenigen, die unsere gemeinsame Zukunft gestalten, weiterentwickeln und fördern. Daher liegt uns

dieses Engagement ganz besonders am Herzen. Wir möchten unseren Beitrag dazu leisten, dass

Familien, Eltern und Kinder wissen, wie ein guter Umgang miteinander im Netz gestaltet werden kann

und wir möchten sie darin unterstützen, einfach zugängliche Hilfestellungen zu bekommen.”

“Unsere Studien zeigen deutlich, dass Eltern beim Thema Cybermobbing Unterstützung benötigen.

Ihnen fehlt häufig das Wissen über die Nutzung der sozialen Netzwerke und die Anzeichen für

Cybermobbing. Wir wollen mit dieser Kooperation ein Zeichen und einen Beitrag zu mehr Prävention

und Aufklärung setzen”, so Uwe Leest Vorstandsvorsitzender des Bündnisses gegen Cybermobbing

e.V.

Die Umsetzung der Webinare ist ein weiterer Teil des Engagements der LEGO GmbH im Bereich

digitale Sicherheit von Kindern. Die LEGO GmbH möchte nach verschiedenen Aktionen und Angeboten

zum Safer Internet Day am 09. Februar 2021 Erwachsene weiterhin auf die Notwendigkeit einer

offenen Gesprächskultur aufmerksam machen und den Zugang zu Themen rund um die Sicherheit von

Kindern im Netz, Mobbing und Mitgefühl im digitalen Raum erleichtern. Des Weiteren setzt sich das

Unternehmen dafür ein, die sozial-digitalen Kompetenzen von Kindern zu fördern, ihnen Wissen über

soziale Medien und Netzwerke zu vermitteln und so ihr Selbstvertrauen als Digital Native und für ihre

Zukunft in einer immer stärker digitalisierten Gesellschaft zu stärken.

Das Bündnis gegen Cybermobbing e.V. setzt sich seit der Gründung 2011 gesellschaftsübergreifend

gegen Cybermobbing und Gewalt im Netz ein. Der gemeinnützige Verein leistet Aufklärungs- und

Präventionsarbeit und bietet konkrete Hilfestellungen insbesondere für Eltern, Schulen und Schüler

an, und ist Herausgeber der Cyberlife Studie III (2020).

Inhalt der Webinare:

Die Webinare vermitteln den Teilnehmern grundlegende Informationen zum Thema Cybermobbing

sowie Anzeichen von Cybermobbing und wie man dieses frühzeitig bei betroffenen Kindern erkennen

kann. Ebenso werden Reaktionsvorschläge im Umgang mit Cybermobbing und sowie Gesprächstipps

für einen kindgerechten, spielerischen Einstieg in eine offene Kommunikation mit Kindern zum Thema

Cybermobbing gegeben.

Webinar-Termine:

29. Juni 2021 um 18:30 Uhr

01. Juli 2021 um 18:30 Uhr

06. Juli 2021 um 18:30 Uhr

Teilnahme nach Anmeldung via TBA

Leitung der Webinare: Fabian Herr vom Bündnis gegen Cybermobbing e.V.

Inhalte: Allgemeine Informationen zum Thema Cybermobbing (Fakten & Daten,

Erkennungsmerkmale und Umgang) sowie Tipps für einen kindgerechten, spielerischen

Gesprächseinstieg mit Kindern

Weitere Informationen und Tipps für Eltern und Kinder

Eltern finden auf der LEGO Website viele Informationen rund um das Thema digitale Sicherheit für

Kinder und konkrete Tipps, wie sie mit ihren Kindern über Umgangsformen im Netz sprechen können

oder wie Cybermobbing zu erkennen ist. Die Tipps für Eltern wurden in Zusammenarbeit mit dem

langjährigen Partner der LEGO Gruppe, UNICEF, entwickelt.

Kinder wiederum können mittels eines interaktiven Spiels im Kinderbereich auf der LEGO Website

lernen, welche Wirkungen welche Kommunikationsart auf andere hat und warum es wichtig ist, im

Netz Mitgefühl zu zeigen, aufeinander zuzugehen und sich gegenseitig zu unterstützen. Das

Spielerlebnis für Kinder wurde im Rahmen einer heute von der LEGO Gruppe bekanntgegebenen

Partnerschaft mit dem DQ Institute, einem internationalem Think Tank zu digitaler Teilhaberschaft

und Kindersicherheit, entwickelt.

Hier finden Eltern und Kinder alle Informationen und Anleitungen:

Gesprächsanleitung: Mit Kindern über Cybermobbing sprechen

Tipps für Eltern: Cybermobbing erkennen und verhindern

Spielerisch und kindgerecht: Interaktives und situatives Lernspiel für Kinder

*Ergebnis(se) der Studie “Cyberlife III – Spannungsfeld zwischen Faszination und Gefahr” vom Bündnis gegen

Cybermobbing e.V. in Kooperation mit der Techniker Krankenkasse im Zeitraum von Februar 2020 bis November 2020;

Befragung von insgesamt mehr als 6.000 Lehrkräfte, Eltern und Schüler.

