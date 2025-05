Legenden vereint: KennyS wird DXRacer-Markenbotschafter

– Klassiker bewahren durch Handwerkskunst, Zukunft gestalten durch Innovation –

Was passiert, wenn ein Pionier des Gaming-Komforts auf einen der größten Sniper aller Zeiten trifft? Genau – es entsteht eine Partnerschaft, die nicht nur Nostalgie weckt, sondern neue Maßstäbe setzt. Mit KennyS als weltweitem Markenbotschafter und dem Launch der elektrischen Martian-Pro-Serie startet DXRacer in eine neue Ära des E-Sports – mit Stil, Präzision und echter Gaming-DNA.

Das Gaming-Möbelunternehmen DXRacer gibt heute den Start einer globalen Partnerschaft mit der französischen E-Sport-Legende Kenny Schrub (kennyS) bekannt – Major-Champion von 2015 und zehnfacher MVP. Im Rahmen dieser Kooperation wird KennyS offizieller weltweiter Markenbotschafter von DXRacer und repräsentiert das gesamte Portfolio an Gaming-Stühlen und -Tischen.

Diese Partnerschaft bringt zwei Ikonen ihrer Zeit zusammen – ein Meilenstein für die E-Sport-Community und eine Hommage an eine Dekade des kompetitiven Gamings.

KennyS x DXRacer – Wenn E-Sport-Ruhm auf Spitzenhandwerk trifft

KennyS gilt als einer der einflussreichsten Sniper-Spieler in der Geschichte von Counter-Strike. Mit blitzschnellen Reflexen und kompromisslosem Spielstil hat er die AWP-Taktik revolutioniert und Generationen von Spielern inspiriert.

Seit der Einführung des weltweit ersten professionellen Gaming-Stuhls im Jahr 2006 setzt DXRacer kontinuierlich ergonomische Standards für E-Sportler und ambitionierte Gamer weltweit. Die neue Allianz unterstreicht das gemeinsame Streben nach Höchstleistung, Komfort und Innovation.

Premiere der Martian-Pro Serie – Der erste elektrische Gaming-Stuhl von DXRacer

Begleitend zur Partnerschaft feiert die neue Martian-Pro Serie ihre Markteinführung – DXRacers erste motorisierte Stuhl-Innovation mit zukunftsweisenden Features:

– Motorisierte Rückenlehne: Per Knopfdruck zwischen 90° und 135° verstellbar – ideal für präzises Snipen oder intensives Gameplay.

– 4D-zonierte Lendenwirbelstütze: Unterstützt die natürliche Wirbelsäulenkrümmung für ermüdungsfreies Sitzen.

– Leistungsstarker Akku: Bis zu 360 Stunden kabellose Nutzung pro Ladung.

– 4D-magnetische Armlehnen: Flexible Unterstützung in jeder Sitzhaltung – ob beim Tippen, Zocken oder Relaxen.

– Intelligentes Belüftungssystem: Vortex-Lüfter plus Wabengitter für schnelle Kühlung.

– 3-stufige Heizfunktion: Reguliert Körpertemperatur bei niedrigen Raumtemperaturen.

– Lordosenmassage-Matrix: 8-Punkt-Vibrationssystem mit sechs Modi zur Muskelentspannung.

Von den Anfängen zur Weltspitze – Eine gemeinsame Reise

Die Geschichte von DXRacer und KennyS begann bereits in den frühen Tagen des professionellen E-Sports. Schon als er erstmals für Team EnVyUs spielte und nur vier Monate später den Major-Titel gewann, war DXRacer sein verlässlicher Begleiter – von LAN-Cafe-Qualis bis zu ausverkauften Arenen.

In einer Zeit, in der Gaming-Stühle noch als Zubehör galten, setzte DXRacer Maßstäbe für ergonomisches Spielen auf Top-Niveau.

Heute – in einem Umfeld voller kurzfristiger Marketingtrends – setzen wir mit KennyS ein Zeichen für Beständigkeit, Qualität und E-Sport-DNA.

Für uns bedeutet Vermächtnis nicht die Wiederholung der Vergangenheit – sondern den Wegweiser für die Zukunft.

DXRacer brachte 2006 den weltweit ersten ergonomischen Gaming-Stuhl und gilt seither als Pionier der Branche. Ursprünglich aus dem Motorsport kommend, verbindet das Unternehmen präzise Handwerkskunst mit funktionalem Design. Mit eigener Forschung und Fertigung erfüllt DXRacer höchste Qualitätsstandards – und ist die Wahl zahlreicher Gamer und professioneller E-Sportler weltweit.

