LED2WORK: ETL-zertifizierte LED-Leuchten

Der LED-Industrieleuchten-Hersteller LED2WORK hat seine Produkte zusätzlich nach ETL prüfen und zertifizieren lassen – vor allem für den amerikanischen Markt, aber auch als Qualitätssiegel für den weltweiten Einsatz.

Die LED2WORK GmbH mit Sitz in Pforzheim, einem Kompetenzstandort für Präzisionstechnik in Deutschland, lässt ihre leuchtenden Produkte bereits seit einem halben Jahrzehnt nach ETL zertifizieren. Damit bestätigt LED2WORK offiziell, dass die geprüften LED-Leuchten den nordamerikanischen Industriestandards entsprechen.

LED2WORK ist seit Jahren ein zuverlässiger und innovativer Partner für hocheffiziente und intelligente Beleuchtungslösungen in der Industrie. Die hochwertigen LED-Industrieleuchten werden im Maschinen- und Anlagenbau, in der Stanzautomation, in der Elektrotechnik, in der Nahrungs- und Genussmittelindustrie und in vielen weiteren Branchen durch ein umfangreiches Sortiment an unterschiedlichen Bauformen eingesetzt. Nachdem im Jahr 2018 die ersten Leuchtenserien für die USA nach ETL zertifiziert wurden und dies vom nordamerikanischen Markt sehr gut angenommen wurde, hat das Unternehmen zahlreiche weitere Produkte nach ETL prüfen und zertifizieren lassen.

Dazu gehören nahezu alle Signalleuchten sowie LED-Leuchten für Maschinen, Anlagen und Arbeitsplätze. Abgestimmt auf den jeweiligen Einsatzzweck reichen die Schutzarten der Leuchten von IP50 über IP54 bis hin zu IP69K. Zudem gibt es Leuchten, die auch in rauesten Produktionsumgebungen eingesetzt werden können, zum Beispiel in der spanenden Metallbearbeitung. Aber auch LED-Leuchtenserien für die Beleuchtung und Signalisation in der Automatisierung oder in den Bereichen Food & Beverage, Pharma und Medizin finden sich unter den ETL-zertifizierten LED-Industrieleuchten.

„Es ist ganz einfach: Während CE lediglich auf einer Selbsteinschätzung des Herstellers beruht, dass geltende Richtlinien und Normen eingehalten werden, wird für eine ETL-Zertifizierung geprüft. Unsere Produkte jedenfalls wurden auf Herz und Nieren getestet. Und zwar von einer unabhängigen Zertifizierungsstelle. Mit der ETL-Zertifizierung unserer Leuchten bieten wir allen Endkunden – in Europa, den USA und weltweit – die Möglichkeit, LED-Industrieleuchten aus unserem Hause normkonform einzusetzen. Damit bieten wir ein breites Spektrum an unterschiedlichen Bauformen für den Einsatz in den verschiedensten Branchen“, erklärt Jan Schiga, Geschäftsführer der LED2WORK GmbH, die mit der LED2WOK Inc. in Chicago auch eine Tochtergesellschaft in den USA hat.

Die LED2WORK GmbH mit Sitz in Pforzheim entwickelt und fertigt LED-Leuchten für Arbeitsplätze, Maschinen und Industrie. Die LED-Leuchten sind so gestaltet, dass sie an Arbeitsplätzen in Entwicklung, Fertigung oder Qualitätssicherung für beste Ausleuchtung zu sorgen. Alle LED-Leuchten des Unternehmens sind energieeffizient und wartungsfrei.

