LED-Solarleuchte von euroLighting feiert 5. Geburtstag

Energiesparende Solarbeleuchtung ohne Kabel

Nagold, Februar 2022 – Seit genau fünf Jahren stehen die LED-Solarleuchten ECOXSOLAR von euroLighting nun im Erprobungszentrum für Leuchten und verrichten jede Nacht ihren Dienst. Damit haben sie den Langzeittest bestanden. Zum Einsatz kommen die wartungsfreien Solarleuchten an jedem Ort, an dem nachts dringend eine zusätzliche Beleuchtung benötigt wird, eine neue Kabelverlegung jedoch unrentabel ist.

Vor allem für Straßen, Fahrradwege, Bushaltestellen, Spielplätze, Gärten, Parks, Campingplätze und alle Orte, die nicht ans elektrische Netz angeschlossen sind, bieten die modernen Solarleuchten von euroLighting erwiesenermaßen eine langlebige Investition – dank leistungsfähiger Solarzellen und einem temperaturunabhängigen Batteriepack. Die Solarleuchte muss nur an gewünschter Stelle platziert werden, eine externe Stromzuführung oder Umbaumaßnahmen für eine Kabelverlegung entfallen komplett. Alle wichtigen Einheiten wie Solarzellen, Batterie, Kontrolleinheit und Lichtquelle sind in einem Gehäuse untergebracht.

So funktionieren die Solarleuchten:

Die wartungsfreien Solarleuchten können ohne Sonnenschein rund drei Tage, bei großen Modellen bis zu fünf Tage von ihrer Batteriekapazität leben und sind damit wetterunabhängig. Auch an trüben und regnerischen Tagen fangen sie Energie ein und speichern diese effektiv in einer Lithium-Ionen-Batterie.

Dabei besitzen sie ein simples automatisches Energiesparsystem: Mit Beginn der Dämmerung geben die Solarlampen ihr Licht mit gedrosselter Leistung von 50 Prozent ab, schalten automatisch auf volle Leistung, sobald Personen in den näheren Umkreis kommen, und wechseln anschließend wieder in den Sparbetrieb. Damit erreichen die Solarlampen eine Beleuchtungsdauer von zehn bis zwölf Stunden.

Die Leuchten eignen sich für die Montage auf Masten von sechs bis acht Metern Höhe und werden mittels Flansch befestigt. Sie sind mit unterschiedlichen Lichtfarben von 3000K oder 4000K erhältlich, ihr Gehäuse entspricht der Schutzklasse IP65.

Die euroLighting GmbH aus Nagold konzentriert sich auf den Vertrieb und die Entwicklung moderner LED-Technologie. Eine Neuheit sind die LED-Produkte mit sonnenlichtähnlichem Spektrum, die sich positiv auf die Gesundheit von Mensch und Tier auswirken. Hier bietet euroLighting sowohl Leuchtdioden als auch verschiedene Typen an einsatzfertigen LED-Leuchtmitteln an.

Das Produktportfolio an modernen LED-Leuchtmitteln umfasst zudem LED-Straßenlampen bis 150W (= HQL 400W) inklusive Nachtabsenkung sowie komplette Smart-City-Systeme für den Aufbau einer intelligenten Stadt.

Der Unternehmensbereich healthcare fokussiert sich auf den Vertrieb von UVC-Luftreinigungs- und Desinfektionsgeräten.

Firmenkontakt

euroLighting GmbH

Wolfgang Endrich

Hauptstrasse 56

72202 Nagold

49(0)7452 6007-0

w.endrich@eurolighting.de

http://www.eurolighting.de

Pressekontakt

Agentur Lorenzoni GmbH

Sabrina Hausner

Landshuter Str. 29

85435 Erding

+49 8122 559170

sabrina@lorenzoni.de

http://www.lorenzoni.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.