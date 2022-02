LEG – Ihr Fachmann für Entrümpelung in Köln

Sie suchen einen zuverlässigen Profi in Sachen Entrümpelung in Köln? Ist nach einer Haushaltsauflösung eine Wohnungsentrümpelung notwendig?

LEG KÖLN: WIR FANGEN DA AN, WO ANDERE AUFGEBEN

Ob wir eine Wohnung nur entrümpeln oder vollständig säubern sollen, spielt keine Rolle: Als zuverlässiger Partner für Haushaltsentrümpelung und -reinigung in Köln und Umgebung unterstützen wir Sie kompetent, schnell, diskret und zu fairen Preisen. Benötigen Sie Hilfe bei einem privaten oder gewerblichen Objekt, garantiert Ihnen dieser Entrümpler aus Köln feste Pauschalpreise nach kostenloser Besichtigung. So behalten Sie stets absolute Planungssicherheit.

Schauen Sie sich unseren neuen Trailer an, um einen Endruck unserer täglichen Arbeit zu erhalten.

DISKRETE, ZUVERLÄSSIGE UND PROFESSIONELLE ENTRÜMPELUNG IN KÖLN

Da die Kundenzufriedenheit unser wichtigster Maßstab ist, stellen wir äußerst hohe Qualitätsanforderungen an uns und unsere Arbeit. Wir gehen diskret und vertraulich vor und sind dann zur Stelle, wenn Sie uns brauchen.

Unsere Serviceleistungen auf einen Blick:

Abbruch und Demontage

Haushaltsentrümpelung

Betriebsauflösung

Gebäudereinigung

Renovierung

Tatortreinigung

Treppenhausreinigung

Umzüge

Wohnungsauflösung.

EBENFALLS IM ANGEBOT: KOMPLETTREINIGUNG NACH DER WOHNUNGSENTRÜMPELUNG

Natürlich endet unser Angebot nicht mit der bloßen Entrümpelung. Oftmals sind hinterher umfassende Reinigungsarbeiten notwendig, bevor das betreffende Objekt wieder als bewohnbar bezeichnet werden kann. Aus diesem Grund stehen wir Ihnen auch gerne zur Wohnungsreinigung in Köln zur Verfügung. Wir versprechen: Ihre Räume sehen hinterher aus wie neu!

LEG kommt, die Wohnung zu entrümpeln

Bei Bedarf übernehmen wir auch anschließende Renovierungsarbeiten. Entrümpeln wir beispielsweise nach einer Wohnungsauflösung in Köln, lassen wir uns auch von schwierigen Situationen nicht entmutigen, sondern arbeiten zuverlässig und professionell, wo unsere Hilfe benötigt wird. Konsequent und mit Durchhaltevermögen stellen wir uns sämtlichen Härtefällen und nehmen uns der chaotischen Hinterlassenschaften von Mietnomaden an. Auch wenn es eine Messi-Wohnung zu entrümpeln gilt, sind wir zur Stelle.

Unsere Stärke: zehn Jahre Erfahrung

Wenn Sie Fragen zu unseren Dienstleistungen rund um die Wohnungsentrümpelung, Gebäudereinigung oder Haushaltsauflösung in Köln haben, mehr über unser Unternehmen erfahren oder uns direkt beauftragen möchten, teilen Sie uns Ihr Anliegen telefonisch oder per E-Mail mit. Über unser Angebotsformular können Sie direkt ein unverbindliches Angebot von Ihrem Entrümpler aus Köln anfordern.

Wir freuen uns schon auf Ihre Nachricht. LEG-Entrümpelung aus Köln macht dem Ärger zuverlässig ein Ende!

Kontakt

Die Entrümpler LEG-Köln

Roderich Lambertz

Neuser Landstraße 100

50769 Köln

0221

680 56 85

info@leg-koeln.org

https://leg-koeln.org

